Христианское единство разрушают "русский вопрос" и "гей-реформация"

00:34 12.07.2022 Будут ли сопровождаться скандалами межконфессиональные саммиты в Германии и Казахстане



Милена Фаустова



Пастор Джерри Пиллэй вступит в должность генерального секретаря ВСЦ в январе 2023 года, и уже ему, вероятно, придется принимать решение о членстве РПЦ в организации.



Участие РПЦ в Ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ), которая состоится в конце августа, оказалось под вопросом. Сомнительно и участие протестантов Швейцарии, а также представителей Англиканской церкви, входящих в ВСЦ, в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, который начнет свою работу в середине сентября в столице Казахстана. На этом фоне папа Римский Франциск в середине июня заявил о своем желании встретиться с патриархом Кириллом, что испортило отношение к нему украинцев. При этом ближайший соратник понтифика кардинал Курт Кох уже в конце июня обвинил предстоятеля РПЦ в ереси за поддержку специальной военной операции РФ из "псевдорелигиозных соображений". В начале июля Франциск повторил, что хотел бы посетить и Киев, и Москву с политической миссией. В мире христианских церквей, как и в большом мире вокруг, все оказалось слишком запутанно и сложно, а поведение духовных лидеров, как в зеркале, отражает хитросплетения большой международной политики.



Экуменизм смещается в Киев



В середине июня состоялось заседание Центрального комитета Всемирного совета церквей. Итогом встречи стало не только переизбрание генерального секретаря организации. С апреля 2020 года исполняющим обязанности генсека ВСЦ был румынский православный священник Иоанн Саука. В январе 2023 года к руководству экуменической организацией приступит пастор Джерри Пиллэй, который принадлежит к Объединенной пресвитерианской церкви ЮАР. Примечательно, что в Московском патриархате на новое назначение никак не отреагировали, хотя в свое время горячо приветствовали выборы Сауки. Из-за специальной военной операции РФ в Украине и ее поддержки патриархом Московским и всея Руси Кириллом у РПЦ осложнились отношения с экуменическим сообществом. Некоторые члены ВСЦ стали требовать исключить главу РПЦ и Русскую церковь из организации. Очередное подобное требование прозвучало накануне заседания ЦК ВСЦ от представителей протестантских организаций Швейцарии и Германии.



В ходе летнего Синода Объединенной реформатской церкви Швейцарии делегаты, представляющие 25 протестантских сообществ страны, потребовали от ВСЦ порвать все отношения с Московским патриархатом. Одновременно верующие Евангелической церкви Германии направили письмо Иоанну Сауке, где также предложили организации избавиться от русских. "Нас беспокоит перспектива того, что РПЦ как член Всемирного совета церквей может распространять свою военную пропаганду на немецкой земле и на Ассамблее ВСЦ в Карлсруэ ложно изображать себя жертвой", – так пояснили свое требование немецкие протестанты.



Они напомнили и.о. генсека: несмотря на то что он несколько раз обращал к патриарху Кириллу просьбы повлиять на решение о прекращении военной спецоперации РФ в Украине, в РПЦ отказались прислушиваться к его словам. "Несмотря на ваши самоотверженные усилия, генеральный секретарь Саука, признаков изменения идеологических позиций Московской патриархии нет. Наоборот, ваше предложение о братском мосте было отвергнуто патриархом Кириллом. Мы читаем этот ответ как антиэкуменическое заявление и ставим под сомнение экуменическую приверженность РПЦ. Не было никаких признаков изменения взглядов, равно как и никакого желания участвовать в подлинном диалоге. Такой разрыв с христианской традицией примирения и мира не должен остаться без ответа", – подчеркнули авторы обращения.



В Московском патриархате разговоры о возможном исключении РПЦ из Всемирного совета церквей еще в апреле назвали "инсинуацией и попыткой политизировать межхристианский диалог". В ЦК ВСЦ оба письма рассмотрели, однако приняли решение пока не изгонять РПЦ из своих рядов. Джерри Пиллэй отметил, что сейчас резкие шаги против Московского патриархата только подтвердят "часто звучащий из уст патриарха Кирилла тезис, что Запад враждебен по отношению к России". При этом было решено пригласить на Ассамблею в Германию, тема которой заявлена как "Любовь Христа приведет мир к примирению и единству", представителей автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ), которой покровительствует Константинопольский патриархат, и Всеукраинского совета церквей. Ангажемент ПЦУ со стороны ВСЦ практически означает ее признание на достаточно высоком межцерковном уровне. Учитывая, что ПЦУ не прочь стать полноправным членом экуменической организации, это ставит под вопрос дальнейшее членство в ВСЦ Московского патриархата. Причем порвать все связи с экуменистами он может добровольно, без каких-либо запретов и исключений со стороны ее Центрального комитета. Ведь в Москве считают киевских автокефалистов раскольниками, любые отношения с которыми невозможны.



