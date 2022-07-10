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Вакансия открыта. Британия ищет нового премьер-министра. Риши Сунак? - Джейн Спай
12:51 11.07.2022

Джейн Спай

Британцы обсудили в Twitter выдвижение кандидатуры Риши Сунака на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Вечером 5 июля он вместе с министром здравоохранения Саджидом Джавидом подал в отставку, после чего меньше чем за два дня ушли 50 министров и секретарей.

После ухода Бориса Джонсона с поста лидера Консервативной партии свои кандидатуры на его мест выдвинули председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и министр по делам местного самоуправления, религии и общин Кеми Баденох. Для официального выдвижения кандидатуры депутатов должны поддерживать как минимум восемь других депутатов.

Риши Сунак - британский политик индийского происхождения, член парламента от Ричмонда, Йорк. С приходом к власти Бориса Джонсона в 2019 году занимал должность главного секретаря казначейства, с февраля 2020 года и до момента отставки занимал пост канцлера казначейства Великобритании. Во время пандемии COVID-19 министр входил в комитет, ответственный за принятие решений. Он ввел схему по сохранению рабочих мест во время локдаунов и схему Eat Out to Help Out по помощи гостиничному бизнесу. Политик также был замечен в скандале с вечеринками на Даунинг-стрит в 2020 году и получил штраф за нарушение коронавирусных ограничений. В апреле 2022 года выяснилось, что его жена Акшата Мурти не платит налог на доходы, которые она получает за пределами Великобритании. Свой последний федеральный бюджет Сунак представил в марте 2022 года, подняв налоговые ставки на самый высокий уровень с 1940-х годов, что вызвало негативную реакцию британцев.

Риши Сунака решили поддержать Оливер Дауден, Мел Страйд, Джейкоб Янг и Саймон Джапп. Политик записал видеообращение, в котором рассказал, почему выдвинул свою кандидатуру.

"Наша страна столкнулась с огромными вызовами, самыми серьезными для нашего поколения. Решения, которые мы принимаем сейчас, решат, будет ли у следующего поколения британского населения шанс на лучшее будущее. Столкнемся ли мы с этим моментом с честностью, серьезностью и решительностью, или мы будем рассказывать себе сказки, которые будут нас успокаивать сейчас, но сделают нашим детям плохо потом? Кто-то должен поймать момент и принять правильное решение. Поэтому я выдвигаю свою кандидатуру… я хочу вести страну в правильном направлении", - сказал Сунак.

Некоторые пользователи не понимают, зачем Сунак занимается политикой, когда его жена - наследница одного из самых богатых людей во всей Индии.

"Зачем тебе это? Твоя жена разве не богаче королевы? Вы не можете уехать, жить на яхте и оставить нас в покое?" - спросил @PhilipProudfoot.

В комментариях поинтересовались, какие планы есть у политика, на тот случай, если он все-таки станет премьер-министром.

"Привет, Риши. Я задаю этот вопрос всем кандидатам. Мне интересно услышать планы по Лондону. Что ты планируешь сделать для развития партии в лучшем городе мира?" - спросил @NJROnline.

Часть комментаторов верят в то, что Риши Сунак может заслуженно стать премьер-министром Великобритании, у него есть все шансы и он не будет лгать, как это делал его предшественник.

"Хорошо! Я верю в то, что у него есть все возможности, чтобы занять должность. Мы верим в Риши Сунака!" - написал @kalanzi_izma.

"Он может быть одним из лучших на этой плохой ветке. Он неподкупно богат. Он один из двух старших министров, которые действительно и правильно ушли в отставку, когда не было до конца понятно, что Джонсон уйдет. Тем не менее я бы никогда не стал голосовать за его партию с теми политикой и ценностями, которые у них сейчас есть!" - добавил @chadatom.

"Я думаю, господин Сунак хорошо выполнял свою работу, когда был канцлером казначейства. Если он станет премьер-министром, я не сомневаюсь, он тоже будет хорошо выполнять свои обязанности, несмотря на то, что тяжело быть премьером, когда вся твоя жизнь под микроскопом", - прокомментировал @hens0nbeverley1.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Сунак непригоден для управления страной, он бизнесмен, который любит зарабатывать деньги, а Соединенному Королевству нужен не просто трудолюбивый и умный премьер, а человек, который ставит интересы народа выше своих.

"Миллионера нельзя ставить во главе ситуации, о которой он не имеет и малейшего представления", - прокомментировал @kelsirgrammar.

"Я уверен, что он отлично бы управлял какой-нибудь корпорацией, но не страной", - согласился @ShepElectrical.

"Он, может быть, хорошо разбирается в финансах, но я больше беспокоюсь за его преданность Великобритании, особенно учитывая его связи с США и его жену-миллиардершу. Сможет ли он понять и сочувствовать тем, кто сейчас в том нуждается?" - отметила @BettyHighlander.

Некоторые комментаторы напомнили, что Сунак был задействован в скандале с вечеринками на Даунинг-стрит, и его даже оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений, поэтому они ему не доверяют.

"Это тот же самый Риши Сунак, который заявлял, что не посещал никакие мероприятия на Даунинг-стрит во время локдаунов, а потом получил уведомление о назначении фиксированного штрафа за то, что он присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит во время локдауна. Да, вот такой человек точно восстановит доверие", - отметил @JonRStrefford.

Часть пользователей считает, что Сунак давно знал, что Борис Джонсон уйдет, и у него был готовый план на этот случай, который сейчас и реализуется. Он выпустил видеообращение практически через день после отставки премьера, зарегистрировал сайт в свою поддержку, а самое главное, "вовремя ушел в отставку".

"Честно, весь этот парад отставок теперь звучит как часть плана. Особенно если Сунак станет премьер-министром", - написал @Ivorbigyin11.

"Сюрприз! Конечно, он выдвинул свою кандидатуру. Он всегда хотел быть лидером, скорее всего, он думал, что, предав своего босса и заставив своих друзей, он этого добьется. Он почти достиг того, чего хотел", - отметила @honorablekate.

Источник - REGNUM
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