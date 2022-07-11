 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.07.2022
08:27  Весь мир - как большая Шри-Ланка, - Олег Ясинский
08:02  НАТО представила миру рецепт спасения "либерального миропорядка", - Е.Пустовойтова
07:58  Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем, - В.Прохватилов
07:37  Незаживающая Шри-Ранка. Как райский остров в Индийском океане стал кромешным адом, - Ксения Аскерова
01:43  Каково простой кыргызке быть депутатом Сеульского горсовета
01:41  Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
00:39  Если завтра ядерная война: сценарии американских аналитиков

00:36  Путин вынес последнее предупреждение Западу и начал сносить "пятую колонну", - Д.Попов
00:33  В Ираке рвутся к власти баасисты, - С.Тарасов
00:29  Байден едет к саудитам ради победы над Россией, - Рафаэль Фахрутдинов
00:15  Казахстан может потерять суверенитет. В отношения Москвы и Нур-Султана вклинился Запад, - Александр Кобринский
00:01  Президент Токаев умиротворяет и поддерживает русофобские силы в Казахстане, - А.Савельев
Воскресенье, 10.07.2022
19:46  Уимблдон. Серб Новак Джокович выиграл 21 титул "Большого шлема" по теннису
17:50  Европа забирает СПГ у бедных стран
17:28  Разгул безнаказанности. Израиль углубляет политику апартеида, - Сергей Кожемякин
17:27  Почему взять Одессу важнее, чем Харьков
15:19  Дастан Секенов назначен главным военным прокурором Казахстана
12:30  Золушка наоборот: дочь короля Иордании Сальма собралась замуж за простого нью-йоркского брокера Термиотиса
12:29  Борис Джонсон станет новым мэром Одессы?
12:20  25-летняя парикмахерша Аня С. стала замминистра евроинтеграции Украины
12:18  Навозные войны: что заставило голландских фермеров начать восстание, - Дм.Мигунов
12:17  "Он испортил характер казахов": кем был и с чем останется в истории Назарбаев?
12:14  "Больше ада!" - из-за нехватки газа Европу ждут массовые беспорядки, - The Guardian
12:08  Алматинский Терренкур распродан. Сколько стоит земля?
12:02  Непорядочность высшего уровня: Токаев слишком быстро забыл, кто спас ему жизнь, – А.Грозин
11:59  Энергокризис: в Германии организуют общественные места для обогрева на зиму
11:54  Восстание в Коломбо: как на Шри-Ланке поменялась власть, - Ксения Логинова
10:20  Алматы, Хорог, Нукус. Все хотят перемен, но получают новые уроки, - Николай Кузьмин
09:57  Полу-свергнутые правители Шри-Ланки согласились уйти в отставку. "Временным президентом" станет спикер парламента Махинда Япа
09:22  За беспорядки в Каракалпакии ответят журналист Даулетмурат Тажимуратов и основатель сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова
09:17  Мазепа и Бандера отравили украинское сознание, - Михаил Диунов
09:13  Как растут города Узбекистана и правильно ли они растут
00:54  В Узбекистане создан госконцерн по добыче редких металлов - "Янги кон"
00:51  Президент Туркменистана разрешил правительству отдохнуть в августе на курортах страны
00:47  Умер 100-летний экс-президент Мексики в 1970-76 гг. Луис Эчеверрия Альварес
00:44  Россия возвращает мир в сознание, - Владимир Можегов
00:36  Иди Курбон-2022: Что нужно знать о самом главном празднике в исламе?
00:16  В Душанбе задержан журналист Завкибек Саидамини
00:05  Казахстан вводит санкции против России? Комментарий Минфина РК
Суббота, 09.07.2022
23:25  Скончался хоким узбекского Янгиера Эльер Ходжаев
23:16  Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам из туалета поезда
23:07  Зайнилобиддина Низомиддинова опустили до 1-го замглавы Федерации профсоюзов Узбекистана
22:36  Казахстанская москвичка Лена Рыбакина выиграла Уимблдон, на котором запретили выступать россиянкам
22:26  Tagesspiegel: германский канцлер Шольц участвовал в вечеринках где женщинам подмешивали наркотики для изнасилования
14:02  Токаев в угоду американским нефтяникам губит отношения с Путиным, - Айнур Курманов
13:52  В тисках зависимости. Прорубит ли Казахстан себе новое "окно" в Европу? - Ю.Кисткина
13:04  В Нидерландах началась катастрофа. Она скажется на всем мире, - Антун Роша
12:56  Начинается битва за Турцию
12:49  "Иннопром" в Ташкенте и Екатеринбурге
12:44  БоДжо Клоун цеплялся за власть, но отставлен от дел, - В.Михеев
12:37  Рейтинг Турции упал до "мусорного"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем, - В.Прохватилов
07:58 11.07.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 11.07.2022
Куда движется Казахстан?
Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем

