В Туркмении массовая ротация ДипКорпуса: послали - посол...

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10:56 12.07.2022
Глава государства подписал ряд документов
08.07.2022
Указ Президента Туркменистана
О Гелдимырадове Х.
Назначить Гелдимырадова Ходжамырата заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности ректора Туркменского государственного института экономики и управления.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Аманнепесове Н.К.
Назначить Аманнепесова Нурмухаммета Какабаевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О Германове А.К.
Назначить Германова Атагелди Какадурдыевича министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по организации лечебно-профилактической помощи.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О Нурбердиеве С.А.
Освободить Нурбердиева Силапберди Ашыргелдиевича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Австрийской Республике (город Вена), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Венгрии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Чешской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Словацкой Республике, Постоянного представителя Туркменистана в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Вене, а также представителя при Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (город Вена, Австрийская Республика) в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Аманназарову Х.С.
Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Аманназарову Хемре Сапаргылыджевичу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Аманназарове Х.С.
Назначить Аманназарова Хемру Сапаргылыджевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Австрийской Республике
(город Вена).
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Атаеве Ч.К.
Освободить Атаева Чары Какамырадовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Нидерланды, Постоянного представителя Туркменистана при Организации о запрещении химического оружия, а также главы представительства Туркменистана при Европейском Союзе.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Пальванову С.Б.
Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Пальванову Сапару Бегжановичу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
* * *
Указ Президента Туркменистана
О Пальванове С.Б.
Назначить Пальванова Сапара Бегжановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель).
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Чарыеву М.Э.
Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Чарыеву Максату Эсеновичу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О Чарыеве М.Э.
Назначить Чарыева Максата Эсеновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана во Французской Республике (город Париж).
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Аманлыеве И.Х.
Освободить Аманлыева Ишангулы Ходжамухаммедовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турецкой Республике (город Анкара), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Алжирской Народной Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Тунисской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Марокко.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Ишангулыеве М.А.
Освободить Ишангулыева Мекана Аннамухаммедовича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку) в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Ишангулыеве М.А.
Назначить Ишангулыева Мекана Аннамухаммедовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Турецкой Республике (город Анкара).
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Атаеве Т.А.
Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Украине (город Киев) Атаева Тойлы Аманмухаммедовича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Молдова.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О Мамметалыеве М.О.
Освободить Мамметалыева Мырата Оразмаммедовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Корея (город Сеул) и Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Сингапур в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 7 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Эльясове Г.
Назначить Эльясова Гурбанмамета Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку).
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
Об Эльясове Г.
Освободить Эльясова Гурбанмамета от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Японии (город Токио), а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Филиппины в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Байрамову А.Х.
Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Байрамову Атадурды Халдурдыевичу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.
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Указ Президента Туркменистана
О Байрамове А.Х.
Назначить Байрамова Атадурды Халдурдыевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Японии (город Токио).
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 8 июля 2022 года.