В Москве задержан и выдан на родину беглый каз-чиновник-коррупционер Алтынбеков-Алшер

09:46 12.07.2022

Интерпол Казахстана задержал беглого коррупционера в Москве

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В Москве задержан Болат Алтынбеков, которого подозревают в совершении коррупционного преступления. По данным Антикорупционной службы, подозреваемый сменил фамилию, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве добавили, что столичный департамент антикоррупционной службы с 2010 года осуществлял международный розыск.



В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами России совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД Казахстана Алтынбеков задержан в Москве и заключен под стражу.

Пресс-служба Антикора

Чтобы скрыться от следственных органов, как уточнили в пресс-службе, он изменил свою фамилию с "Алтынбеков" на "Алшер".



В настоящее время инициирована процедура его экстрадиции в Казахстан.



Анастасия Московчук

Россия