ООН: В Центральной и Южной Азии самый высокий процент браков в детском возрасте

00:36 12.07.2022

Айгуль КУВАТОВА



В регионах Центральной и Южной Азии, куда относится и Кыргызстан, самый высокий процент браков в детском возрасте. Таковы данные ООН, опубликованные в их официальном Twitter.



По данным организации, 16 процентов женщин региона 20-24 лет вступили в брак в возрасте до 15 лет, 43 процента - до 18 лет.



В организации отмечают, что ранний брак - синоним рабства.



"Ни одна девочка не должна принуждаться к замужеству. Девочки, которых насильно выдают замуж, становятся прислугой, сексуальными рабынями, страдают от нарушения своих прав на образование, здоровье, свободу от физического и психологического насилия", - говорится в сообщении.



ООН: ранний брак - синоним рабства.



Ни одна девочка не должна принуждаться к замужеству. Девочки, которых насильно выдают замуж, становятся прислугой, сексуальными рабынями, страдают от нарушения своих прав на образование, здоровье, свободу от физического и психологическ насилия. pic.twitter.com/iz6jQIGvI8

- ООН (@UnitedNationsRU) July 10, 2022