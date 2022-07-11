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Нашлась (сидит в колонии) пропавшая без вести в 2016-м туркменская вице-премьерша Майса Язмухаммедова
11:25 12.07.2022

Пропавшая из поля зрения экс-вице-премьер Туркменистана нашлась в колонии

Она прославилась в народе строгими требованиями к внешнему виду туркменских женщин.
Майса Язмухаммедова

Пропавшая из общественного поля зрения в 2016 году бывший вице-премьер Туркменистана по культуре Майса Язмухаммедова нашлась в колонии, передает ИА "Фергана".

Весной 2016 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства на всю страну зачитал обвинительную речь в адрес Язмухаммедовой.

Начав с недостатков в работе консерватории и телевидения, Бердымухамедов закончил прямым обвинением вице-премьера в представлении к наградам преступников.

"Это нескромно, и вообще, грех". В Туркменистане женщинам запрещают садиться на переднее сиденье в машине
В отношении Язмухаммедовой завели уголовное дело о коррупции, и она пропала из поля зрения СМИ. Спустя шесть лет выяснилось, что экс-вице-премьер находится в единственной в Туркменистане женской колонии DZ-K/8.

К какому сроку она приговорена, не известно.

После ареста чиновницы ее детей отчислили из вуза и отобрали всю недвижимость, за исключением одной квартиры.

Язмухаммедова прославилась в народе строгими требованиями к внешнему виду туркменских женщин.

"Ее ненавидели всем сердцем все женщины Туркменистана. Это был настоящий деспот. Она готова была каждой под юбку залезть и посмотреть, кружевные там трусики или нет, белые или черные, стринги или нет", - рассказывают источники Turkmen.news
С приходом к власти Сердара Бердымухамедова в этом году поста лишилась еще одна противница "развратного" внешнего вида, тетя нынешнего главы Туркменистана Гульнабад Довлетова, которая занимала должность руководителя Национального общества Красного полумесяца.

Сам Сердар Бердымухамедов тоже уже отметился притеснениями женщин. При нем жительницам Туркменистана запретили пользоваться большинством услуг салонов красоты, доступ к услугам по прерыванию беременности ограничили с 12 до 5 недель, что фактически означает запрет на аборты. И даже начали предъявлять претензии к женщинам, занимающим в машине переднее пассажирское сиденье.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ИА Фергана
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