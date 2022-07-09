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Германия подготовилась к "кошмару" из-за отключения Россией газа, - МК
09:49 11.07.2022

В Берлине опасаются полного прекращения российских поставок энергоресурсов

Германия готовится к потенциально постоянной остановке потока российского газа с понедельника, когда начинаются работы по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток-1", поставляющего топливо в крупнейшую экономику Европы через Балтийское море.

В Берлине опасаются полного прекращения российских поставок энергоресурсов

Работы на трубопроводе протяженностью 1220 км проводятся ежегодно и требуют закрытия газовых кранов на 10–14 дней. Но никогда еще за десятилетнюю историю трубопровода Германия всерьез не задавалась вопросом, возобновится ли поток "голубого золота" из России.

Как пишет The Guardian, министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал о "кошмарном сценарии", который может произойти.

"Все возможно, все может случиться, - заявил Хабек в интервью телеканалу Deutschlandfunk. – Возможно, газ снова потечет, может быть, больше, чем раньше. Также может быть так, что ничего не приходит. Мы должны честно подготовиться к наихудшему сценарию и сделать все возможное, чтобы попытаться справиться с ситуацией".

Планы на случай непредвиденных обстоятельств быстро разрабатываются по всей Германии, где, как отмечает The Guardian, есть искренние опасения, что Москва может использовать возможность дальнейшего превращения газа в оружие в качестве рычага против Запада и навсегда прекратить поставки.

Российский газ жизненно необходим для функционирования экономики Германии, а также для обогрева большинства домов. Потоки через трубопровод в последние месяцы сократились и составляют около 40% от обычного уровня. Россия обвинила введенные Западом санкции в сокращении потока, утверждая, что они закрыли ей доступ к запасным частям для газопровода.

В субботу Канада заявила после консультаций с Германией и Международным энергетическим агентством, что допустит временное исключение из санкций против России, чтобы разрешить возвращение из Монреаля отремонтированной российской турбины, необходимой для проведения ремонтных работ на газопроводе.

В пятницу Кремль заявил, что увеличит поставки газа в Европу, как только турбина будет возвращена России. Украина возражала против этого, утверждая, что это способствует сохранению зависимости Европейского континента от российского газа, пишет The Guardian.

Но министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что разрешение "ограничено по времени" и поможет "европейскому доступу к надежной и доступной энергии, поскольку они продолжают отказываться от российской нефти и газа".

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С начала конфликта на Украине в феврале Германия работает над снижением своей зависимости от российского газа, в том числе за счет строительства портов для сжиженного природного газа (СПГ). В пятницу закон о чрезвычайном положении завершил свое прохождение через обе палаты парламента, разрешая возобновление работы законсервированных угольных электростанций, несмотря на их углеродоемкость. Но в целом процесс переориентации с российских энергоносителей на альтернативные источники оказался сложным и медленным.

Краткосрочная цель Берлина - попытаться пополнить запасы газа в хранилищах Германии до зимы. Самые последние данные, опубликованные Федеральным сетевым агентством в пятницу, показали, что хранилища загружены на 63%. Цель - 90% к 1 ноября, пишет The Guardian.

Долгосрочная же цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от газа за счет увеличения производства возобновляемой энергии, частично за счет переопределения секторов, имеющих жизненно важное значение для национальной безопасности. Промышленность и домохозяйства Германии потребляют около двух третей поставок газа в страну. Уже разработаны планы по определению приоритетности тех, кто будет иметь доступ к газу в случае отключения. Больницы и службы экстренной помощи возглавляют список, в то время как домашние хозяйства стоят выше большинства промышленных проблем.

Но на более локальном уровне, поскольку власти сталкиваются с ростом цен на энергию и с проблемой того, как справиться с тем, что домохозяйства останутся в холоде этой зимой, существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств, включающие все: от закрытия бассейнов до выключения уличных фонарей и светофоров и размещения граждан в общежитиях промышленного масштаба. Не так давно предназначенные для пациентов с коронавирусом импровизированные контейнеры называли "теплыми комнатами" или "островками тепла".

Между тем в Германии беспрецедентно высок спрос на все, что греет без газа, включая электрические и масляные обогреватели, инфракрасные панели и конвекторы, а также простые походные печи, отмечает The Guardian.

Монтажники дровяных печей и тепловых насосов сообщают о длинных списках очередников и ссылаются на хроническую нехватку запчастей, а также нехватку квалифицированного персонала.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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