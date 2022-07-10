Апокалипсис-2022: Ядерное оружие начнет расползаться по миру, - Дэниэл Лэрисон

08:59 12.07.2022 Сокращение вооружений на самом деле сейчас просто несбыточная мечта, поскольку договоры отменены, а великие державы видят пользу в наращивании

Дэниэл Лэрисон



Конфликт на Украине и неуверенные переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном напомнили миру, насколько важны для международного мира и безопасности контроль над вооружениями и нераспространение. Они также подчеркнули, насколько трудно будет вести переговоры о каких-либо долгосрочных соглашениях о контроле над вооружениями и ядерном нераспространении в обозримом будущем.



На прошлой неделе российские власти заявили, что они открыты для новых переговоров по стратегической стабильности и нераспространению, но спецоперация России на Украине практически уничтожила политическую поддержку Запада переговорам по контролю над вооружениями именно тогда, когда эти переговоры необходимы больше всего. Взаимные выгоды от восстановления ядерной сделки очевидны почти для всех, но в Соединенных Штатах внутриполитические соображения по поводу политики Ирана делают долгосрочное выживание любого соглашения с Ираном в лучшем случае маловероятным.



Будущее контроля над вооружениями и нераспространения сейчас кажется туманным, но именно поэтому США и их союзники должны подтвердить свою приверженность и тому, и другому и отказаться от легкого соблазна дальнейшего наращивания военной мощи и ненужных войн.



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Хотя табу на применение ядерного оружия еще не было нарушено, опасность эскалации на Украине породила законные опасения, что российские власти могут прибегнуть к применению ядерного оружия. Между тем акцент внутри США на "соперничестве великих держав" и готовность некоторых кругов рассматривать прямой конфликт с государствами, обладающими ядерным оружием, приближают США к грани ядерной войны ближе, чем это было на протяжении десятилетий.



США сейчас находятся на пороге новой и разрушительной гонки вооружений одновременно с Россией и Китаем, и она обещает быть такой же расточительной и опасной, какой была гонка вооружений времен холодной войны. Это делает работу по разоружению гораздо более важной.



Успехи в области контроля над вооружениями восходили или нисходили в зависимости от поддержки этих соглашений Соединенными Штатами. США построили архитектуру контроля над вооружениями, которая сначала ограничила, а затем сократила американские и советские ядерные арсеналы, и она сыграла ведущую роль в установлении нормы против ядерного распространения через Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В последние десятилетия США также нанесли удар кувалдой по многим крупным достижениям той более ранней эпохи, расторгнув и тем самым уничтожив Договор о противоракетной обороне (ПРО), Договор о ядерных силах средней дальности (РСМД) и Договор по открытому небу.



Договору СНВ оставалось жить всего несколько дней, когда президент Байден продлил его в прошлом году, и это последний сохранившийся договор о контроле над вооружениями, в разработке которого нет соглашения о замене. США и весь мир уже менее безопасны, чем были до того, как эти договоры были уничтожены, и если США не будут работать над новым договором взамен существующего СНВ, это будет еще более опасно для всех нас.



Никакое соглашение о контроле над вооружениями не будет успешным, если нельзя рассчитывать на то, что в долгосрочной перспективе его будут придерживаться США. Ни одно другое государство не станет утруждать себя переговорами и ратификацией новых договоров, если существует вероятность того, что США просто разорвут их через несколько лет. Если мы не восстановим широкий консенсус в отношении того, что контроль над вооружениями важен и необходим для безопасности США, любой новый договор, вероятно, никогда не будет ратифицирован.



Сейчас это было бы довольно сложно, учитывая ожесточенную идеологическую враждебность республиканских ястребов к любым соглашениям о контроле над вооружениями.



Нынешний статус ядерной сделки с Ираном также не очень обнадеживает. В то время как соглашение технически сохраняется, потому что большинство его участников не отказались от него, эта ядерная сделка находится в реанимационной палате и подключена к системе искусственного жизнеобеспечения. Сомнительно, что она переживет этот год, а если и переживет, то останется лишь оболочкой своего прежнего "я", если в ближайшее время что-то не изменится.



Возобновление действия соглашения было бы приятной новостью, но это не уладит ситуацию надолго. Даже если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) будет восстановлен и все стороны вернутся к его полному соблюдению, более вероятно, что будущая администрация США снова от него откажется. Если ядерная сделка рухнет еще раньше, то это станет ударом по делу нераспространения. Если бы Иран вышел из ДНЯО в ответ на второй выход США, то это было бы гораздо более серьезной неудачей.



Хорошей новостью является то, что почти все государства, включая Иран, по-прежнему придерживаются ДНЯО и не стремятся создавать или иным образом приобретать ядерное оружие. По сравнению с эпохой холодной войны, случаев потенциального распространения оружия практически нет, и не так много государств, которые хотят столкнуться с рисками международной изоляции, которые все еще сопряжены с обретением этого оружия.



На протяжении десятилетий после заключения ДНЯО многие государства изучали возможности разработки ядерного оружия, а некоторые активно занимались этим, но почти в каждом случае их правительства приходили к выводу, что затраты на создание их собственных арсеналов намного перевешивают любые выгоды для безопасности, которые они могли бы получить от них. Однако этот расчет может начать меняться, если основные государства, обладающие ядерным оружием, не будут сдерживать себя.



Существенной частью сделки, содержащейся в ДНЯО, было то, что пять признанных государств, обладающих ядерным оружием, будут работать в направлении разоружения, но за последнее десятилетие США, Россия, Британия и Китай двигались в противоположном направлении, наращивая более крупные и совершенные арсеналы. В новом докладе Стокгольмского Международного института исследований проблем мира содержится предупреждение о том, что глобальные ядерные запасы увеличатся в течение следующего десятилетия - впервые после окончания холодной войны.



Постольку поскольку режим нераспространения ослабевает, вина этого приходится на признанные государства, обладающие ядерным оружием, которые пренебрегли или отказались от своих обязательств по договору в отношении разоружения. Поскольку архитектура контроля над вооружениями разрушилась, и основные государства, обладающие ядерным оружием, начали пополнять свои арсеналы новыми видами оружия, это также подорвало дело нераспространения. Сегодня не так много потенциальных распространителей, но если все будет продолжаться в том же духе, через десятилетие или два их может появиться несколько.



Существует явная необходимость в возобновлении переговоров о стратегической стабильности и заключении договора о контроле над вооружениями на основе Нового договора СНВ, срок действия которого истекает в 2026 году, но конфликт на Украине сделал идею переговоров с Москвой политически радиоактивной в Вашингтоне.



Эта реакция понятна, но именно потому, что американо-российские отношения настолько ужасны, а риски эскалации настолько высоки, необходимы гарантии в виде ограничений на размер и размещение нашего самого разрушительного оружия. Дела и так достаточно плохи, пока у нас все еще действует договор о контроле над вооружениями, а без него они станут еще хуже.



Нам нужно помнить, насколько опаснее был мир до того, как у нас появились договоры о контроле над вооружениями, которые создавали определенную степень стабильности и предсказуемости в отношениях между двумя ведущими государствами, обладающими ядерным оружием. Мы не хотим возвращаться к жизни в том мире, особенно когда сейчас гораздо больше государств, обладающих ядерным оружием, чем было шестьдесят лет назад.



Автор: Дэниел Лэрисон - Daniel Larison - нештатный редактор интернет-издания Antiwar.com и бывший старший редактор американского издания The American Conservative magazine. Получил степень доктора философии по истории в Чикагском университете.



Перевод Сергея Духанова Источник - responsiblestatecraft.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657605540





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