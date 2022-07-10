Farda: Альтернативы российской нефти нет. А скоро она станет еще дороже

12:54 11.07.2022

Farda

Иран



Россия в попытках использовать "нефть как оружие"



Решение российского суда о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума серьезно отразится на мировых рынках нефти, пишет Farda. Рано или поздно станет ясно, что российской нефти невозможно найти альтернативу, и покупателям придется вернуться к ее закупкам. Но цены к тому времени вырастут еще больше.



Российский суд приостановил работу Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней. Это один из крупнейших в мире трубопроводов, по которому нефть из Казахстана подается к побережью Черного моря,.



Официальные представители консорциума, по трубопроводным системам которого подается свыше 1% всей мировой нефти и в который также входят такие американские гиганты, как Chevron и Exxon Mobil, объявили, что распоряжение о приостановке его работы связано с проблемой утечки нефти и что консорциум должен выполнить данное распоряжение.



Но связан ли запрет только с проблемой утечки? Трубопроводный консорциум оказался в центре внимания после начала спецоперации на Украине, за которым последовали антироссийские санкции, повлекшие за собой рост цен на энергоносители. США ввели санкции против российской нефти, однако позволили казахстанскому сырью по-прежнему поступать через территорию России.



По сообщениям ряда СМИ, нефть, отгружаемая с терминалов Каспийского трубопровода, поступала до 5 июля, однако неясно, продолжалось ли это после 6 июля.



Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила регулирующим органам, в том числе Ростехнадзору, провести проверку состояния объектов российского подразделения международного консорциума. В ходе проверок обнаружены существенные нарушения, связанные с программами по ликвидации разливов нефти. Разливы нефти также отмечались на терминалах и в прошлом году. Однако терминал тогда не прекращал работу.



В прошлом году данный трубопровод экспортировал через черноморский бассейн до 54 миллионов тонн казахстанской нефти в сутки, что эквивалентно 1,2 миллионам баррелей. В текущем году на черноморском терминале уже обнаруживались неполадки с оборудованием, что приводило к приостановке работы трубопровода.



По словам финансового директора компании АО НК "Казмунайгаз" Даурена Карабаева, Казахстану в связи с введением западных санкций против российской нефти из-за начала спецоперации на Украине пришлось согласиться на скидки по продаже своего сырья, поскольку основные покупатели стали опасаться приобретать нефть, поставки которой "каким-либо образом связаны с Россией". Казахстану пришлось изменить название нефти, чтобы отличить ее от российской, но поставка так или иначе все равно осуществляется через российские порты. Как уже отмечалось, сырье из Казахстана не находится под санкциями, но покупатели крайне настороженно относятся к любой нефти, отгружаемой в российских портах.



Как отмечали некоторые эксперты и информагентства, любое нарушение или приостановка течения по этому трубопроводу окажет дополнительное давление на мировые рынки нефти, которые сейчас сталкиваются с самой серьезной нехваткой предложения сырья, не наблюдавшейся с начала 70-х годов прошлого века, после отказа арабских стран поставлять "черное золото" в связи с так называемой "Войной Судного дня". Также существует мнение, что это давление, связанное с приостановкой работы Каспийского трубопровода, в данный момент выгодно России. Рано или поздно покупателям придется вернуться к закупкам российской нефти, когда станет ясно, что ей невозможно найти альтернативу. Но цены к тому времени, уже и сейчас очень высокие, еще больше изменятся. И не в пользу тех, кто сейчас испытывает колебания или нежелание приобретать нефть российского происхождения либо сырье, поставки которого как-либо связаны с Россией, как в случае с Каспийским трубопроводом.