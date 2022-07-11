 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.07.2022
12:40  "На профилактику". Россия с утра полностью выключила газ-трубу "Северный поток"
12:29  Более 171 млн тенге украли у студентов чиновники Жамбылской области
11:23  Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь
10:16  Дочь Болата Назарбаева уволилась с должности судьи, проработав 3 недели
09:49  Германия подготовилась к "кошмару" из-за отключения Россией газа, - МК
08:27  Весь мир - как большая Шри-Ланка, - Олег Ясинский
08:02  НАТО представила миру рецепт спасения "либерального миропорядка", - Е.Пустовойтова

07:58  Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем, - В.Прохватилов
07:37  Незаживающая Шри-Ранка. Как райский остров в Индийском океане стал кромешным адом, - Ксения Аскерова
01:43  Каково простой кыргызке быть депутатом Сеульского горсовета
01:41  Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
00:39  Если завтра ядерная война: сценарии американских аналитиков
00:36  Путин вынес последнее предупреждение Западу и начал сносить "пятую колонну", - Д.Попов
00:33  В Ираке рвутся к власти баасисты, - С.Тарасов
00:29  Байден едет к саудитам ради победы над Россией, - Рафаэль Фахрутдинов
00:15  Казахстан может потерять суверенитет. В отношения Москвы и Нур-Султана вклинился Запад, - Александр Кобринский
00:01  Президент Токаев умиротворяет и поддерживает русофобские силы в Казахстане, - А.Савельев
Воскресенье, 10.07.2022
19:46  Уимблдон. Серб Новак Джокович выиграл 21 титул "Большого шлема" по теннису
17:50  Европа забирает СПГ у бедных стран
17:28  Разгул безнаказанности. Израиль углубляет политику апартеида, - Сергей Кожемякин
17:27  Почему взять Одессу важнее, чем Харьков
15:19  Дастан Секенов назначен главным военным прокурором Казахстана
12:30  Золушка наоборот: дочь короля Иордании Сальма собралась замуж за простого нью-йоркского брокера Термиотиса
12:29  Борис Джонсон станет новым мэром Одессы?
12:20  25-летняя парикмахерша Аня С. стала замминистра евроинтеграции Украины
12:18  Навозные войны: что заставило голландских фермеров начать восстание, - Дм.Мигунов
12:17  "Он испортил характер казахов": кем был и с чем останется в истории Назарбаев?
12:14  "Больше ада!" - из-за нехватки газа Европу ждут массовые беспорядки, - The Guardian
12:08  Алматинский Терренкур распродан. Сколько стоит земля?
12:02  Непорядочность высшего уровня: Токаев слишком быстро забыл, кто спас ему жизнь, – А.Грозин
11:59  Энергокризис: в Германии организуют общественные места для обогрева на зиму
11:54  Восстание в Коломбо: как на Шри-Ланке поменялась власть, - Ксения Логинова
10:20  Алматы, Хорог, Нукус. Все хотят перемен, но получают новые уроки, - Николай Кузьмин
09:57  Полу-свергнутые правители Шри-Ланки согласились уйти в отставку. "Временным президентом" станет спикер парламента Махинда Япа
09:22  За беспорядки в Каракалпакии ответят журналист Даулетмурат Тажимуратов и основатель сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова
09:17  Мазепа и Бандера отравили украинское сознание, - Михаил Диунов
09:13  Как растут города Узбекистана и правильно ли они растут
00:54  В Узбекистане создан госконцерн по добыче редких металлов - "Янги кон"
00:51  Президент Туркменистана разрешил правительству отдохнуть в августе на курортах страны
00:47  Умер 100-летний экс-президент Мексики в 1970-76 гг. Луис Эчеверрия Альварес
00:44  Россия возвращает мир в сознание, - Владимир Можегов
00:36  Иди Курбон-2022: Что нужно знать о самом главном празднике в исламе?
00:16  В Душанбе задержан журналист Завкибек Саидамини
00:05  Казахстан вводит санкции против России? Комментарий Минфина РК
Суббота, 09.07.2022
23:25  Скончался хоким узбекского Янгиера Эльер Ходжаев
23:16  Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам из туалета поезда
23:07  Зайнилобиддина Низомиддинова опустили до 1-го замглавы Федерации профсоюзов Узбекистана
22:36  Казахстанская москвичка Лена Рыбакина выиграла Уимблдон, на котором запретили выступать россиянкам
22:26  Tagesspiegel: германский канцлер Шольц участвовал в вечеринках где женщинам подмешивали наркотики для изнасилования
14:02  Токаев в угоду американским нефтяникам губит отношения с Путиным, - Айнур Курманов
13:52  В тисках зависимости. Прорубит ли Казахстан себе новое "окно" в Европу? - Ю.Кисткина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь
11:23 11.07.2022

11 июля 2022
Юлия Ямпольская

Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь

В субботу казахстанское инфополе взорвала новость о том, что впервые в истории наша теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой одиночного турнира серии Большого шлема. В финале Уимблдона она одолела представительницу Туниса Онс Жабер. Эта новость расколола казахстанское общество на два лагеря: одни считают, что уникальное достижение спортсменки – неоспоримо, другие – что победа натурализованной в Казахстане москвички – это провал казахстанского спорта. Известный казахстанский юрист и блогер Ержан Есимханов написал пост о том, почему этой победе надо просто радоваться, а не искать подводные камни. Orda.kz приводит его целиком.

