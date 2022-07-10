В центре Душанбе работает "концлагерь". Для животных

16:17 11.07.2022

Анна Мифтахова, Asia-Plus



Мы пишем о ситуации в зоопарке каждый год, но ситуация не меняется - не иначе как лагерем для выживания это место не назовешь.



Наступила летняя жара, и пить хочется всегда не только людям, но и животным. Поэтому мы решили узнать, как обстоят дела с водой в столичном зоопарке, и были поражены халатным отношением администрации к своим подопечным.



Животные там не живут, а выживают. Многие – больны и ослаблены.



На входе я подошла к охраннику и представилась, показав служебное удостоверение:



- Могу ли я поговорить с вашей администрацией? С кем-то из начальства?



- Никого нет, сегодня воскресенье.



- Ну, хоть кто-то из начальства есть?



- Да, есть начальник охраны. Подойдите к нему.



Так началось мое посещение "концлагеря для животных" - иначе это назвать нельзя.



Развлечения на территории зоопарка



Я приехала в зоопарк воскресным вечером, чтобы собрать информацию для материала. В социальных сетях и СМИ часто говорят о том, что за животными здесь плохо ухаживают, и в вольерах нет воды.



Очередным подтверждением стало видео на странице "Вечернего Душанбе" в Facebook. Вот и я решила узнать, что там происходит.



На стуле возле входа сидел утомленный от жары мужчина средних лет. После того как я показала ему удостоверение, он пропустил меня на территорию, чтобы я лично посмотрела условия, в которых живут животные.



Кстати, территория начинается с заведений быстрого питания, киосков со сладостями и газировкой. Затем следуют развлекательные аттракционы для детей. В прошлое мое посещение (осенью) директор зоопарка Маъруф Тошев объяснил это тем, что сдавая участок земли в аренду под развлекательную зону, он таким образом заботится о том, чтобы прокормить животных и улучшить условия их содержания.



Да, может быть, на вырученные деньги покупается мясо и необходимые корма, но каково психическое состояние диких животных от подобного соседства? Что они чувствуют, когда слышат "визги" посетителей и ароматы фастфуда?



С едой хорошо, а как насчет воды?



Млекопитающие хищники живут в ужасных условиях. У медведей в резервуарах вода налита только до половины, причем видно, что она давно не менялась.



От жары животным не по себе: один медведь шатается из стороны в сторону, периодически теряя равновесие и опираясь на стену, другой – лежит, взяв в зубы металлический прут своего узилища, третий - уныло взирает на мир, держась за металлические прутья лапами.



В соседней клетке лев и львица, мимо которых многие (особенно юные) посетители не могут пройти без возгласа "Паланг!" или швыряния мелкого камешка.



Львы тоже изнурены жарой и нахождением в тесной бетонной клетке.



Но вот пришли работники зоопарка с тележкой, наполненной кусками сырого мяса и животные заметно оживились. Каждый получил по целому куску на ужин.



Меня, как зоозащитницу, порадовало, что животных здесь вроде нормально кормят. Хотя по состоянию лисиц и песца этого не скажешь. Они истощены и находятся в ужасном состоянии. С одной лисицей явно что-то не так – она все время бегает по вольеру и кричит.



Что касается воды...



Вода в чашках животных вроде есть, но она грязная и тухлая, а чистая бежит по арыкам, до которой животным не достать.



Алюминиевый тазик, стоящий в вольере собаки покрылся уже илом зеленым. А значит, санитарные нормы гигиены в зоопарке не соблюдаются.



Кстати, в вольерах практически у всех животных грязь и "продукты жизнедеятельности". Очень печально было наблюдать за обезьяной, у которой в вольере не было даже намека на чашку с водой.



Загон с дикими кабанами или помойка?



Два кабана в изнеможении лежат в своем загоне, заваленном мусором и пустыми пластиковыми баклажками. Там же – лужа со зловонной жижей, и не растет ни одной травинки.



В соседнем вольере, похожем на арену амфитеатра живет шакал, который даже не показывается из своего укрытия. Его вольер тоже завален всевозможным мусором.



В террариумах свернувшись, лежат змеи - то ли мертвые, то ли в анабиозе. У крупных змей всюду разбросана сброшенная кожа, маленькие змеи спят в тазиках с полуиспарившейся и грязной водой.



У хамелеона странно скручен и иссушен хвост и тоже стоит тазик с водой не первой свежести.



Он ходит по своей тюрьме, медленно передвигая лапами, и явно болен. Ежик, живущий по соседству, находится в глубокой спячке.



Казалось бы водоплавающим птицам в зоопарке хорошо, но нет - в водоемах слегка заболоченная вода, мусор и пластиковые баклажки.



Хорошо тут, наверное, только посетителям, которых могут прокатить по территории в специальном вагончике. Для них же по всему зоопарку продают всякие сладости, попкорн, семечки, кукурузные палочки и сладкую газировку.



Кстати, кукурузными палочками угощают птиц и копытных животных неравнодушные посетители. А если бы на территории продавались корма для животных, люди могли бы их подкармливать без вреда для здоровья животных.



Вопросы остались без ответа



Многие животные в зоопарке явно больны. Администрация обещала ответить на ряд возникших вопросов, но видимо не нашла что сказать. А вопросы были вполне простыми:



– Почему у животных грязная и протухшая вода?



– Почему в водоемах плавает мусор?



– Почему на территории торгуют сладостями, а не кормом, которым можно было бы покормить животных?



– Что у вас сейчас строится?



– Почему многие животные выглядят больными и истощенными?



Видимо директору зоопарка Маъруфу Тошеву нечего ответить...