Некультурные декорации KZкультуры, - Алма Бектенова

12:16 12.07.2022 Некультурные декорации культуры

Достижения Казахстана в сфере культуры зачастую теряются на фоне скандалов.



Громкие коррупционные разоблачения и споры вокруг поведения известных личностей затмевают успехи, которых удается достичь деятелям искусств. Во всяком случае, в последние полгода казахстанцы в основном обсуждают скандалы, а не премьеры.



Министром можешь ты не быть – посадят все равно



Например, в конце мая стало известно об аресте бывшего министра культуры, а ныне директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы.



Позже информацию подтвердили в Агентстве РК по противодействию коррупции. "28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей". Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", – сообщили в Антикоре.



Сам Мухамедиулы свою вину отрицал, кроме того, появились слухи о его болезни, исчезновении и даже суициде. По словам некоторых коллег экс-министра, обвинения основаны на заявлении актера и режиссера Тунгышбая Жаманкулова. Якобы Мухамедиулы раскрыл миллионные хищения Жаманкулова при съемках фильма "Феникс", после чего Жаманкуловым занялся закон.



Мухамедиулы написал президенту Токаеву открытое письмо, в котором указал необоснованность претензий и заявил о преследованиях. А в начале июля Антикором столицы было начато расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта "по факту отчуждения подведомственного здания РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта" в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства". Некоторые отечественные паблики связали это расследование с делом Мухамедиулы. По данным источников, сумму ущерба составляет более двух млрд. тенге.



Также в мае действующему министру культуры и спорта Даурену Абаеву пришлось комментировать скандальный инцидент с группой "Ирина Кайратовна" и исполнителем Shiza.



Напомним, что в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака артист Асхат Жолшиев, более известный как Shiza, обернув вокруг руки флаг Казахстана, нецензурно выразился. А участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов зачем-то рассмеялся. После этого на исполнителей обрушился шквал критики, обвинений в отсутствии патриотизма и призывов к бойкоту.



Позже министр Абаев написал на своей странице в Instagram, что ведомство не принимало участия в организации концерта. "Как министр культуры и спорта и гражданин Казахстана я категорически против таких ситуаций на сцене. Сцена – священное место. Нет оправдания тем, кто не хранит культуру сцены, тем, кто говорит матом, всем тем, кто проявляет неуважение к священным атрибутам нашей страны. Я думаю, что люди, вовлеченные в ситуацию, будут учиться на своих ошибках. Однако организаторы концертов должны быть привлечены к ответственности. Народ имеет право злиться. Никто из нас не выше нашего голубого флага", – написал министр.



В дальнейшем участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов извинился перед публикой в Instagram, подтвердив, что выступал выпившим. "Хочу извиниться перед всеми казахстанцами, что на сцене вел себя невоспитанно, за то, что выпил. Я это признаю, с моей стороны произошла огромная ошибка. Для меня это большой урок. Обещаю себя отныне так не вести. На наши концерты приходит не только молодежь, но и подростки, а также семьи с маленькими детьми. Поэтому прошу прощения у всех вас", – заявил он.



История имела продолжение. Депутат Сената Нурторе Жусип предложил максимально ужесточить законодательные нормы, карающие за надругательство над государственными символами, удвоить установленный размер штрафа и продлить срок наказания до пяти лет. Сенатор посчитал нужным внести в закон "О культуре" статьи, обеспечивающие ответственность организатора культурно-массовых мероприятий, отдельных творческих представителей перед народом. А также отстранить от сцены певцов за нецензурные выражения, неуважение к публике, употребление наркотиков и алкогольных напитков.



Также, по мнению Нуторе Жусипа, необходимо создать репертуарную коллегию, республиканские и региональные художественные советы при Министерстве культуры и спорта. "Требуем ввести в требование проведения культурно-массовых мероприятий правила соблюдения и уважения традиций, обычаев народа. Ограничить до пяти лет деятельность творческих организаций, нарушивших эти требования", – сказал сенатор.



Дорогие юбиляры



В конце июня разразился скандал вокруг концертов звезд Рымбаевой, Серкебаевой и Бисенгалиева. Общественный деятель Ерлан Нурпеисов посчитал выступления неоправданно дорогими.



