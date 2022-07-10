Москва и Нур-Султан "помирились" из-за КТК. До нового шторма?..

00:44 12.07.2022

Россия и Казахстан "помирились": КТК продолжит работу

Ценой вопроса оказались 200 тысяч рублей и новые непубличные договоренности



В нефтяных отношениях между Казахстаном и Россией случился новый поворот. Суд Краснодара восстановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума, назначив компании штраф в размере 200 тысяч рублей и отменив прежнее решение о запрете деятельности на территории России. КТК может продолжать работу. Эксперты из Казахстана и России рассказали "МК" о значении этого события и его последствиях.



Деятельность КТК была приостановлена из-за экологических нарушений 5 июля на 30 дней. Многие эксперты назвали такое решение политическим. Например, отношения Москвы и Нур-Султана могло испортить как публичное непризнание президентом Казахстана Токаевым Донецкой и Луганской народных республик, так и усложнение получения банковских карт для россиян. А еще отказ крупнейшего казахстанского авиаперевозчика "Air Astana" от рейсов в Россию и негативное отношение власти Казахстана к параллельному импорту санкционных товаров в нашу страну.



В беседе с "МК" эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов изложил свою позицию насчет нового решения суда.



- 200 000 рублей в переводе на мировую валюту - менее $4 000. Это красноречиво свидетельствует об экономической цене этого вопроса - она ничтожна. Зато высока его политическая цена. На мой взгляд, предыдущее решение суда было исключительно политически мотивированным. Иначе невозможно представить, что в течение такого короткого времени можно было исправить те экологические и технические недоработки, которые стали причиной запрета КТК.



- Что повлияло на изменение решения?



- Немалую роль, думаю, сыграла принципиальная позиция Казахстана, который на следующий день после запрета устами президента Токаева объявил о необходимости начала работ о диверсификации поставок казахстанской нефти в Европу, минуя Россию. Речь шла о Транскаспийском маршруте, который бы проходил через Кавказ в Черное море.



Предыдущее решение суда привело к совершенно не спровоцированному ничем другим росту русофобии в казахстанском публичном пространстве и поставило под вопрос целесообразность пребывания Казахстана в ЕАЭС.



Глава Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев тоже считает, что предыдущее решение суда имело больше политический формат. "Было понятно, что такой суд нанес очень сильный имиджевый ущерб нашим отношениям. В Казахстане такое решение вызвало, как минимум, недоумение", - отмечает эксперт.



- Что это означает для Казахстана?



- Для Казахстана замена запрета на штраф означает, что, во-первых, страна не будет испытывать трудности с экспортом нефти. Во-вторых, не будет проблем с общественным мнением снизу о пересмотре экономических отношений с Россией.



Все связали предыдущий суд с выступлением Токаева на ПМЭФ. Но нынешнее решение показывает, что здесь играют не эмоции, а здоровый прагматизм. Понятно, что Казахстану не выгодны санкции на основного внешнеторгового партнера, а России не выгодно, чтобы Казахстан беднел, потому что бедные союзники и соседи - плохо, в отличие от богатых. Внешнеполитическая турбулентность вокруг ЕАЭС говорит о том, что союзники должны поддерживать друг друга.



Михаил Алимов

Виктор Николаев