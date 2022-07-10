Россия вводит в бой на Украине добровольческие батальоны

16:25 11.07.2022 В битву за Украину Россия впервые вводит добровольческие батальоны

Что имел в виду Путин, когда намекнул, что спецоперацию в соседней стране всерьез мы только начинаем?

Сергей Ищенко

7 июля 2022 года, спустя четыре с половиной месяца после начала спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин озадачил многих загадочной, на первый взгляд, фразой: "Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться".



Мир тут же принялся гадать про то, что имел ввиду лидер России? Но публичных разъяснений из Кремля не последовало. Однако некоторые события последних дней дают основания, на мой взгляд, для серьезных предположений.



Прежде всего - не раз прокомментированный (в том числе и "Свободной прессой") факт: наши войска на Украине ведут боевые действия в уникальной для военной науки ситуации. Мы медленно, но верно, как тяжелый дорожный каток, двигаемся вперед, в разы уступая противнику по численности личного состава.



Официальные данные на этот счет Москва не публикует. Только Киев.



Так, 8 июля министр обороны "незалежной" Алексей Резников проинформировал общественность, что к сегодняшнему дню всего Украина уже сумела поставить под ружье порядка миллиона человек. А именно: 700 тысяч солдат и офицеров - в ВСУ, до 100 тысяч - в полиции, до 90 тысяч - в Нацгвардии, до 60 тысяч - в погранвойсках. В той или иной степени все они участвуют в боевых действиях, проходят обучение или боевое слаживание, а также обеспечивают безопасность своего тыла.



По поводу общей численности противостоящего этому воинству российского контингента ходят разные толки. Скажем, по информации депутата Госдумы Олега Матвейчева в боевые действия в этой стране пока втянуто не более пятой части армии России. Иными словами - максимум около 200 тысяч человек. Прежде всего - значительная часть наших Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. Еще - Народная милиция ЛДНР, сколько-то частей и подразделений Росгвардии (в недавнем прошлом - внутренних войск), железнодорожных войск и погранвойск ФСБ.



Но в целом - у нас прямо сейчас бьют ВСУ порядка всего 250 тысяч военных. Не более. Таким образом, на стороне Украины минимум четырехкратное превосходство в общей численности вовлеченных в боевые действия или обеспечивающих их войсковых контингентов.



И Киев, и Запад убеждены: при таком соотношении на передовой или вблизи нее России нипочем не одержать общей победы в спецоперации. А что касается остающейся пока у нас подавляющей огневой мощи, так ее нивелировать прямо сейчас изо всех сил пытается коллективный Запад. И (давайте будем честны хотя бы перед самими собой!) всякими там M142 HIMARS, "Гарпунами", М-777 и прочим потихоньку добивается на этом пути некоторых успехов.



Собственно, на осознании этой простенькой реальности и строятся все расчеты наших врагов на возможность где-то к осени в ходе контрнаступления добиться коренного перелома хотя бы на одном-двух операционных направлениях. И тем самым если и не вернуть себе Крым и Донбасс (в это, полагаю, в действительности не верит даже излучающая казенный оптимизм и беспрерывно рассуждающая на эту тему говорящая "голова" Киева Алексей Арестович), то хотя бы добиться сколько-нибудь сносных переговорных позиций для Украины в ее будущем вынужденном диалоге с Россией.



Как нам на корню пресечь эти надежды противника? Только серьезно подровняв с ВСУ количество вооруженных людей в зоне боевых действий и в нашем ближнем тылу. Иначе затруднительно будет даже обеспечить надежный контроль уже освобожденных территорий. А ведь логика спецоперации и поставленные президентом задачи требуют еще и продолжать идти вперед!



Тогда где срочно набрать дополнительные десятки, если не сотни тысяч новых слаженных, мотивированных, опытных и обученных "штыков"?



Возможности костяка группировки - российских Сухопутных войск, общая численность которых не превышает 280 тысяч солдат и офицеров, уже давно на пределе. Особенно с учетом бескрайности наших госграниц, всюду нуждающихся в оборонительном прикрытии.



Экстренно увеличить численность нашей пехоты, артиллерии и танкистов за счет набора в их ряды новых контрактников (призывников в зону спецоперации запрещено направлять категорически)? Этим генералы пытаются заниматься с самого начала спецоперации. Однако процесс если и идет, то не теми темпами, которые требует 2000-километровой протяженности поле боя на Украине.



Где же выход? Судя по всему, Москва его уже нашла. И выглядит он крайне неожиданно. Во всяком случае - для нашей страны и ее военной истории. Народные ополчения в России собирали не раз. А вот так щедро оплачиваемые казной - никогда.



Если вкратце: Министерству обороны и регионам по всей необъятной стране приблизительно в начале июня поручено с помощью местных властей приступить к немедленному созданию, обучению и вооружению десятков добровольческих батальонов. На такую работу Москвой выделены просто гигантские материальные и финансовые средства. На совершенно официальных объявлениях о наборе добровольцев, опубликованных на сайтах местных администраций, выделяются своей привлекательностью такие общие для всех регионов условия:



- в батальоны приглашают граждан в возрасте от 20 до 50 (а на отдельные воинские специальности - и до 60) лет, годных по состоянию здоровья. Срок контракта - от полугода с возможностью продления. При этом опыт срочной службы приветствуется, но не является обязательным;



- при заключении контракта каждому добровольцу сразу выплачивают 200 тысяч рублей единовременного денежного вознаграждения;



- денежное довольствие составит от 220 тысяч до 350 тысяч рублей в месяц;



- предусмотрен полный социальный пакет, в том числе и для членов семьи, дополнительные страховые выплаты - страхование жизни и здоровья, внеконкурсное поступление в вуз и санаторно-курортное лечение. Кроме того, участники батальона получат статус ветерана боевых действий.



