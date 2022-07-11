Дочь Болата Назарбаева уволилась с должности судьи, проработав 3 недели

10:16 11.07.2022

11 июля 2022

Мария Горбоконенко



Старшая дочь от первого брака Болата Назарбаева Гульмира Абишева решила стать судьей. Редакция Orda.kz разбиралась в стремительной карьере племянницы экс-президента, которую наградили почетным знаком Союза судей в то время, когда она находилась в декретном отпуске.



Гульмира Абишева, в прошлом Назарбаева, родилась в первом браке Болата и Гульнур Назарбаевых. Она – первый ребенок в семье. Согласно открытым данным, вместе с мужем Гульмира воспитывает трех детей.



Карьера средней дочери Болата Назарбаева

Свою карьеру будущая председатель Карасайского специализированного межрайонного административного суда по Алматинской области начала в генеральной прокуратуре. Затем она стала стажером адвоката, но, видимо, что-то не срослось, потому что уже через год племянница первого президента Казахстана ушла в Алматинскую Индустриально-педагогическую Академию.



Потом Гульмира Абишева трудилась заместителем начальника управления юстиции Алматы и заместителем директора Центра по недвижимости Алматы.



Судьей она стала в 2006 году. Свою судейскую деятельность она начала в Алматинском городском суде, затем сменила мегаполис на область. Спустя четыре года она внезапно стала председателем Специализированного межрайонного административного суда по Алматинской области. Выдающиеся способности позволили Гульмире Абишевой быть одновременно еще и председателем Жетысуского районного суда. В 2014 году ее назначили председателем Карасайского районного суда Алматинской области.



3 ноября 2016 года Гульмира Абишева стала председателем Карасайского специализированного межрайонного административного суда (СМЭС) по Алматинской области. Эта должность стала последней в судебной сфере.



Последняя должность: декрет и увольнение

Самое интересное, что Гульмира Абишева только занимала место председателя, потому что большую часть времени она находилась в декретном отпуске. Об этом сообщили в Алматинском городском суде на запрос редакции Orda.kz. Всего Гульмира Абишева председательствовала в СМЭС чуть больше полутора лет. Почти 3 года она находилась в декретном отпуске: с 26 июня 2018 года и по 8 июня 2021 года.



Еще один интересный факт: когда Гульмира Абишева была домохозяйкой, ее работу оценили по достоинству и наградили почетным знаком Союза судей Казахстана "Үш би". Вручал его экс-председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Мейрамбек Таймерденов.



Выйдя на работу после декрета, племянница экс-главы Казахстана уволилась через 3 недели.



"На основании приказа, Абишева Гульмира Болатовна была освобождена от должности председателя Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области с 1 июля 2021 года по собственному желанию с приостановлением полномочий судьи. Основанием стал указ президента от 28 июня и распоряжение председателя Алматинского областного суда от 2021 года", – сообщили в суде.



В органе правосудия добавили, что к дисциплинарной ответственности Гульмира Абишева не привлекалась, жалоб и заявлений на действия судьи не было. Другую характеристику в суде предоставить не смогли, потому что коллеги дочери Болата Назарбаева пошли на повышение в Верховный суд.



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