Вместе с тем негативное отношение протестантов Швейцарии к РПЦ ставит вопрос об их участии в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане. Он пройдет 14–15 сентября, то есть сразу после ассамблеи ВСЦ (31 августа – 8 сентября). Швейцарские протестанты последние годы были активными участниками межрелигиозного форума в Астане (с 2019 года – Нур-Султан). Непонятно пока, примут ли участие в казахстанском саммите и представители Церкви Англии. 16 июня правительство Великобритании ввело санкции против патриарха Кирилла. Ему теперь запрещено иметь какие-либо финансовые активы в стране, а также посещать Соединенное Королевство. При этом в стране есть как минимум три представительства РПЦ – Сурожская епархия Западноевропейского патриаршего экзархата, приходы Русской православной церкви заграницей и общины Парижской архиепископии, которая присоединилась к Московскому патриархату в 2019 году.



Несмотря на то что примас Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби напрямую не осудил патриарха Кирилла за его поддержку специальной военной операции РФ и провел видеопереговоры с главой РПЦ 16 марта, на которых призвал духовного лидера Московского патриархата всеми способами стабилизировать ситуацию в Украине, в общинах англикан уже звучали требования к ВСЦ дистанцироваться от русского православия. Такое предложение было единогласно принято, например, руководящим советом Церкви Уэльса в Ньюпорте в конце мая. При этом епископ Асафа Грегори Кэмерон, бывший заместитель генерального секретаря англиканской общины, заявил, что его "разочаровала реакция патриарха Московского, который встал на сторону президента Путина и стал все громче следовать официальной линии". В то же время 4 июля в Москве прошла встреча педставителей РПЦ с англиканским епископом Робертом Иннесом.



Великобритания стала первой страной, объявившей санкции в отношении патриарха Кирилла. Раньше об аналогичном наказании главы РПЦ пытались договориться государства Евросоюза, однако Венгрия наложила вето. 27 июня об этом вспомнил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "В конце мая мы достигли соглашения по шестому пакету санкций в отношении России, но на его согласование ушел месяц. Я сожалею, что некоторые итоговые положения в последние часы были смягчены – так, из санкционного списка вывели имя патриарха Кирилла, хотя оно и не вызывало разногласий во время обсуждений в Совете ЕС", – написал политик в своем блоге.



Папа Римский балансирует



Список всех участников казахстанского форума пока не оглашается. Сообщается лишь, что в нем примут участие "религиозные и духовные лидеры высокого уровня". В Нур-Султан собирается и папа Франциск.



В середине июня он выразил желание на полях саммита встретиться с главой РПЦ. Правда, за последние месяцы понтифик несколько раз менял свою позицию по Украине. Вначале он осудил спецоперацию РФ и раскритиковал патриарха Кирилла, назвав его "алтарным мальчиком президента Владимира Путина", отменил встречу с главой РПЦ, которая должна была состояться 14 июня в Иерусалиме, но уточнил, что это только для того, чтобы "не внести путаницу". Позже призвал "не оценивать кризис в Украине категориями добра и зла", а затем заявил о своем желании поговорить с патриархом Кириллом "как с пастырем".



Главным апологетом радикальных реформ в католичестве выступает председатель Епископской конференции Германии Георг Бетцинг.



29 июня в немецком католическом еженедельнике Tagespost было опубликовано интервью председателя Дикастерии по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха, в котором прелат не только заявил о невозможности такой встречи, но и обвинил предстоятеля РПЦ в ереси. "То, что патриарх посмел узаконить жестокую и абсурдную войну* в Украине по псевдорелигиозным причинам, – это ересь. Основная проблема заключается в том, что отношения между церковью и государством в православии рассматриваются в смысле симфонии между ними. Преуменьшать значение путинской агрессии как "спецоперации" - это злоупотребление языком. Я должен осудить эту позицию как абсолютно невозможную. Если бы новая встреча папы и патриарха произошла в момент, когда военные действия все еще происходили, когда патриарх Кирилл упорствовал в своем несостоятельном оправдании войны*, эта встреча подверглась бы серьезным недоразумениям. Потому что это может быть воспринято как поддержка позиции патриарха, что нанесет серьезный ущерб моральному авторитету папы", – подчеркнул кардинал Кох.



Понтифик пока никак не отреагировал на слова прелата, но опять заявил, что хочет посетить и Украину, и Россию. Причем до своего сентябрьского визита в Казахстан. В интервью агентству Reuters 4 июля Франциск рассказал, что между госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были переговоры о возможной поездке понтифика в Москву. И только после посещения России папа Бергольо готов будет нанести визит в Украину. "Возможно, после того, как я вернусь из Канады, мне удастся поехать в Украину. Но первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь. Но я хотел бы побывать в обеих столицах. Мы обменивались сообщениями по этому поводу, и я надеюсь, что российский президент даст мне шанс послужить делу миру", – приводит его слова Reuters.



В Министерстве иностранных дел Украины желание понтифика посетить страну восприняли положительно. Спикер МИД Украины Олег Николенко 4 июля заявил: "Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания". При этом чиновник отметил, что Москва намеренно игнорирует готовность Франциска приехать в Россию. Это "является показательным" и свидетельствует о том, что "российский режим стремится к войне*, а не к миру".



