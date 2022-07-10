Хуаньцю шибао: Запад решил загнать Россию в угол. Ответит за это весь мир

12:52 11.07.2022 Хуаньцю шибао

Китай



Эскалация энергетической войны между Западом и Россией может стать препятствием для восстановления мировой экономики



Цель западных санкций ушла далеко от первоначальных планов по разрушению финансовой системы России, пишет "Хуаньцю шибао". Европа и США развязывают против Кремля энергетическую войну. Но отвечать за нее придется всему миру.



С момента начала российско-украинского конфликта Запад провел шесть раундов санкций против Москвы. Первый раунд ограничений на российские рынки капитала и финансов относился к финансовым санкциям и не затронул ключевой энергетический сектор. Второй пакет санкций оказал влияние на работу 70% российских банков и ключевых госпредприятий, третий запретил сделки с Центробанком России и исключил некоторые российские банки из системы расчетов SWIFT. В ходе четвертого раунда европейским компаниям запретили инвестировать в российскую нефтегазовую отрасль, а также был ограничен экспорт оборудования, технологий и производств в смежных отраслях. Пятый пакет санкций запретил импорт угля из России и других видов твердого ископаемого топлива. Из этого можно увидеть, что цель санкций ушла далеко от первоначального намерения подавить финансовую отрасль, и теперь с их помощью осуществляются точечные атаки на ключевые энергетические секторы России. В начале июня был введен шестой пакет санкций, направленный против российской нефти, то есть Евросоюз начал поэтапно вводить на нее частичный запрет и планирует полностью отказаться от нее до конца этого года. Несколько дней назад на саммите G7 западные страны заявили, что намерены ограничить цены на российскую нефть с целью ударить по доходам Москвы от энергоносителей, не затрагивая, насколько это возможно, мировые поставки нефти. Цена была установлена от 40 до 60 долларов за баррель, что, по мнению Запада, близко к предельным издержкам производства нефтепродуктов в России и к цене на сырую нефть до начала российско-украинского конфликта.



Цель западных мер по ограничению цен на российскую нефть состоит в том, чтобы попытаться ударить по энергетическим доходам Москвы с наименьшими затратами для себя. Даже если Кремль будет продавать ее со скидкой, текущая цена на нее составляет около 80 долларов за баррель, а если она снизится до 40-60 долларов за баррель, то это сильно ударит по нефтяным доходам России. Одновременно с этим Запад сможет смягчить раннюю негативную реакцию общественности, вызванную энергетическими санкциями против Кремля. В отличие от Соединенных Штатов, Европейский союз сильно зависит от поставок российских энергоносителей. Нынешние стремительно растущие цены на энергоносители уже давно являются тяжким бременем для Европы. Для Запада ожидаемым последствием ограничения цен будет то, что Россия будет вынуждена поставлять нефть по себестоимости, и это ударит по ее доходам от энергоносителей и снизит инфляцию в Европе и США. Однако введение санкций против Кремля спровоцировало разногласия не только внутри ЕС, но и между Европой и Америкой.



У США и Евросоюза очень разные энергетические связи с Россией, потому что американо-российская торговля энергоносителями не является столь обширной. По данным торговой ассоциации Американских производителей топлива и нефтехимии (AFPM), в 2021 году Соединенные Штаты импортировали в среднем 209 тысяч баррелей сырой нефти и 500 тысяч баррелей других нефтепродуктов в сутки из России, что составило всего 3% американского импорта сырой нефти и 1% от общего объема сырой нефти, перерабатываемой американскими нефтеперерабатывающими заводами. И это – данные уже после увеличения нефтеимпорта из России, поскольку после введения санкций против венесуэльской нефтяной отрасли в 2019 году США стали больше закупать ее у Москвы. Вашингтон импортирует сырую нефть в основном из Канады (61%), Мексики (10%) и Саудовской Аравии (6%). Другими словами, Россия является лишь "запасным колесом" нефтяного импорта США, а в сочетании с их огромными залежами сланцевой нефти и газа они могут быть уверены в способности обеспечить внутренние поставки. Ситуация в ЕС совершенно иная. Это также является основной причиной, по которой в вопросе российского нефтяного эмбарго стороны были вынуждены согласиться на компромиссное решение "запретить морские поставки, но оставить трубопроводы".



Однако эффект ценовых ограничений может быть не таким положительным, как ожидают Соединенные Штаты. Неоднократное давление Запада за последние четыре месяца дорого обошлось России. Поэтому не исключено, что она откажется от переговоров и введет сокращение добычи нефти в ответ на ограничение цены. По данным JPMorgan Chase & Co, в крайнем случае Москва может сократить добычу нефти на 5 миллионов баррелей в сутки без серьезного ущерба для собственной экономики. В результате не только Соединенным Штатам и Европе придется иметь дело с возможным ростом цен на нефть, но и эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к кардинальным изменениям в структуре глобального энергоснабжения. Рост цен на нефть в такой ситуации неизбежно ухудшит положение нынешней мировой экономики, на которую давит огромная инфляция.



В то же время Евросоюзу в краткосрочной перспективе будет трудно найти альтернативы российской нефти. Если европейским нефтяным партнером будет не Россия, то это должны быть другие экспортеры нефти (в том числе США), и Вашингтон сможет извлечь из этого выгоду и усилить свое влияние на ЕС. С другой стороны, Россия не кажется загнанной в угол. Хотя в настоящее время Европа является крупнейшим покупателем российской энергии, Кремль уже активно ищет новых потенциальных покупателей. Если Москва сможет открыть новые рынки сбыта нефти в условиях кризиса, а Соединенные Штаты в целом будут энергетически независимы благодаря собственной добыче сланцевой нефти и газа и смогут не мешать, ЕС будет очень осторожно относиться к прекращению поставок энергоносителей из России. Поэтому внутри Евросоюза процветают разногласия, что сильно снизит эффект от решения ограничить цены.



В настоящее время западные страны прибегли к крайней мере ценового потолка на черное золото, но есть еще много аспектов, которые необходимо учитывать, прежде чем она станет действительно эффективной. С одной стороны, Запад следует укрепить единство, чтобы эти ограничения начали работать. От страны к стране ситуация разнится, и совместное участие в санкциях по ограничению цен может также потребовать пересмотра и поиска более подходящей конкретной стоимости. С другой стороны, необходимо рассмотреть более эффективные санкционные инструменты, такие как ограничения в отношении судоходных компаний, транспортирующих российскую нефть, и санкции в отношении банков и финансовых учреждений, занимающихся торговыми сделками, а также технические вопросы, такие как особые ограничения на страхование нефти и так далее.



Однако если ограничение цен на нее заставит Москву сократить добычу, и мировые цены на энергоносители резко подскочат, это, очевидно, затронет не только Европу, США и Россию, но и окажет значительное влияние на мировую экономику. Этот ценовой потолок еще больше нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность дальнейших цен на них, что, в свою очередь, приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления экономики.



Линь Боцян (林伯强) - научный сотрудник Лаборатории инноваций "Цзя Гэн" и декан Китайского исследовательского института энергетической политики Сямэньского университета Источник - ИноСМИ

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