7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики предложил "диверсифицировать" поставки казахстанской нефти за рубеж. Приоритетным он считает Транскаспийский маршрут, который пролегает через акваторию Каспийского моря и ведет в Европу, минуя Россию.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", – сказал Токаев.

Инвесторами Тенгизского проекта являются американские нефтяные корпорации. На каспийском месторождении Тенгиз в рамках ТОО "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" имеет только 20%, тогда как Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, "ЛукАрко" (США) – 5% акций. В интересах этих американских компаний и продвигается альтернативный углеводородный маршрут через Каспий.

4 июля в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем президент Казахстана, по сути, предложил Евросоюзу покупать казахстанскую нефть вместо российской. "Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером", – заявил Токаев. Он "призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включаяТранскаспийский международный транспортный маршрут".

"В Казахстане опасно усилилась контролируемая США "партия", которая пытается взять под контроль всю политику страны. Это результат перехода под контроль западных корпораций по СРП ключевых предприятий нефтегазовой отрасли и металлургии, – отмечает руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – За инициативами "заполнения" европейского рынка очевидным образом стоит запрос западных компаний, контролирующих нефтедобычу Казахстана, Shell, Shevron, ExxonMobile. Эти корпорации в последние годы превращали республику в фактическую собственную колонию и сейчас открыто вторгаются во внешнюю политику Астаны".

Еще один шаг в сторону от России был сделан Астаной 2 апреля. В Тбилиси была подписана декларация "О Транскаспийском коридоре Восток – Запад", в которой речь идет о сотрудничестве Казахстана, Турции, Грузии и Азербайджана в области энергопотоков, альтернативных российским.

За проектом Транскаспийского транспортного маршрута стоят интересы не только американских нефтяников, но, как мы писали, и НАТО. В 2019 году на прошедшем в Вашингтоне IV Транскаспийском форуме обсуждались вопросы, связанные с торгово-транзитным коридором Восток – Запад через Каспий. При этомСША намерены транспортировать по дну Каспия и казахстанскую нефть, и туркменский газ.

В конце прошлого года американская компания Trans Caspian Resources (TCR) заявила о намерении начать строительство подводного трубопровода, чтобы "обеспечить транспортировку природного газа из огромных запасов Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан и, возможно, дальше в Европу". Компанию возглавляет председатель правления фонда OpenStreetMap Foundation Алан Мастард. Этот фонд сотрудничает с Национальным агентством геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency) и помогает ЦРУ в составлении The CIA World DataBank.

На сайте The Heritage Foundation была опубликована статья ветерана американской военной разведки Люка Коффи, в которой он назвал строительство газопровода по дну Каспия "единственным экономически выгодным способом доставить газ из Центральной Азии в Европу без прохождения его по территории России или Ирана", в чем, по его словам, остро нуждается Европа, "активно ищущая альтернативу российским энергоресурсам".

