Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь

11:23 11.07.2022

11 июля 2022

Юлия Ямпольская



Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь



В субботу казахстанское инфополе взорвала новость о том, что впервые в истории наша теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой одиночного турнира серии Большого шлема. В финале Уимблдона она одолела представительницу Туниса Онс Жабер. Эта новость расколола казахстанское общество на два лагеря: одни считают, что уникальное достижение спортсменки – неоспоримо, другие – что победа натурализованной в Казахстане москвички – это провал казахстанского спорта. Известный казахстанский юрист и блогер Ержан Есимханов написал пост о том, почему этой победе надо просто радоваться, а не искать подводные камни. Orda.kz приводит его целиком.



Ержан Есимханов:



Нашим людям никакие враги не нужны. Мы сами друг друга сожрем с удовольствием, дайте только такую возможность. Я в этом, к сожалению, убедился в очередной раз, наблюдая за совершенно бессмысленным спором о том, считать ли Елену Рыбакину казахстанской спортсменкой.



Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь

Ержан Есимханов. Фото с личной страницы facebook

Казалось бы, ответ очевиден – у Рыбакиной казахстанское гражданство, какой еще спортсменкой ее нужно считать? При этом казахстанское гражданство она выбрала сознательно, за Казахстан играла большую часть своей спортивной карьеры, в Казахстане состоялась как спортсменка, здесь родились ее родители. Казалось бы, почему просто не порадоваться тому факту, что прославленная теннисная школа России Рыбакину не разглядела, а Казахстан эту ошибку исправил?



Но нет, находятся люди, которые отказываются признавать победу Рыбакиной на том простом основании, что она когда-то была гражданкой России. Видимо, таким людям. для того чтобы считать спортсмена подлинно казахстанским, нужно, чтобы и он сам, и семь поколений его предков в стране родились и никогда из нее не уезжали. Вот тогда такие люди будут довольны, а в любом другом случае им не угодишь.



Чтобы понять, какую чушь представляет собой этот подход, достаточно посмотреть состав любой европейской топовой футбольной сборной, например, Франции. Найти там этнических французов будет довольно сложно. Но ведь мир считает антильца Анри и алжирца Зидана французскими игроками. Они прославили и навсегда изменили футбол в этой стране. Так и Рыбакину весь мир считает казахстанской спортсменкой, кроме самих казахов, которым никак не угодишь.



Кто-то говорит о том, что вместо Рыбакиной нужно было вкладывать деньги в национальных спортсменов. Объясните мне – в какой Вселенной эти два подхода противоречат друг другу? Насколько я знаю, в отличие от многих видов спорта, детский теннис у нас в стране развивается очень хорошо, и есть целая плеяда молодых и подающих надежды звездочек. И уже очень скоро мы будем радоваться их победам.



Но для побед нужна вера в себя. А для веры в себя этим детям нужен был пример, показывающий, что выходцы из казахстанского тенниса могут побеждать на мировой арене. Рыбакина такой пример показала – впервые в истории страны. Уже за это нужно ей сказать спасибо.



Люди, которые считают, что такой пример не важен, просто ничего не понимают в спорте. Я на личном опыте могу сказать, насколько важна сила личного примера, по той простой причине, что я сам стал первопроходцем в одном из видов спорта, в котором Казахстан традиционно не силен – в марафонском плавании. Должен быть человек, который сделает что-то первым. Если один раз показать, что можно – твой пример повторят сотни других. Рыбакина такой пример вчера показала – и пример, и волю, и спортивный дух. Почему бы просто этому не порадоваться?



Пещерный национализм – отвратительная черта. То, что мы, казахи, не очень умеем радоваться за своих – тоже черта плохая. А мы не умеем, и надо это признать без всяких иллюзий. Наблюдая за спорами по поводу Рыбакиной, я сразу вспомнил знаменитую байку о том, что когда-то, еще в Советском Союзе, на Ленинскую премию выдвинули романы грузинского писателя Нодара Думбадзе, и нашего Ильяса Есенберлина. Грузины завалили Москву вином и коньяком для того, чтобы премию дали их писателю. Казахи сделали то же самое для того, чтобы Есенберлину… премию не давали. Это, скорее всего, просто байка – но способность наших людей радоваться за своих она отражает в полной мере. Мы за чужих можем всем сердцем и радоваться, и переживать. За своих – не умеем.



Умные люди давно говорят, что мы живем в расколотом обществе. Нас, казахстанцев, разъединяет масса вещей – деньги, религия, образование, язык, политические взгляды. Этот раскол регулярно выливается в соцсети, а иногда и на улицы. Это очень опасная штука, и поэтому очень важно уметь радоваться вещам, которые нас объединяют. И одна из таких вещей – спорт. Спортивные победы – это победы общие, независимо от того, на каком языке ты говоришь, и в кого веришь.



И нам бы порадоваться всем вместе, что у нас эти победы есть. А не искать еще и здесь причины для того, чтобы в очередной раз друг с другом переругаться.