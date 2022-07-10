Ташкент. Задержаны женщины, пытавшиеся продать своих детей

00:28 12.07.2022

Задержаны женщины, пытавшиеся продать своих детей



В Ташкенте женщина при содействии врача роддома пыталась продать новорожденного за 35 тысяч долларов. В Сырдарьинской области женщину задержали при попытке продажи 4-летнего ребенка за 16 тысяч.



Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о двух попытках продать новорожденных детей в Ташкенте и Сырдарьинской области.



В ходе совместной операции СГБ и МВД в столице при продаже за 35 тысяч долларов мальчика, родившегося 15 июня, была задержана женщина 1984 года рождения. Ее задержали, когда она писала расписку о том, что не будет требовать ребенка обратно. Задержан также врач роддома, получивший 200 долларов за оказание содействия в продаже ребенка.



В Баяутском районе Сырдарьинской области СГБ совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры предотвратили продажу 4-летнего ребенка. Женщина 1993 года рождения была задержана при продаже сына, родившегося в 2018 году, за 16 тысяч долларов.



По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведется следствие.



В начале июля сообщалось, что жительница Самарканда пыталась продать 2-летнюю дочь за 5000 долларов. Суд приговорил мать троих детей к 4,5 годам лишения свободы.



В июне мы писали о задержании в Гулистане женщины, которая хотела продать ребенка за 15 тысяч долларов.