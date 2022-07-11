НАТО представила миру рецепт спасения "либерального миропорядка", - Е.Пустовойтова

08:02 11.07.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 11.07.2022

"Речь идет о будущем либерального мирового порядка"

Вы только стреляйте, хлопцы!



Западу представляются две перспективы для России. Первая в глазах американцев и их союзников по НАТО носит планетарный характер, ибо, считают они, если Россия достигнет своей цели на Украине, это поставит под вопрос существование "либерального мирового порядка".



НАТО представила миру рецепт спасения этого "либерального миропорядка" в виде своей новой стратегической концепции. Документ от 29 июня определяет Россию как "самую значительную и прямую угрозу миру и безопасности членов НАТО". Предполагает, что в таком случае России грозит новый "железный занавес", из-за которого она будет заискивающе выглядывать, чтобы посмотреть на "настоящий мир".



Следующей намечена "разборка" с Китаем. Отвечая на вопрос ведущего CNN "Что вы скажете тем семьям, которые говорят: послушайте, мы не можем позволить себе платить 4,85 доллара за галлон в течение нескольких месяцев, если не лет?",13-й директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз сказал: "Речь идет о будущем либерального мирового порядка, и мы должны быть тверды".



Учитывая, что вопрос не стоял так круто даже при вступлении США во Вторую мировую войну, 1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи "в области безопасности" в размере 820 миллионов долларов. Это позволяет уже в 14-й раз использовать оборудование из запасов Пентагона для Украины. Украинцы получат в этом "пакете" боеприпасы для ракетных систем (HIMARS), 2 усовершенствованные ракетные системы класса "земля-воздух" (NASAMS), до 150 000 выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов и четыре системы контрбатарейной борьбы.



Только стреляйте, хлопцы! Неважно, что вы теряете по нескольку сот жизней в сутки – главное, вы отгораживаете Россию от Европы. Мы же продолжим огораживать ее колючей проволокой санкций, готовы заморить голодом пол-Африки и даже унизить до нищеты часть собственного народа...



По эту сторону Атлантики подобную перспективу поддерживает "вся вашингтонская рать". Однако Германия уже поеживается: новый "железный занавес" наложит плотную тень на будущее германской экономики. Наверняка канцлер Шольц не отказался бы от того, чтобы внешний контур занавесил внутренние проблемы, но от внутренних проблем стране не уйти. Обычно смешливый канцлер боится, что высокая инфляция станет "социальным динамитом", который его подорвет.



И есть еще одна, вторая перспектива, на которую указывают западные аналитики применительно к России. Нью-йоркский Information Clearing House представляет ее так: "И теперь существует то, что следует назвать "железным занавесом", сфабрикованным боязливым, невежественным, коллективным Западом с помощью G7 и НАТО: на этот раз, по сути, для сдерживания интеграции Глобального Юга". Издание имеет в виду последний саммит БРИКС+, состоявшийся в Пекине. "Просто посмотрите на пять исторических участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), мы находим макрокосм Глобального Юга, охватывающий Юго-Восточную Азию, Центральную Азию, Западную Азию, Африку и Южную Америку – в этом действительно отражается глобальное значение Глобального Юга".



Нелишне упомянуть, что в БРИКС с начала 2020-х годов подробно обсуждают возможность внедрения международной резервной валюты на основе корзины валют стран-участниц объединения. Что российская система обмена финансовыми сообщениями открыта для связи с банками БРИКС. Что российская платежная система "Мир" расширяет свое присутствие. БРИКС – объединение без преувеличения планетарное: к 2030 году четверть мирового спроса на нефть будет приходиться на Китай и Индиюи Россия будет основным поставщиком. Страны БРИКС представляют 40 процентов мирового населения, 25 процентов мировой экономики, 18 процентов мировой торговли и вносят более 50 процентов вклада в мировой экономический рост.



При этом группа БРИКС все меньше полагается на западные правила деятельности международных валютных, финансовых и торговых институтов. Она не ставит процесс интеграции в зависимость от доминирующей роли доллара, в ней нет явного лидера, а решения опираются на баланс интересов. БРИКС к тому же полностью представлена в G20, где еще несколько стран разделяют ее принципы.



В связке с Глобальной инициативой развития (GDI), объявленной председателем КНР Си Цзиньпином на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году, в мире складывается новый механизм поддержки всеобъемлющей стратегии, опирающийся на инициативу "Пояс и путь" (BRI) – систему экономических коридоров, связывающих Евразию вплоть до ее западного полуострова Европы. GDI нацелена на ускорение международного сотрудничества и дополняет финансирование других организаций "глобального Юга": Фонда сотрудничества Юг – Юг, Международной ассоциации развития (МАР), Азиатского фонда развития (ADF), Глобального экологического фонда (ГЭФ).



Сокращение бедности, продовольственная безопасность, возможности индустриализации и развитие цифровой инфраструктуры вполне устраивают уже более 50 стран, принявших участие в инициативе "Пояс и путь". В этой системе политических координат "совершенно невозможно, чтобы ошеломляющая посредственность вроде Урсулы фон дер Ляйен – ранее худший министр обороны Германии – была катапультирована наверх, чтобы стать фюрером Евросоюза, диктуя внешнюю, энергетическую и даже экономическую политику странам ЕС", – отмечает Information Clearing House.



С точки зрения Запада новый "железный занавес" станет началом более важного события – жесткой конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, переименованном американцами в Индо-Тихоокеанский.



Что в итоге? "Либеральный мировой порядок" сегодня открыто разрушает мировую экономику, чтобы навязать себя России. И Вашингтону глубоко плевать, сколько русских, украинцев, а может быть, американцев и европейцев должны погибнуть, чтобы гарантировать, что каждый город и штат могут проводить у себя гей-парады. Первая перспектива будущего для России ведет к расколу и США, и Европы, но это уже никак не повлияет на выбор, который сделала Россия.