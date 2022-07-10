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РосКомпании в Казахстан приехали – теперь бы получить от них выгоды...
00:32 12.07.2022

Русские в Казахстане

Ирина ГАЛКИНА

Компании в Казахстан приехали – теперь бы получить от них выгоды

У нас полный раздрай. Казалось бы, радоваться надо. У России дела идут не ахти, многие компании, которые желают работать в более предсказуемых условиях, чем сейчас, перебираются в Казахстан. По крайней мере, так нам со своей колокольни вещают наши отечественные чиновники.

Они отчитываются об этих вот неожиданно свалившихся на голову достижениях, как о личных – запишите мне в актив!

Но – не радостно. Нету радости, и взять неоткуда.

***

Багдат МУСИННа прошлой неделе Багдат Мусин, считающийся едва ли не современным гением, а вообще-то он вполне себе серьезный госслужащий, сейчас делает карьеру в качестве министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (видимо, мы все-таки бороздим просторы Вселенной!) сообщил, что свои офисы в Казахстане открыли ведущие международные и российские компании.

В частности, министр отметил, что в Казахстан приехали делать бизнес: Playrix ($17 млрд., разработка игр), Tinkoff Bank ($6,3 млрд., онлайн-банк), Nexters ($1,9 млрд, разработка игр), InDriver ($1,2 млрд., сервис пассажирских перевозок), СПБ Биржа ($1 млрд., биржа), Mytona ($0,25 млрд., разработка игр), TypeType (шрифтная студия), Level Travel (бронирование онлайн-туров), Red Mad Robot (разработчик приложений).

На самом деле – они не просто приехали – они искали вполне себе солнечное местечко.

Министр нам сообщает, что это едва ли не заслуга его личная и его подчиненных: "Ведется большая работа по релокации в страну зарубежных IT-компаний. Уже есть результат, работа в этом направлении найдет свое отражение".

Дальше он продолжать не стал, решив, видимо, закончить многозначительно. И у него, надо сказать, это получилось.

По крайней мере, ничего о геополитике он не сказал и про российско-украинский фронт не упомянул, а, значит, версия, что "не случись войны России против Украины, - не видать нам этих компаний, как собственных ушей", - не существует.

У министра только одна, объективная "правда" - это работа в поте лица по релокации.

***

Представляю, как веселятся в офисах этих компаний клерки, слушая современные казахские байки!

Увы, найти большинство из перечисленных министром компаний в Казахстане не представляется возможным. Даже намеков нет в деловых СМИ, которые специализируются на подобной информации. Гугл позволил найти лишь два примера.

Так, старший вице-президент компании inDriver Джошуа Тулган в одном из интервью заявил, что "Переезд сотрудников из России правильнее назвать не релокацией, а реструктуризацией бизнеса" и что вообще-то компания работает в Казахстане уже 8 лет.

А СПБ Биржа, которая якобы приехала – тоже не совсем верная информация. Она, насколько мы поняли, проходит какие-то регистрационные процедуры в МФЦА и собирается получить лицензию на открытие новой торговой площадки на базе технологии Санкт-Петербургской биржи. То есть, еще неясно ничего: получит лицензию – будет новый проект, не получит – значит, не судьба.

***

Впрочем, то, о чем рассказывает Багдат Мусин, мы уже слышали, а один раз даже писали об этом, когда разразился скандал с майнерами под крышей Astana Hub. Как оказалось, некоторые компании, получающие довольно щедрые меры государственной поддержки, очень удобно устроились в этом IT-хабе и майнили виртуальную валюту.

Министр прикрыл своих непосредственных подчиненных – руководство технопарка, объяснив, как непросто идентифицировать майнеров. На этом все и успокоились. Нет речи не только об ответственности руководителей Astana Hub, но и о каких-то штрафах мутных компаний, о доначислении налогов.

А тут – то ли в целях поддержать коллегу, раскрыть над ним зонт, то ли разделить с ним бремя невиданного успеха – к PR технопарка подключился управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

"В последние месяцы мы видели миграцию российских компаний IT-сектора в страны Кавказа. Некоторые компании выбрали для себя Казахстан и совершили успешную релокацию в нашу столицу и город Алматы. Astana Hub – сильная точка притяжения для энтузиастов IT-индустрии и технологических стартапов, в том числе в сфере Fintech. Некоторые компании уже зарегистрировались на этой международной площадке. В декабре прошлого года было 82 компании. После февраля добавилось еще 15 российских компаний", - рассказал Кайрат Келимбетов на международном форуме Astana Finance Days 2022.

И в своем стиле особого отношения к гигантомании, пообещал чуть и не цифровую революцию в Казахстане.

***

"Нам выгодно принимать специалистов и компании с уже мировым уровнем. Предоставляя им возможности, мы получаем два больших преимущества для наших отечественных специалистов: обмен опытом и знаниями с иностранными специалистами и увеличение рабочих мест для казахстанцев", – товарищ министр Багдат Мусин пытается преподнести выгоды от такой релокации.

Однако, все эти выгоды – чисто умозрительные. Проведение всевозможных форумов – это не обмен опытом, это, скорее, лишь обмен мнениями. К сожалению, и увеличение рабочих мест для казахстанцев выражается скорее в привлечении технического персонала для технопарка, чем для трудоустройства в качестве IT-специалистов в перспективные компании.

Для успешности проекта не хватает слишком многого: отличной академической школы по подготовке программистов, опыта, венчурных фондов, способных поддерживать стартапы. Ну а готовность государства "прощать все налоги и долги" вообще служит плохую службу.

Источник - zonakz.net
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