Впрочем, папа Римский сегодня из-за проблем со здоровьем все чаще отменяет мероприятия со своим участием. Так, он перенес свой визит в Африку, который должен был состояться в начале июля. Пока подтверждена его поездка в Канаду, назначенная на конец июля. Визит в Канаду для Франциска будет непростым. Там он не только должен будет преодолевать физическую немощь во время разъездов по стране, но и просить прощения у коренных народов страны за "последствия колонизации".



В мае 2021 года на территории открытой в 1890 году католической школы-интерната в городе Камлупс Британской Колумбии было найдено массовое захоронение с останками 215 детей, воспитанников учреждения. Эта находка дополнила отчет пятилетней давности канадской Комиссии по установлению истины и примирению. Документ объемом почти 4 тыс. страниц подробно описывает жестокое обращение с детьми-аборигенами в религиозных учреждениях. В тексте утверждается, что по меньшей мере 3200 детей умерли в результате жестокого обращения и отсутствия ухода.



Помимо этого в начале сентября начинается второй этап Синода Католической церкви. Так называемый Синодальный путь стартовал в октябре 2021 года и завершится в октябре 2023-го. На первом этапе все поместные католические церкви, их миряне и духовенство, обсуждали необходимые реформы вероучения. По итогам этого обсуждения в течение лета будет подготовлен специальный документ. Обсуждать его будет уже только духовенство на втором этапе Синода. Их резюме попадет на стол епископам на третьем этапе Синодального пути в октябре 2023 года.



Родина Реформации и родина Контрреформации одинаково удивляют



Судя по всему, лето у папы Франциска и без разъездов будет трудным. Католики Испании, некогда твердыни Римской церкви, предложили не только сделать необязательным целибат, но и рассмотреть возможность рукоположения в духовный сан женатых мужчин и женщин. Инициатива была обнародована на конференции епископов Католической церкви Испании, и ее подписали ведущие архиереи страны. "Есть четкая просьба, чтобы мы как церковь вели диалог по всем этим вопросам, чтобы иметь возможность предложить более целостный подход к нашему обществу. Сегодня необходимо переосмыслить роль женщин в церкви для того, чтобы дать им больше лидерства и ответственности, особенно в местах, где принимаются решения. Также существует необходимость в большей заботе о тех, кто развелся, вступил в повторный брак или имеет альтернативную сексуальную ориентацию. Мы считаем, что как церковь мы должны приветствовать и сопровождать каждого человека в его конкретной ситуации", – утверждается в архиерейском коммюнике. Также отмечается, что к этим выводам церковь Испании пришла "после нескольких месяцев консультаций с более чем 215 тыс. человек, в основном мирянами, но также священниками и епископами".



Примерно такие же требования выдвинули и католики Германии. Их Синодальный путь начался задолго до объявленного папой Франциском, еще в конце 2019 года, с пакета реформ, направленных на пересмотр вероучения по отношению к таким вопросам, как сексуальность и законы естества в целом. Главным апологетом новых идей стал председатель Епископской конференции Германии Георг Бетцинг. Этот пост он занял в марте 2020 года. В апреле 2021 года епископ и еще 70 католических священнослужителей страны публично выразили несогласие с жесткой позицией Ватикана в отношении ЛГБТ. В феврале 2022-го под видом борьбы с педофилией заявили о необходимости отмены безбрачия для священников. Тогда же духовенство большинством голосов (174 за, 30 против и 6 воздержавшихся) поддержало документ о рукоположении женщин.



Немецкие традиционалисты уже несколько лет бьют в набат, утверждая, что Католическая церковь Германии стремительно подходит к новой Реформации. Папа долгое время держал паузу. Только в начале июня с.г. стало известно, что понтифик предупредил Бетцинга о том, что Ватикану не нужны две "евангелические церкви" в стране. В свою очередь, немецкий иерарх раскритиковал папу "за нерешительность". "Папа даже со всеми своими полномочиями не может перевернуть церковь с головы на ноги, чего бы мы хотели. Я очень разочарован в нем", – заявил Бетцинг в мае.



Европейские католики точно знают, чего хотят. В конце июня немецкая францисканская община Святой Елизаветы, насчитывающая 300 человек, избрала своим новым настоятелем священника Маркуса Фурманна, который несколько недель назад публично объявил себя гомосексуалом. 11 июня в Италии впервые за всю историю Ватикана церковное благословение на брак получила гей-пара. Церемония состоялась в церкви Сан-Лоренцо в городе Будрио. Напомним, что еще год назад Святой престол строго запретил это делать. С 22 по 25 июня в Риме проходила организованная Ватиканом Всемирная встреча семей, участниками которой были и представители ЛГБТ.



* Роскомнадзор считает такое наименование конфликта недостоверной информацией и предписывает СМИ обозначать происходящее в Украине как "специальная военная операция". Источник - НГ

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