Ержан Есимханов:

Нашим людям никакие враги не нужны. Мы сами друг друга сожрем с удовольствием, дайте только такую возможность. Я в этом, к сожалению, убедился в очередной раз, наблюдая за совершенно бессмысленным спором о том, считать ли Елену Рыбакину казахстанской спортсменкой.

Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь
Ержан Есимханов. Фото с личной страницы facebook
Казалось бы, ответ очевиден – у Рыбакиной казахстанское гражданство, какой еще спортсменкой ее нужно считать? При этом казахстанское гражданство она выбрала сознательно, за Казахстан играла большую часть своей спортивной карьеры, в Казахстане состоялась как спортсменка, здесь родились ее родители. Казалось бы, почему просто не порадоваться тому факту, что прославленная теннисная школа России Рыбакину не разглядела, а Казахстан эту ошибку исправил?

Но нет, находятся люди, которые отказываются признавать победу Рыбакиной на том простом основании, что она когда-то была гражданкой России. Видимо, таким людям. для того чтобы считать спортсмена подлинно казахстанским, нужно, чтобы и он сам, и семь поколений его предков в стране родились и никогда из нее не уезжали. Вот тогда такие люди будут довольны, а в любом другом случае им не угодишь.

Чтобы понять, какую чушь представляет собой этот подход, достаточно посмотреть состав любой европейской топовой футбольной сборной, например, Франции. Найти там этнических французов будет довольно сложно. Но ведь мир считает антильца Анри и алжирца Зидана французскими игроками. Они прославили и навсегда изменили футбол в этой стране. Так и Рыбакину весь мир считает казахстанской спортсменкой, кроме самих казахов, которым никак не угодишь.

Кто-то говорит о том, что вместо Рыбакиной нужно было вкладывать деньги в национальных спортсменов. Объясните мне – в какой Вселенной эти два подхода противоречат друг другу? Насколько я знаю, в отличие от многих видов спорта, детский теннис у нас в стране развивается очень хорошо, и есть целая плеяда молодых и подающих надежды звездочек. И уже очень скоро мы будем радоваться их победам.

Но для побед нужна вера в себя. А для веры в себя этим детям нужен был пример, показывающий, что выходцы из казахстанского тенниса могут побеждать на мировой арене. Рыбакина такой пример показала – впервые в истории страны. Уже за это нужно ей сказать спасибо.

Люди, которые считают, что такой пример не важен, просто ничего не понимают в спорте. Я на личном опыте могу сказать, насколько важна сила личного примера, по той простой причине, что я сам стал первопроходцем в одном из видов спорта, в котором Казахстан традиционно не силен – в марафонском плавании. Должен быть человек, который сделает что-то первым. Если один раз показать, что можно – твой пример повторят сотни других. Рыбакина такой пример вчера показала – и пример, и волю, и спортивный дух. Почему бы просто этому не порадоваться?

Пещерный национализм – отвратительная черта. То, что мы, казахи, не очень умеем радоваться за своих – тоже черта плохая. А мы не умеем, и надо это признать без всяких иллюзий. Наблюдая за спорами по поводу Рыбакиной, я сразу вспомнил знаменитую байку о том, что когда-то, еще в Советском Союзе, на Ленинскую премию выдвинули романы грузинского писателя Нодара Думбадзе, и нашего Ильяса Есенберлина. Грузины завалили Москву вином и коньяком для того, чтобы премию дали их писателю. Казахи сделали то же самое для того, чтобы Есенберлину… премию не давали. Это, скорее всего, просто байка – но способность наших людей радоваться за своих она отражает в полной мере. Мы за чужих можем всем сердцем и радоваться, и переживать. За своих – не умеем.

Умные люди давно говорят, что мы живем в расколотом обществе. Нас, казахстанцев, разъединяет масса вещей – деньги, религия, образование, язык, политические взгляды. Этот раскол регулярно выливается в соцсети, а иногда и на улицы. Это очень опасная штука, и поэтому очень важно уметь радоваться вещам, которые нас объединяют. И одна из таких вещей – спорт. Спортивные победы – это победы общие, независимо от того, на каком языке ты говоришь, и в кого веришь.

И нам бы порадоваться всем вместе, что у нас эти победы есть. А не искать еще и здесь причины для того, чтобы в очередной раз друг с другом переругаться.

Источник - facebook.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657527780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- У проверяющих не должно быть возможности привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам – Алихан Смаилов
- Премьер-Министр посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область
- Бахыт Султанов провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии "Amanat"
- Ерулан Жамаубаев на бизнес-форуме в Лондоне рассказал о Концепции "Жаңа Қазақстан"
- О диверсификации экспорта
- Кадровые перестановки
- Ералы Тугжанов ознакомился с эпидемиологической обстановкой в Алматы
- Доклад О.А. Бектенова на заседании Коллегии Агентства по противодействию коррупции
- Алматы, Хорог, Нукус. Все хотят перемен, но получают новые уроки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  