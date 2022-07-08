В Туркмении массовая ротация ДипКорпуса: послали - посол...

10:56 12.07.2022

Глава государства подписал ряд документов

08.07.2022



Указ Президента Туркменистана



О Гелдимырадове Х.



Назначить Гелдимырадова Ходжамырата заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности ректора Туркменского государственного института экономики и управления.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Аманнепесове Н.К.



Назначить Аманнепесова Нурмухаммета Какабаевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О Германове А.К.



Назначить Германова Атагелди Какадурдыевича министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по организации лечебно-профилактической помощи.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О Нурбердиеве С.А.



Освободить Нурбердиева Силапберди Ашыргелдиевича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Австрийской Республике (город Вена), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Венгрии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Чешской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Словацкой Республике, Постоянного представителя Туркменистана в штаб-квартире Организации Объе­диненных Наций в Вене, а также представителя при Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (город Вена, Австрийская Республика) в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Аманназарову Х.С.



Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Аманназарову Хемре Сапаргылыджевичу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Аманназарове Х.С.



Назначить Аманназарова Хемру Сапаргылы­джевича Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Туркменистана в Австрийской Республике

(город Вена).



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Атаеве Ч.К.



Освободить Атаева Чары Какамырадовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Нидерланды, Постоянного представителя Туркменистана при Организации о запрещении химического оружия, а также главы представительства Туркменистана при Европейском Союзе.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Пальванову С.Б.



Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Пальванову Сапару Бегжановичу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О Пальванове С.Б.



Назначить Пальванова Сапара Бегжановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель).



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Чарыеву М.Э.



Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Чарыеву Максату Эсеновичу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О Чарыеве М.Э.



Назначить Чарыева Максата Эсеновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана во Французской Республике (город Париж).



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Аманлыеве И.Х.



Освободить Аманлыева Ишангулы Ходжамухаммедовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турецкой Респуб­лике (город Анкара), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Алжирской Народной Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Тунисской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Марокко.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Ишангулыеве М.А.



Освободить Ишангулыева Мекана Аннамухаммедовича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку) в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Ишангулыеве М.А.



Назначить Ишангулыева Мекана Аннамухаммедовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Турецкой Республике (город Анкара).



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Атаеве Т.А.



Назначить Чрезвычайного и Полномочного ­Посла Туркменистана в Украине (город Киев) Атаева Тойлы Аманмухаммедовича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Молдова.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О Мамметалыеве М.О.



Освободить Мамметалыева Мырата Оразмаммедовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Корея (город Сеул) и Чрезвычайного и Полномочного ­Посла Туркменистана в Республике Сингапур в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Эльясове Г.



Назначить Эльясова Гурбанмамета Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку).



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



Об Эльясове Г.



Освободить Эльясова Гурбанмамета от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Японии (город Токио), а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Филиппины в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Байрамову А.Х.



Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Байрамову Атадурды Халдурдыевичу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.



* * *



Указ Президента Туркменистана



О Байрамове А.Х.



Назначить Байрамова Атадурды Халдурдыевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Японии (город Токио).



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.