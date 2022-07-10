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На профилактику . Россия с утра полностью выключила газ-трубу Северный поток "На профилактику". Россия с утра полностью выключила газ-трубу "Северный поток"
12:40 11.07.2022

Россия отключила газопровод "Северный поток" в Германию – Европа готовится к кризису

Россия сокращает поставки газа в Европу до исторического минимума: в ночь на понедельник "Газпром" перекрывает главный маршрут - трубопровод "Северный поток" в Германию по дну Балтийского моря. Пока на 10-дневную профилактику, однако Европа опасается, что навсегда, и готовится к худшему. Журналисты BBC в своей статье разбираются, как энергетическая блокада со стороны России отразится на будущем европейских экономик.

В Германии уже нормируют горячую воду и приглушают фонари, а Европа в целом собирается объявить о чрезвычайных мерах - теперь совместно, а не на уровне отдельных стран. План появится на этой неделе.

"Ситуация очень серьезная, и кризис может еще усилиться. Не исключено, что Россия продолжит сокращать поставки газа", - признала незадолго до профилактики "Северного потока" еврокомиссар Кадри Симсон.

Еще три года назад "Газпром" ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки. В мае этого года - всего 250 млн в сутки. В начале июля - 140 млн, причем на время профилактики менее мощного "Турецкого потока" экспорт упал до примерно 100 млн кубометров в сутки. В ближайшие 10 дней Европе обещают всего 75 млн.

"Нужно готовиться к дальнейшим перебоям в поставках газа и даже к полному отключению со стороны России", - предупредила Европарламент на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Без общего плана чрезвычайных мер 27 стран ЕС не смогут оградить 450 млн своих граждан и вторую по размерам экономику в мире от масштабного кризиса. Время действовать поодиночке прошло. Поэтому Еврокомиссия (фактически, правительство ЕС) уже к концу этой недели представит на суд властей чрезвычайный план борьбы с энергетическим кризисом, сказала фон дер Ляйен.

Подробности плана пока не известны, но две главные идеи уже ясны. Во-первых, солидарность в деле распределения имеющихся запасов и текущих поставок, чтобы все были равны перед лицом кризиса, богатые страны помогли бедным, а те, у кого есть газ, не сидели бы на нем, если у других совсем закончится. И во-вторых, солидарное сокращение спроса: договориться о том, на чем экономить и кого отключать первым, если газа на всех все же не хватит.

Путин грозит энергетической "катастрофой"

Российская монополия постепенно прикручивает газовый кран уже год - с прошлого лета. Минувшей зимой сокращение поставок обернулось дефицитом в Европе и рекордным скачком цен - сначала на газ, а затем и на все остальное. Это было еще до нападения на Украину.

А с началом вторжения Кремль выбрал газ главным орудием энергетической войны против ЕС, поскольку от российского газа Европа полностью отказаться пока не может, так как в последние годы она сознательно увеличивала закупки в расчете заменить "грязный" уголь и непопулярную в Германии атомную энергетику более чистым топливом ради борьбы с изменением климата.

Кремлевская газовая петля на шее ЕС привела к коллапсу европейского газового рынка, цены на котором взлетели аж в 8 (восемь) раз с начала прошлого года.

Единственная реальная альтернатива российскому трубопроводному газу - сжиженный природный газ (СПГ), который привозят по морю в танкерах. Главные поставщики - США и Катар, однако предложение ограничено. По оценкам Bloomberg Intelligence, Европа сможет удвоить импорт СПГ к 2026 году и покрыть 40% своих потребностей, однако этого все равно не хватит.

"Потенциал замещения российского газа сжиженным практически исчерпан. Только сокращение потребления газа позволит ЕС справиться с дальнейшим уменьшением поставок из России", - соглашаются аналитики исследовательского центра Bruegel.

Если сократить потребление в ближайшие 10 месяцев на 15% по сравнению со средним показателем 2019-2021 годов, то Европа сможет обойтись без "Газпрома", полагают они.

