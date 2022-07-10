 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.07.2022
00:44  Москва и Нур-Султан "помирились" из-за КТК. До нового шторма?..
00:39  Foreign Affairs: Невероятные теории победы Украины
00:38  "Полный железный занавес": как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
00:36  ООН: В Центральной и Южной Азии самый высокий процент браков в детском возрасте
00:34  Христианское единство разрушают "русский вопрос" и "гей-реформация"
00:32  РосКомпании в Казахстан приехали – теперь бы получить от них выгоды...
00:31  Узбекистан – дружественная страна, а его территория неделима! - Элер Сангинов

00:30  Постигая феномен колониализма… Как империи сами создавали проблемы в жизни порабощенных народов, а потом имитировали решение этих проблем
00:28  Ташкент. Задержаны женщины, пытавшиеся продать своих детей
00:27  Зеленое лицо современного фашизма
Понедельник, 11.07.2022
23:04  Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод сыновей экс-спикера казпарламента Нигматулина
16:25  Россия вводит в бой на Украине добровольческие батальоны
16:17  В центре Душанбе работает "концлагерь". Для животных
16:12  В Прибалхашье выпустили новое стадо бухарских оленей (корм для тугайных тигров)
13:19  Обзор законопроектов по конституционной реформе Казахстана, - Данияр Ашимбаев
13:01  Российский суд отменил решение о приостановке работы КТК
12:55  "В Китае видят исторические корни и подоплеку событий на Украине", - посол А.Денисов
12:54  Farda: Альтернативы российской нефти нет. А скоро она станет еще дороже
12:52  Хуаньцю шибао: Запад решил загнать Россию в угол. Ответит за это весь мир
12:51  Вакансия открыта. Британия ищет нового премьер-министра. Риши Сунак? - Джейн Спай
12:48  Русский язык и кыргызский народ в контексте филогенеза, - Султан Турсуналиев
12:40  "На профилактику". Россия с утра полностью выключила газ-трубу "Северный поток"
12:29  Более 171 млн тенге украли у студентов чиновники Жамбылской области
11:23  Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь
10:16  Дочь Болата Назарбаева уволилась с должности судьи, проработав 3 недели
09:49  Германия подготовилась к "кошмару" из-за отключения Россией газа, - МК
08:27  Весь мир - как большая Шри-Ланка, - Олег Ясинский
08:02  НАТО представила миру рецепт спасения "либерального миропорядка", - Е.Пустовойтова
07:58  Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем, - В.Прохватилов
07:37  Незаживающая Шри-Ранка. Как райский остров в Индийском океане стал кромешным адом, - Ксения Аскерова
01:43  Каково простой кыргызке быть депутатом Сеульского горсовета
01:41  Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
00:39  Если завтра ядерная война: сценарии американских аналитиков
00:36  Путин вынес последнее предупреждение Западу и начал сносить "пятую колонну", - Д.Попов
00:33  В Ираке рвутся к власти баасисты, - С.Тарасов
00:29  Байден едет к саудитам ради победы над Россией, - Рафаэль Фахрутдинов
00:15  Казахстан может потерять суверенитет. В отношения Москвы и Нур-Султана вклинился Запад, - Александр Кобринский
00:01  Президент Токаев умиротворяет и поддерживает русофобские силы в Казахстане, - А.Савельев
Воскресенье, 10.07.2022
19:46  Уимблдон. Серб Новак Джокович выиграл 21 титул "Большого шлема" по теннису
17:50  Европа забирает СПГ у бедных стран
17:28  Разгул безнаказанности. Израиль углубляет политику апартеида, - Сергей Кожемякин
17:27  Почему взять Одессу важнее, чем Харьков
15:19  Дастан Секенов назначен главным военным прокурором Казахстана
12:30  Золушка наоборот: дочь короля Иордании Сальма собралась замуж за простого нью-йоркского брокера Термиотиса
12:29  Борис Джонсон станет новым мэром Одессы?
12:20  25-летняя парикмахерша Аня С. стала замминистра евроинтеграции Украины
12:18  Навозные войны: что заставило голландских фермеров начать восстание, - Дм.Мигунов
12:17  "Он испортил характер казахов": кем был и с чем останется в истории Назарбаев?
12:14  "Больше ада!" - из-за нехватки газа Европу ждут массовые беспорядки, - The Guardian
12:08  Алматинский Терренкур распродан. Сколько стоит земля?
12:02  Непорядочность высшего уровня: Токаев слишком быстро забыл, кто спас ему жизнь, – А.Грозин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Ташкент. Задержаны женщины, пытавшиеся продать своих детей
00:28 12.07.2022

Задержаны женщины, пытавшиеся продать своих детей

В Ташкенте женщина при содействии врача роддома пыталась продать новорожденного за 35 тысяч долларов. В Сырдарьинской области женщину задержали при попытке продажи 4-летнего ребенка за 16 тысяч.

Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о двух попытках продать новорожденных детей в Ташкенте и Сырдарьинской области.

В ходе совместной операции СГБ и МВД в столице при продаже за 35 тысяч долларов мальчика, родившегося 15 июня, была задержана женщина 1984 года рождения. Ее задержали, когда она писала расписку о том, что не будет требовать ребенка обратно. Задержан также врач роддома, получивший 200 долларов за оказание содействия в продаже ребенка.

В Баяутском районе Сырдарьинской области СГБ совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры предотвратили продажу 4-летнего ребенка. Женщина 1993 года рождения была задержана при продаже сына, родившегося в 2018 году, за 16 тысяч долларов.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

В начале июля сообщалось, что жительница Самарканда пыталась продать 2-летнюю дочь за 5000 долларов. Суд приговорил мать троих детей к 4,5 годам лишения свободы.

В июне мы писали о задержании в Гулистане женщины, которая хотела продать ребенка за 15 тысяч долларов.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657574880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- У проверяющих не должно быть возможности привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам – Алихан Смаилов
- Премьер-Министр посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область
- Бахыт Султанов провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии "Amanat"
- Ерулан Жамаубаев на бизнес-форуме в Лондоне рассказал о Концепции "Жаңа Қазақстан"
- О диверсификации экспорта
- Кадровые перестановки
- Ералы Тугжанов ознакомился с эпидемиологической обстановкой в Алматы
- Доклад О.А. Бектенова на заседании Коллегии Агентства по противодействию коррупции
- Алматы, Хорог, Нукус. Все хотят перемен, но получают новые уроки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  