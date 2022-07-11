Обзор законопроектов по конституционной реформе Казахстана, - Данияр Ашимбаев

13:19 11.07.2022

Обзор законопроектов по конституционной реформе

На портале "Открытые НПА" появился проект поправок в выборное законодательство.



Можно отметить следующие новации.



В соответствии с инициативой президента не допускается иностранное вмешательство при подготовке и проведении выборов. В полномочия ЦИК предлагается ввести разработку, утверждение порядка и осуществление аккредитации ОО и НКО, к уставной деятельности которых относится осуществление деятельности по наблюдению за выборами. Основанием для отказа в аккредитации или аннулирования аккредитации в числе прочего может быть финансирование со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства за последний год. Членами избирательных комиссий не могут быть лица, выдвинутые ОО, финансируемым из-за рубежа.



Что касается порядка выборов по одномандатным округам в Мажилис и маслихаты, то они будут проводиться по системе относительного, а не абсолютного большинства. То есть, в один тур.



Предусмотрены порядок отзыва депутата, выборов акимов районов (норма будет действовать с января 2025 г.) и кое-что еще.



Предусматривается, что председатели, заместители, секретари, члены областных (городов республиканского значения и столицы) территориальных избирательных комиссий, а также председатели, заместители и секретари иных территориальных избирательных комиссий осуществляют полномочия на профессиональной постоянной основе. Раньше это касалось только председателя или зампреда ТИКа.



Будут регулироваться не только вопросы СМИ и интернета, но и мессенджеров. Законопроект сохраняет ограничения в отношении социологических исследований, которые, как известно, ЦИК толкует как разрешительную систему.



Не появилось норм, регулирующих единый порядок и систему публикации итогов регистрации и выборов, особенно на местном уровне. Как известно, в функции ЦИК это не входит, а ТИКи публикуют информацию как попало или вообще не горят желанием это делать. В итоге данные по выборам маслихатов и акимов найти практически невозможно, что порождает естественные подозрения в нетранспарентности процесса.



В проект поправок к конституционному закону о президенте под близкими родственниками, на которых наложены кадровые ограничения, следует теперь понимать не только дедушек и бабушек, родителей, детей, братьев, сестер, внуков, супругов, но и зятьев, невесток (супругов) детей и племянников. Они все должны подать в отставку в течение месяца со дня введение закона в силу.



Ранее, как известно, при толковании этой нормы все ссылались на законы о противодействии коррупции и о госслужбе, которые понятие "близких родственников" не распространяли на зятьев и племянников.



В закон о местном государственном управлении и самоуправлении предлагается ввести следующие поправки:



– Акимы и их заместители не вправе занимать должности в филиалах политических партий. В случае если на момент назначения или избрания они занимают должности в филиалах партий, они должны освободить указанные должности в течение 10 дней. Но в случае прекращения деятельности партии, от которых акимы избирались, или выхода из ее состава, акимы полномочия теряют.



– Аким избирается на должность сроком на 4 года из числа граждан РК в возрасте не моложе 25 лет (остаются в силе требования законодательства в сфере госслужбы). Одно и то же лицо не может быть избрано акимом района (города областного значения) более 2 раз подряд. Достижение избранным акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа в период их полномочий пенсионного возраста не является основанием для прекращения их полномочий.



– Регулируется порядок разделения маслихатов при реорганизации административно-территориальной единицы.



– Вместо секретарей маслихатов будут председатели, но с теми же функциональными обязанностями. Часть (или все – тут четкой определенности в законопроекте нет) председателей комиссий маслихатов будет работать на постоянной основе.



В общем-то, законопроекты весьма интересные, но явно нуждаются в доработке с учетом мнения экспертов, общественности и, естественно, парламентариев.



11.07.22