Российский суд отменил решение о приостановке работы КТК

13:01 11.07.2022

Краснодарский краевой суд заменил решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток на штраф в размере 200 тыс. рублей. Краснодарский краевой суд на заседании в понедельник изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума, передает РИА Новости. Напомним, в начале июля Приморский районный суд города Новороссийск вынес решение о приостановлении работы Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит большая часть казахстанской нефти.



В самом консорциуме с решением суда не согласились и направили ходатайство для его отмены. Позже поиском альтернативных маршрутов в обход КТК поручил заняться президент Токаев на совещании с участием руководства правительства, глав профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны. РЕКЛАМА В минувший четверг появилась информация о том, что точку в вопросе о приостановлении работы КТК поставит Краснодарский краевой суд.



Автор: Виктор Николаев