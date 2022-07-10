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Весь мир - как большая Шри-Ланка, - Олег Ясинский
08:27 11.07.2022

10.07.2022 -
Весь мир - как большая Шри-Ланка |
Олег Ясинский, чилийский публицист, в своем Telegram-канале рефлексирует над происходящими в мире событиями.

Глядя на хронику из Шри-Ланки, я вижу Европу и большую часть мира. Безумная система, стряхнувшая с себя тонкую чешую цивилизованности, выстроенная вокруг двуликого идола Власти-Денег и где все мы - всех наших рас, религий, национальностей, политических идей, сексуальных ориентаций, эстетических вкусов - заложники исполинских тектонических сил финансовых рынков, определяющих жизнь или смерть народов, правительств, стран и культур.

Очередная власть очередного свихнувшегося от вседозволенности царька, уверенного в своей вечности и всесилии, захлебывается в собственной роскоши на фоне вселенской и местной народной драмы.

Фантазии уголовников, правящих шри-ланками пятой по размеру планеты Солнечной системы, не выходят за рамки коллекций автомобилей, роскошных бассейнов и золотых унитазов.

Терпение голодающих и воздушные шары всегда рано или поздно лопаются.

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Тревожно другое - люмпенизированный властью люмпенов и ее прессой мир пока не сумел найти искомого образа будущего и не сумел ради этого должным образом организоваться.

Искупавшиеся в бассейне упырей, полуграмотные отчаявшиеся люди готовы поверить в следующую песню следующей политической сирены, и планетарная упопабыласобака неолиберализма продолжится.

Время требует новой, другой модели общества и власти, которая будет опираться на другие, человеческие ценности, независимо от того, какие -измы для этого придумают.

Для этого бедным, кроме хлеба, срочно необходимы не зрелища, а образование и культура. И если точнее - не только бедным.

Некоторые рассуждения здесь о том, что Китай, Индия и/или Россия должны "воспользоваться" шриланкийским кризисом, чтобы заполучить себе дружественную "страну с хорошими курортами", отражают метастазы столько лет прививавшихся у нас западных ценностей.

Очередной народ переживает очередную трагедию, и первый человеческий инстинкт наш должен быть в сочувствии, а не поиске корысти. Точнее, и первый, и второй, и десятый.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657517220


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