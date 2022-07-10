 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В центре Душанбе работает "концлагерь". Для животных
16:17 11.07.2022

Анна Мифтахова, Asia-Plus

Мы пишем о ситуации в зоопарке каждый год, но ситуация не меняется - не иначе как лагерем для выживания это место не назовешь.

Наступила летняя жара, и пить хочется всегда не только людям, но и животным. Поэтому мы решили узнать, как обстоят дела с водой в столичном зоопарке, и были поражены халатным отношением администрации к своим подопечным.

Животные там не живут, а выживают. Многие – больны и ослаблены.

На входе я подошла к охраннику и представилась, показав служебное удостоверение:

- Могу ли я поговорить с вашей администрацией? С кем-то из начальства?

- Никого нет, сегодня воскресенье.

- Ну, хоть кто-то из начальства есть?

- Да, есть начальник охраны. Подойдите к нему.

Так началось мое посещение "концлагеря для животных" - иначе это назвать нельзя.

Развлечения на территории зоопарка

Я приехала в зоопарк воскресным вечером, чтобы собрать информацию для материала. В социальных сетях и СМИ часто говорят о том, что за животными здесь плохо ухаживают, и в вольерах нет воды.

Очередным подтверждением стало видео на странице "Вечернего Душанбе" в Facebook. Вот и я решила узнать, что там происходит.

На стуле возле входа сидел утомленный от жары мужчина средних лет. После того как я показала ему удостоверение, он пропустил меня на территорию, чтобы я лично посмотрела условия, в которых живут животные.

Кстати, территория начинается с заведений быстрого питания, киосков со сладостями и газировкой. Затем следуют развлекательные аттракционы для детей. В прошлое мое посещение (осенью) директор зоопарка Маъруф Тошев объяснил это тем, что сдавая участок земли в аренду под развлекательную зону, он таким образом заботится о том, чтобы прокормить животных и улучшить условия их содержания.

Да, может быть, на вырученные деньги покупается мясо и необходимые корма, но каково психическое состояние диких животных от подобного соседства? Что они чувствуют, когда слышат "визги" посетителей и ароматы фастфуда?

С едой хорошо, а как насчет воды?

Млекопитающие хищники живут в ужасных условиях. У медведей в резервуарах вода налита только до половины, причем видно, что она давно не менялась.

От жары животным не по себе: один медведь шатается из стороны в сторону, периодически теряя равновесие и опираясь на стену, другой – лежит, взяв в зубы металлический прут своего узилища, третий - уныло взирает на мир, держась за металлические прутья лапами.

В соседней клетке лев и львица, мимо которых многие (особенно юные) посетители не могут пройти без возгласа "Паланг!" или швыряния мелкого камешка.

Львы тоже изнурены жарой и нахождением в тесной бетонной клетке.

Но вот пришли работники зоопарка с тележкой, наполненной кусками сырого мяса и животные заметно оживились. Каждый получил по целому куску на ужин.

Меня, как зоозащитницу, порадовало, что животных здесь вроде нормально кормят. Хотя по состоянию лисиц и песца этого не скажешь. Они истощены и находятся в ужасном состоянии. С одной лисицей явно что-то не так – она все время бегает по вольеру и кричит.

Что касается воды...

Вода в чашках животных вроде есть, но она грязная и тухлая, а чистая бежит по арыкам, до которой животным не достать.

Алюминиевый тазик, стоящий в вольере собаки покрылся уже илом зеленым. А значит, санитарные нормы гигиены в зоопарке не соблюдаются.

Кстати, в вольерах практически у всех животных грязь и "продукты жизнедеятельности". Очень печально было наблюдать за обезьяной, у которой в вольере не было даже намека на чашку с водой.

Загон с дикими кабанами или помойка?

Два кабана в изнеможении лежат в своем загоне, заваленном мусором и пустыми пластиковыми баклажками. Там же – лужа со зловонной жижей, и не растет ни одной травинки.

В соседнем вольере, похожем на арену амфитеатра живет шакал, который даже не показывается из своего укрытия. Его вольер тоже завален всевозможным мусором.

В террариумах свернувшись, лежат змеи - то ли мертвые, то ли в анабиозе. У крупных змей всюду разбросана сброшенная кожа, маленькие змеи спят в тазиках с полуиспарившейся и грязной водой.

У хамелеона странно скручен и иссушен хвост и тоже стоит тазик с водой не первой свежести.

Он ходит по своей тюрьме, медленно передвигая лапами, и явно болен. Ежик, живущий по соседству, находится в глубокой спячке.

Казалось бы водоплавающим птицам в зоопарке хорошо, но нет - в водоемах слегка заболоченная вода, мусор и пластиковые баклажки.

Хорошо тут, наверное, только посетителям, которых могут прокатить по территории в специальном вагончике. Для них же по всему зоопарку продают всякие сладости, попкорн, семечки, кукурузные палочки и сладкую газировку.

Кстати, кукурузными палочками угощают птиц и копытных животных неравнодушные посетители. А если бы на территории продавались корма для животных, люди могли бы их подкармливать без вреда для здоровья животных.

Вопросы остались без ответа

Многие животные в зоопарке явно больны. Администрация обещала ответить на ряд возникших вопросов, но видимо не нашла что сказать. А вопросы были вполне простыми:

– Почему у животных грязная и протухшая вода?

– Почему в водоемах плавает мусор?

– Почему на территории торгуют сладостями, а не кормом, которым можно было бы покормить животных?

– Что у вас сейчас строится?

– Почему многие животные выглядят больными и истощенными?

Видимо директору зоопарка Маъруфу Тошеву нечего ответить...

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657545420


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