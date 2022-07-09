Более 171 млн тенге украли у студентов чиновники Жамбылской области

12:29 11.07.2022

Валерий КАЛИЕВ



Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным департаментом АФМ по Жамбылской области, сообщает Экспресс К.



Более 171 млн тенге было украдено из бюджета, выделенного в рамках проекта "Жас маман". Его цель: модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.



В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.



Ранее Экспресс К информировал о том, что в Алматинской области глава управления сельского хозяйства похитил 50 млн тенге.