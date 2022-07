Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем, - В.Прохватилов

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 11.07.2022

Куда движется Казахстан?

7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики предложил "диверсифицировать" поставки казахстанской нефти за рубеж. Приоритетным он считает Транскаспийский маршрут, который пролегает через акваторию Каспийского моря и ведет в Европу, минуя Россию.



"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", – сказал Токаев.



Инвесторами Тенгизского проекта являются американские нефтяные корпорации. На каспийском месторождении Тенгиз в рамках ТОО "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" имеет только 20%, тогда как Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, "ЛукАрко" (США) – 5% акций. В интересах этих американских компаний и продвигается альтернативный углеводородный маршрут через Каспий.



4 июля в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем президент Казахстана, по сути, предложил Евросоюзу покупать казахстанскую нефть вместо российской. "Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером", – заявил Токаев. Он "призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включаяТранскаспийский международный транспортный маршрут".



"В Казахстане опасно усилилась контролируемая США "партия", которая пытается взять под контроль всю политику страны. Это результат перехода под контроль западных корпораций по СРП ключевых предприятий нефтегазовой отрасли и металлургии, – отмечает руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – За инициативами "заполнения" европейского рынка очевидным образом стоит запрос западных компаний, контролирующих нефтедобычу Казахстана, Shell, Shevron, ExxonMobile. Эти корпорации в последние годы превращали республику в фактическую собственную колонию и сейчас открыто вторгаются во внешнюю политику Астаны".



Еще один шаг в сторону от России был сделан Астаной 2 апреля. В Тбилиси была подписана декларация "О Транскаспийском коридоре Восток – Запад", в которой речь идет о сотрудничестве Казахстана, Турции, Грузии и Азербайджана в области энергопотоков, альтернативных российским.



За проектом Транскаспийского транспортного маршрута стоят интересы не только американских нефтяников, но, как мы писали, и НАТО. В 2019 году на прошедшем в Вашингтоне IV Транскаспийском форуме обсуждались вопросы, связанные с торгово-транзитным коридором Восток – Запад через Каспий. При этомСША намерены транспортировать по дну Каспия и казахстанскую нефть, и туркменский газ.



В конце прошлого года американская компания Trans Caspian Resources (TCR) заявила о намерении начать строительство подводного трубопровода, чтобы "обеспечить транспортировку природного газа из огромных запасов Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан и, возможно, дальше в Европу". Компанию возглавляет председатель правления фонда OpenStreetMap Foundation Алан Мастард. Этот фонд сотрудничает с Национальным агентством геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency) и помогает ЦРУ в составлении The CIA World DataBank.



На сайте The Heritage Foundation была опубликована статья ветерана американской военной разведки Люка Коффи, в которой он назвал строительство газопровода по дну Каспия "единственным экономически выгодным способом доставить газ из Центральной Азии в Европу без прохождения его по территории России или Ирана", в чем, по его словам, остро нуждается Европа, "активно ищущая альтернативу российским энергоресурсам".



Замглавы российского МИД Григорий Карасин в свое время обосновал негативную российскую позицию по Транскаспийским трубопроводам "потенциально возможными авариями или бедствиями". Каспий – крайне сложный водоем, в его глубоководной части регулярно происходят землетрясения. Любая авария на проложенном по дну Каспия нефте- или газопроводе нанесет непоправимый ущерб экосистеме всего моря.



На Каспии семь локальных зон особо повышенной сейсмичности. Самая крупная из них совпадает с восточным участком Терско-Каспийского глубинного разлома. Там наиболее часто случаются сильные землетрясения. Меньшая по площади зона располагается в пределах Апшеронского порога – на подводном участке того же прогиба. В зонах повышенной сейсмичности неоднократно наблюдались разрушительные цунами, аномальные колебания уровня моря.



В 2012 году российский Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова опубликовал доклад "Инженерно-геологические опасности Апшеронского порога для транскаспийского трубопровода", в котором говорится, что на этом участке каспийского морского дна наблюдается "большое количество очагов микроземлетрясений, которые часто предваряют сильные землетрясения и крупные подвижки по разломам". Основной опасностью на Апшеронском пороге, пишут ученые, является моментальный разрыв трубопровода из-за непредсказуемых сейсмических катастроф.



Российские ученые Е. Куликов, И. Кузин и О. Яковенков в монографии "Цунами в Центральной части Каспийского моря", вышедшей в свет в 2014 году, отмечают, что цунами в Каспийском море и степень вызываемого ими риска на сегодняшний день недостаточно изучены. Есть достоверные сведения о 14 цунами в Каспийском море, имевших место в разные годы. Вероятность таких цунами особенно высока в районе Апшеронского порога, подводного хребта широтного простирания.



В недавнем исследовании ученых российского Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова отмечается, что разрушительные цунами, способные разорвать любой трубопровод, наблюдаются на всем западном побережье Каспия от Дербента до Баку. Даже если транскаспийский нефтепровод будет идти из казахстанского нефтеносного Жанаозена, он все равно войдет в зону повышенной сейсмоопасности и частично пройдет по Апшеронскому порогу.



Безопасных трубопроводных маршрутов по дну Каспия не существует.



Есть и другой вариант транспортировки казахстанской нефти в Европу: проложить нефтепровод до Каспия, построить наливной терминал, танкерами везти нефть до Баку, там переливать нефть в нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Потом снова грузить нефть в танкеры, чтобы везти ее в страны Южной Европы – Италию, Испанию, Францию. Для создания такой инфраструктуры потребуется несколько лет, кроме того, как следует из публикации The Heritage Foundation,такая сложная логистика будет нерентабельной. За морем телушка – полушка, да рубль перевоз.



Так что в предложениях сделать Казахстан "буферным рынком между Востоком и Западом" маловато, а возможно, и совсем нет экономического смысла.



Однако "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус". На днях стало известно, что Минфин Казахстана опубликовал для обсуждения проект президентского указа, де-факто ограничивающего поставки отдельных видов товаров в Россию из-за западных санкций.



Казалось бы, после попытки государственного переворота в январе 2022 года власти Казахстана должны были заняться удалением из государственного аппарата прозападных чиновников-русофобов. Однако под давлением американских нефтяных корпораций, которым принадлежит львиная доля валютного экспорта страны, был выбран путь соглашения с антироссийскими силами, который может привести к кризису казахстанской государственности.



Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем.