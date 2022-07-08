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В Туркмении массовая ротация ДипКорпуса: послали - посол...
10:56 12.07.2022

Глава государства подписал ряд документов
08.07.2022

Указ Президента Туркменистана

О Гелдимырадове Х.

Назначить Гелдимырадова Ходжамырата заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности ректора Туркменского государственного института экономики и управления.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Аманнепесове Н.К.

Назначить Аманнепесова Нурмухаммета Какабаевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О Германове А.К.

Назначить Германова Атагелди Какадурдыевича министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по организации лечебно-профилактической помощи.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О Нурбердиеве С.А.

Освободить Нурбердиева Силапберди Ашыргелдиевича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Австрийской Республике (город Вена), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Венгрии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Чешской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Словацкой Республике, Постоянного представителя Туркменистана в штаб-квартире Организации Объе­диненных Наций в Вене, а также представителя при Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (город Вена, Австрийская Республика) в связи с переходом на другую работу.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Аманназарову Х.С.

Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Аманназарову Хемре Сапаргылыджевичу.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Аманназарове Х.С.

Назначить Аманназарова Хемру Сапаргылы­джевича Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Туркменистана в Австрийской Республике
(город Вена).

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Атаеве Ч.К.

Освободить Атаева Чары Какамырадовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Нидерланды, Постоянного представителя Туркменистана при Организации о запрещении химического оружия, а также главы представительства Туркменистана при Европейском Союзе.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Пальванову С.Б.

Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Пальванову Сапару Бегжановичу.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О Пальванове С.Б.

Назначить Пальванова Сапара Бегжановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель).

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Чарыеву М.Э.

Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Чарыеву Максату Эсеновичу.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О Чарыеве М.Э.

Назначить Чарыева Максата Эсеновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана во Французской Республике (город Париж).

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Аманлыеве И.Х.

Освободить Аманлыева Ишангулы Ходжамухаммедовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турецкой Респуб­лике (город Анкара), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Алжирской Народной Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Тунисской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Марокко.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Ишангулыеве М.А.

Освободить Ишангулыева Мекана Аннамухаммедовича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку) в связи с переходом на другую работу.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Ишангулыеве М.А.

Назначить Ишангулыева Мекана Аннамухаммедовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Турецкой Республике (город Анкара).

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Атаеве Т.А.

Назначить Чрезвычайного и Полномочного ­Посла Туркменистана в Украине (город Киев) Атаева Тойлы Аманмухаммедовича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Молдова.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О Мамметалыеве М.О.

Освободить Мамметалыева Мырата Оразмаммедовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Корея (город Сеул) и Чрезвычайного и Полномочного ­Посла Туркменистана в Республике Сингапур в связи с переходом на другую работу.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Эльясове Г.

Назначить Эльясова Гурбанмамета Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку).

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

Об Эльясове Г.

Освободить Эльясова Гурбанмамета от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Японии (город Токио), а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Филиппины в связи с переходом на другую работу.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Байрамову А.Х.

Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Байрамову Атадурды Халдурдыевичу.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.

* * *

Указ Президента Туркменистана

О Байрамове А.Х.

Назначить Байрамова Атадурды Халдурдыевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Японии (город Токио).

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turkmenistan.gov.tm
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657612560


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