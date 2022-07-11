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Турция и Греция делят острова в Эгейском море, - НГ
09:40 12.07.2022

11.07.2022

Турцию обвинили в желании присвоить греческие острова
Партнер Эрдогана намекнул на передел границ в Эгейском море
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Фотография с "альтернативной" картой Эгейского моря вызвала скандал в отношениях Греции и Турции.
Партнер президента Турции по парламентской коалиции, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели спровоцировал дипломатический скандал с Грецией. На встрече в штаб-квартире ультраправого движения "Серые волки" политик оказался запечатлен с картой Эгейского моря, где ряд греческих островов был помечен как территория Турции. Ситуация может иметь внутриполитическое объяснение: позиции ПНД на предстоящих в 2023 году всеобщих выборах падают ниже проходного барьера, что может лишить президента Реджепа Тайипа Эрдогана важного партнера.
С призывом к турецкому лидеру прояснить позицию по отношению к "выходке младшего партнера по коалиции" выступил 11 июня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. "Внимательно посмотрите на эту карту: Крит, Родос, Лесбос, Хиос, Самос – все поглощено Турцией. Лихорадочная мечта экстремистов или официальная политика Турции? Очередная провокация или истинная цель?" – написал глава правительства. Дипломатическое круги в Афинах днем ранее уже назвали жест Бахчели "особо агрессивным и провокационным действием", которое ставит под вопрос территориальную целостность страны. В МИД Греции выразили надежду на то, что поступок партнера турецкого лидера по парламентской коалиции подвергнется публичному осуждению.

Скандальный снимок появился после того, как Бахчели в эти выходные нанес визит в штаб-квартиру "Серых волков". Там ему подарили карту, на которой греческие острова Эгейского моря обозначены как часть турецкой территории.

В Анкаре не раз звучали резкие заявления в адрес Афин. Эрдоган призывал ее отказаться от милитаризации архипелага в Эгейском море. Турция не исключала, что может инициировать в ООН дискуссию об островном суверенитете, если Греция не прекратит нарушать международное право. В Анкаре, в частности, считают, что действия соседей идут вразрез с Лозаннским (1923) и Парижским (1947) мирными соглашениями, по условиям которых Афины обязались не размещать на островах базы и вооружение. В этом году Турция в знак протеста даже отказалась от проведения с Грецией совета сотрудничества высшего уровня. "Пока они не разберутся с собой, мы не видим смысла в проведении с ними переговоров", – отмечал Эрдоган.

Тема турецко-греческих споров поднималась и на саммите НАТО в Мадриде. Участники встречи предложили посредничество в урегулировании противоречий между соседями. Однако Анкара наотрез отказалась, указав на то, что пока соответствующей необходимости нет.

"На демонстрируемой карте даже острова Крит и Родос "принадлежат" Турции, не говоря уже о половине Эгейского моря", – заметил в разговоре с "НГ" независимый турецкий эксперт Керим Хас, комментируя скандальный снимок. Он обратил внимание на то, что во Франции "Серые волки" вне закона, а в Германии и США активно обсуждается вопрос закрытия представительств этой ультраправой организации. "Однако это не первый скандал подобного рода. Сам Девлет Бахчели недавно презентовал Эрдогану карту "тюркского мира", которая не имеет ни конца, ни края", – напомнил собеседник "НГ".

Хас назвал подобные действия обычным популистским приемом. Впрочем, он усомнился в том, что он обращен главным образом к внутренней аудитории. "В первую очередь это в некотором роде вызов Греции и Кипру", – пояснил эксперт.

Тем не менее ситуацию не может не усугублять приближение всеобщих выборов в Турции. В 2023 году в стране должна пройти и президентская, и парламентская гонки. Опросы общественного мнения демонстрируют, что нынешняя правящая коалиция постепенно уступает системным оппозиционным силам. Сама ПНД, похоже, может не дотянуть до необходимого порога: если сопоставить разные исследования общественного мнения, ей обещают от 4,5 до 6,8% голосов. В этой ситуации фактор неопределенности создает и рост колеблющихся избирателей.

"Не зря проходной барьер в парламент для политических партий был понижен несколько месяцев назад с 10 до 7%, – заявил Хас. – Сделано это было в том числе из понимания того факта, что партия националистов может не набрать необходимое количество голосов. Ведь сам Бахчели – это фактически союзник Эрдогана". Эксперт напомнил, что сам лидер ПНД не раз говорил, что на предстоящих выборах выразит поддержку кандидатуре действующего президента республики.

Хас обращает внимание на то, что оппозиционная "Хорошая партия" во главе с Мераль Акшенер имеет все шансы пройти барьер и в 7%, и в 10%, поэтому в парламенте необходим противовес. По его словам, этого не может не понимать сам Эрдоган. "Однако турецкий президент сам находится в весьма затруднительном положении: несмотря на все имеющиеся у него ресурсы, говорить о том, что он с легкостью одержит победу в 2023 году, не приходится", – замечает собеседник "НГ". В связи с этим, по его словам, повышается вероятность, что по мере приближения всеобщих выборов во внутренней и внешней политике Турции будет повышаться накал.

Источник - НГ
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