Нисколько не сомневаюсь: при сложившемся в России уровне общественной поддержки спецоперации на Украине, многие готовы брать в руки оружие и по чисто патриотическим соображениям. Однако, положа руку на сердце, и предложенные Минобороны материальные условия наверняка играют немалую роль в том, что в ряде мест мгновенно выстроились очереди из желающих встать в строй.



При этом все - сугубо официально. Каждый доброволец через военкомат заключает совершенно законный контракт с оборонным ведомством РФ и становится военнослужащим минимум на шесть месяцев. Со всеми вытекающими из этого факта правовыми и прочими последствиями.



Только почему со срочным набором контрактников у нас в минувшие с 24 февраля месяцы мало что получалось, а теперь народная инициатива в этом направлении просто забила ключом? Просто сравните: средний уровень оплаты рядового военного профессионала в нашей армии на сегодня где-то около 62 тысяч рублей. В добровольческих батальонах получается в три-пять раз больше. Не будем лукавить: это серьезный житейский аргумент.



Как результат, скажем, Нижегородская область, средняя зарплата в которой в апреле нынешнего года составила 44.097 рублей, сегодня на диво ударными темпами формирует для Министерства обороны добровольческий танковый батальон имени Кузьмы Минина. При этом, вероятно, на вооружение батальон получит снимаемые с хранения старые, но надежные танки типа Т-62, которых у нас в наличии тысячи.



Почему именно такие? Все дело в том, что "шестьдесятдвойки" не требуют высокой квалификации экипажа. Драться на таких проще обучить новобранцев, совершенно не имеющих опыта боевых действий или хотя бы боевой учебы на таких машинах. К тому же Т-62 проще и быстрее восстанавливать в полевых условиях после повреждения на марше или в бою.



Но в любом случае на днях танковый батальон имени Кузьмы Минина уже окажется на одном из военных полигонов. Скорее всего - в Мулино, где дислоцирован один из самых крупных и самых совершенных учебных центров Сухопутных войск России.



А вот Тоцкий полигон в Оренбургской области уже принимает получивший вооружение и приступивший к боевому слаживанию только что сформированный в этом регионе добровольческий мотострелковый батальон "Яик".



9 июля на территории Казанского танкового училища проводили на боевую учебу перед отбытием в зону спецоперации созданный Татарстаном добровольческий батальон "Алга". Оттуда же родом будет и второй такой же добробат - "Темир".



Местные СМИ сообщают о формировании двух добровольческих батальонов - "Парма" и "Молот" - в Пермском крае. В Башкирии завершают создание мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова. Батальон добровольцев "Вятка" собирается на фронт в Кирове.



В Приморском крае начали формировать добровольческий батальон "Тигр" для участия в спецоперации на Украине на базе бригады морской пехоты. Об этом в Telegram сообщило правительство региона. "Впереди месяц огневой и тактической подготовки. Кто-то из добровольцев имеет боевой опыт и делится с товарищами. Главный принцип формирования - батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку именно нашей, приморской 155-й гвардейской бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.



Этот перечень можно продолжать и продолжать. Нет никаких сомнений, что на идею подобного пополнения нашей группировки на Украине российских генералов натолкнул весьма успешный опыт боевых действий добровольческого чеченского полка специального назначения имени Ахмата Кадырова, которым командует генерал Апти Алаудинов. С самого начала боевых действий полк дрался на наиболее опасных участках спецоперации. И отлично себя показал. Чему, естественно, способствовала предварительная подготовка посланцев Чечни на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, который входит в систему Росгвардии.



Что важно: сегодня напряженность боевой учебы в Гудермесе только возрастает. Поскольку в Грозном уже решили дополнительно отправить в зону спецоперации сразу четыре собранных со всего Северного Кавказа новых добровольческих батальона: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат". Только в отличие от уже отличившегося полка спецназа эти подразделения будут подчинены не Росгвардии, а Министерству обороны. И на вооружение получат танки и артиллерию, что сделает их ударную мощь на порядок больше той, которой пока располагает полк Апти Алаудинова.



Если попытаться подвести некий промежуточный итог: Россия, общий мобилизационный ресурс которой по подсчетам американского издания "19 Forty Five" составляет внушительные по любым меркам 20 миллионов человек, действительно только начинает, как следует из слов Путина, браться за Украину всерьез. Вероятно, не позднее августа большинство из только что созданных добровольческих батальонов, прошедших на наших тыловых полигонах обучение и боевое слаживание, уже вступят в сражение. Нарастив, тем самым, общую численность российской группировки на Украине минимум раза в полтора.



Вот тогда, надо полагать, ни у кого в мире просто не останется никаких иллюзий, что долго запрягавшая Москва точно и беспощадно доведет до логического конца начатое ею 24 февраля 2022 года. Ох, не надо было так долго и так безбашенно дразнить русского "медведя"! Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657545900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- У проверяющих не должно быть возможности привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам – Алихан Смаилов

- Премьер-Министр посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область

- Бахыт Султанов провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии "Amanat"

- Ерулан Жамаубаев на бизнес-форуме в Лондоне рассказал о Концепции "Жаңа Қазақстан"

- О диверсификации экспорта

- Кадровые перестановки

- Ералы Тугжанов ознакомился с эпидемиологической обстановкой в Алматы

- Доклад О.А. Бектенова на заседании Коллегии Агентства по противодействию коррупции

- Алматы, Хорог, Нукус. Все хотят перемен, но получают новые уроки