При этом некоторым странам (в основном на западе и юге) не придется экономить вовсе, тогда как другие (в основном на востоке и севере) вынуждены будут каким-то образом урезать до 50% спроса на газ. Этот дисбаланс и требует общеевропейского подхода к проблеме, пишут эксперты Bruegel.

Россия объясняет сокращение поставок техническими причинами. Кремль отрицает причастность к кризису и называет его последствием реформы энергетического рынка ЕС и западных санкций против России.

"Газпром" говорит, что санкции мешают плановому ремонту турбин газокомпрессорных станций, поэтому поставки сокращаются. А валютные санкции привели к тому, что Кремль обязал европейцев платить за газ через российский банк и транзитный счет в рублях. Всем, кто отказался, отключили газ - в том числе, Польше, Финляндии и Болгарии.

А в конце прошлой недели российский президент Владимир Путин Путин пригрозил, что будет только хуже, вплоть до "катастрофы".

"Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке", - сказал он.

Холодные бассейны и темные улицы

Европейцы не сомневаются, что Путин не шутит. И готовятся к худшему.

Они не верят в технические причины сокращения поставок, потому что "Газпром" может нарастить поставки через Украину, но не делает этого.

Мы это проходили недавно, когда в конце июня "Газпром" остановил на плановую профилактику один из трех газопроводных маршрутов в Европу - южный, через Турцию. Тогда он не стал увеличивать прокачку ни по "Северному потоку", ни через Украину.

Европейцы ахнули - и начали готовиться к полной газовой блокаде.

Она чревата кризисом, веерными отключениями и рецессией европейской экономики, едва оправившейся от ковидного спада. Потому что при таких объемах поставок газа из России Европа не сможет пополнить подземные хранилища к октябрю-ноябрю, когда начинается зимний отопительный сезон.

Сейчас они заполнены на 61% - это немного лучше, чем в прошлом году, когда "Газпром" решил оставить свои европейские хранилища пустыми. Если за оставшиеся три месяца датчик не доползет до 80%, цены взлетят до запретительных уровней, и спрос начнет разрушаться сам собой.

Другими словами, люди перестанут топить, заводы остановятся, власти будут вынуждены национализировать энергоснабжение за счет налогоплательщиков, перейти к веерным отключениям и квотировать подачу света и тепла.

Первыми к апокалипсису начали готовиться организованные и предусмотрительные немцы, которые треть газа покупают в России. Германия единственная в ЕС объявила второй уровень энергетической опасности. Следующий и последний - третий - это уже чрезвычайное энергетическое положение, когда госоператор электросетей получит полномочия ограничивать и отключать потребителей.

Германия - промышленный мотор Европы - покупает в России треть газа. Блокада обернется убытками в 200 млрд евро до конца года

Не дожидаясь этого, немцы экономят заранее. Немецкая пресса пестрит сообщениями об отключениях.

В Берлине и Мюнхене воду в открытых общественных бассейнах подают теперь на 2 градуса прохладнее, в Кельне приглушают уличное освещение до 70% после 11 вечера, а крупнейший в стране арендодатель жилых помещений Vonovia предупредил жильцов, что отныне но ночам топить будут максимум на +17°C.

Если Россия полностью отключит газ, спад экономической активности в Германии может достичь 13%, пришли к выводу экономисты Prognos, нанятые баварской ассоциацией промышленников vbw. С учетом посредников и поставщиков, общий ущерб они оценили почти в 200 млрд евро только во втором полугодии 2022 года.

Пострадают не только флагманская автомобильная промышленность, но и производство стекла, керамики и еды, а также сталелитейная и текстильная отрасли. Более 5 млн человек могут лишиться работы.

"Мы допустили страшную ошибку, когда поставили Германию в такую зависимость от одной страны в импорте энергоресурсов. И эта страна – Россия", - сказал на выходных в интервью Bloomberg министр экономики Германии Роберт Хабек, представляющий партию зеленых в коалиционном правительстве Олафа Шольца.

"Мы десятилетиями наращивали зависимость от российского газа, и теперь пытаемся избавиться от нее всего за несколько месяцев", - описал он масштаб задачи.

Источник - Tazabek
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657532400


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