Замглавы российского МИД Григорий Карасин в свое время обосновал негативную российскую позицию по Транскаспийским трубопроводам "потенциально возможными авариями или бедствиями". Каспий – крайне сложный водоем, в его глубоководной части регулярно происходят землетрясения. Любая авария на проложенном по дну Каспия нефте- или газопроводе нанесет непоправимый ущерб экосистеме всего моря.

На Каспии семь локальных зон особо повышенной сейсмичности. Самая крупная из них совпадает с восточным участком Терско-Каспийского глубинного разлома. Там наиболее часто случаются сильные землетрясения. Меньшая по площади зона располагается в пределах Апшеронского порога – на подводном участке того же прогиба. В зонах повышенной сейсмичности неоднократно наблюдались разрушительные цунами, аномальные колебания уровня моря.

В 2012 году российский Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова опубликовал доклад "Инженерно-геологические опасности Апшеронского порога для транскаспийского трубопровода", в котором говорится, что на этом участке каспийского морского дна наблюдается "большое количество очагов микроземлетрясений, которые часто предваряют сильные землетрясения и крупные подвижки по разломам". Основной опасностью на Апшеронском пороге, пишут ученые, является моментальный разрыв трубопровода из-за непредсказуемых сейсмических катастроф.

Российские ученые Е. Куликов, И. Кузин и О. Яковенков в монографии "Цунами в Центральной части Каспийского моря", вышедшей в свет в 2014 году, отмечают, что цунами в Каспийском море и степень вызываемого ими риска на сегодняшний день недостаточно изучены. Есть достоверные сведения о 14 цунами в Каспийском море, имевших место в разные годы. Вероятность таких цунами особенно высока в районе Апшеронского порога, подводного хребта широтного простирания.

В недавнем исследовании ученых российского Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова отмечается, что разрушительные цунами, способные разорвать любой трубопровод, наблюдаются на всем западном побережье Каспия от Дербента до Баку. Даже если транскаспийский нефтепровод будет идти из казахстанского нефтеносного Жанаозена, он все равно войдет в зону повышенной сейсмоопасности и частично пройдет по Апшеронскому порогу.

Безопасных трубопроводных маршрутов по дну Каспия не существует.

Есть и другой вариант транспортировки казахстанской нефти в Европу: проложить нефтепровод до Каспия, построить наливной терминал, танкерами везти нефть до Баку, там переливать нефть в нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Потом снова грузить нефть в танкеры, чтобы везти ее в страны Южной Европы – Италию, Испанию, Францию. Для создания такой инфраструктуры потребуется несколько лет, кроме того, как следует из публикации The Heritage Foundation,такая сложная логистика будет нерентабельной. За морем телушка – полушка, да рубль перевоз.

Так что в предложениях сделать Казахстан "буферным рынком между Востоком и Западом" маловато, а возможно, и совсем нет экономического смысла.

Однако "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус". На днях стало известно, что Минфин Казахстана опубликовал для обсуждения проект президентского указа, де-факто ограничивающего поставки отдельных видов товаров в Россию из-за западных санкций.

Казалось бы, после попытки государственного переворота в январе 2022 года власти Казахстана должны были заняться удалением из государственного аппарата прозападных чиновников-русофобов. Однако под давлением американских нефтяных корпораций, которым принадлежит львиная доля валютного экспорта страны, был выбран путь соглашения с антироссийскими силами, который может привести к кризису казахстанской государственности.

Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657515480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- У проверяющих не должно быть возможности привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам – Алихан Смаилов
- Премьер-Министр посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область
- Бахыт Султанов провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии "Amanat"
- Ерулан Жамаубаев на бизнес-форуме в Лондоне рассказал о Концепции "Жаңа Қазақстан"
- О диверсификации экспорта
- Кадровые перестановки
- Ералы Тугжанов ознакомился с эпидемиологической обстановкой в Алматы
- Доклад О.А. Бектенова на заседании Коллегии Агентства по противодействию коррупции
- Алматы, Хорог, Нукус. Все хотят перемен, но получают новые уроки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  