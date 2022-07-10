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Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод сыновей экс-спикера казпарламента Нигматулина
23:04 11.07.2022

Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод "Казфосфат", передает КазТАГ.

"Сегодня в 20.00 на заводе минеральных удобрений (ЗМУ) ТОО "Казфосфат" произошел единовременный выброс. По результатам предварительных анализов, есть небольшое увеличение по фтористым соединениям. Превышение других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с ЗМУ на данный момент не обнаружено. По заданию акима области создана рабочая группа из экологов, специалистов ДЧС и других ответственных лиц. Рабочую группу возглавляет заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет. На данный момент продолжаются замеры на других участках", - сообщили в акимате Жамбылской области в понедельник.

Ранее после жалоб жителей Тараза на едкий дым в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы города диоксидом азота и сероводородом.

Отметим, что это не первый скандал за последнее время, связанный с "Казфосфатом". Так,

Напомним, 5 апреля антимонополисты заявили о начале расследования в отношении ТОО "Казфосфат" по факту значительного и необоснованного завышения цен на аммофос – одно из самых востребованных сельскохозяйственных удобрений. После редакция КазТАГ выяснила, что выгодополучателями завышения цен на сельскохозяйственные удобрения ТОО "Казфосфат" оказались сыновья экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – Нурхан и Нуржан Нурлановы. Материал по данному расследованию антимонополисты передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Отметим, что цена на сельхозудобрения напрямую влияет на стоимость продуктов питания в стране.

7 июня на заводе "Касфосфат" погиб рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело. 2 июля стало известно, что на "Казфосфате" произошла новая трагедия – на этот раз погибли сразу двое рабочих.

Источник - КазТАГ
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