"Мне в руки попал проект бюджета на этот год по управлению культуры акимата Алматы. Сразу вызвали вопросы следующие траты. Юбилейный концерт Розы Рымбаевой в честь 65-летия городу обойдется в 111 миллионов тенге! Во-первых, с каких пор 65 лет – юбилей? Во-вторых, почему это не коммерческий концерт известной и любимой всеми артистки с обычной продажей билетов и с поддержкой акимата, скажем, на рекламу и в виде бесплатного зала Дворца Республики или другого акиматовского актива (спорткомплексы, стадионы, театры)? В-третьих, если акимат хочет закрыть за наш с вами счет абсолютно все расходы по концерту, надеюсь, будет проведен открытый тендер, ведь только звук и свет тянут на огромные 46 миллионов тенге (100 тысяч долларов)!



И зачем тратить на рекламу концерта 17 миллионов тенге, если расходы для артистки оплатит акимат? То есть нет коммерческих вложений и, соответственно, ожидания дохода? Или билеты все-таки будут продаваться, а не бесплатно распространяться? А если продаваться, то кому пойдут эти деньги?" – такие вопросы задал Нурпеисов.



Недоумение вызвали и концерты Жамили Серкебаевой и Марата Бисенгалиева.



"220 миллионов тенге на помощь трем популярным артистам провести свои концерты в Алматы – это не перебор?" Нурпеисов задал акимату вопрос: почему бы не вкладывать подобные гигантские средства в развитие творчества талантливых детей и молодежи?



"Разве не это главная задача и функция управления культуры – формировать и поддерживать новое, еще не окрепшее культурное сообщество города? А опытные и популярные артисты, по-моему, сами себя могут неплохо обеспечить. Стоит посмотреть их цены на исполнение 2-3 композиций на свадьбах и юбилеях. Кто в городе отбирает и решает, каким артистам помогать, а каким нет? Знаю одно, что это точно не мы с вами, не алматинцы. А почему не мы?" – возмутился общественник. По его мнению, маслихат должен вмешаться в ситуацию и разобраться с затратами управления культуры.



В управлении же акимата Алматы в ответ на обвинения сообщили, что расчеты, касающиеся организации концертов Розы Рымбаевой, Марата Бисенгалиева и Жамили Серкебаевой, являются "рабочим материалом".



А в марте массовое недовольство деятелей культуры возникло в Шымкенте. Руководители сразу 12 учреждений заявили, что больше не намерены мириться с несправедливостью. Они уверяют, что работать приходится под постоянным давлением и риском быть уволенным. Но руководитель управления культуры сочла претензии необоснованными.



"После давления со стороны руководителя управления я попала в больницу. Сообщила об этом своему заместителю, бухгалтеру. В пятницу попала в больницу, а в понедельник, когда вышла, узнала, что меня уволили задним числом. Я обратилась в суд и выиграла дело. Три месяца доказывала правду, потом меня восстановили", – в частности, рассказала "Хабару" директор научно-универсальной библиотеки имени аль-Фараби Анар Жаппаркулова.



Руководитель управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Ханзада Есенова все обвинения отвергла. Однако деятели культуры обратились к президенту с открытым письмом, а также направили обращения генеральному прокурору и в антикоррупционное ведомство.



Что творится в балете и кино?



Как говорилось выше, отечественное искусство пробивает себе дорогу между скандальными происшествиями. Например, критики заявили о невиданном успехе майской премьеры балета "Қозы Көрпеш – Баян Сұлу" в Алматы. Постановка отличается современным подходом к воплощению эпического сюжета. Труппы театра "Астана балет", по словам ценителей, осуществила смелый эксперимент, поскольку на сцене ощущается острая нехватка казахстанских постановок.



Успех пришел и в сферу кино. В апреле фильм "Штурм" Адильхана Ержанова выиграл гран-при на фестивале криминального кино Reims Polar-2022 во французском городе Реймсе. За главный приз боролись 10 фильмов из девяти стран. В ленте "Штурм" повествуется о противостоянии террористам жителей вымышленного поселка Каратас, где захвату подверглись ученики местной школы.



В июне также стало известно, что фильм казахстанского режиссера Эли Гильман "Подсолнух" на международных фестивалях собрал едва ли не полсотни призов. В Алматы состоялся закрытый показ ленты, получившей множество похвальных рецензий. В фильме рассказывается трагическая история взаимоотношений детей и родителей.



Однако профильный министр Даурен Абаев в феврале высказался о плачевном состоянии казахстанского кино. Он заявил, что за 30 лет "Казахфильм" выпустил более 600 картин, но в прокат из них вышли только 52 фильма, или 8%. Это связано, по его словам, в том числе и с техническими требованиями, а также с проблемами в области соблюдения авторских прав. "Не буду говорить, сколько фильмов окупилось. Мы должны поднять всю проблему, проанализировать и найти пути решения. Но, раз уж мы любим говорить об идеологии, то нужно продвигать ее через популярный массовый кинопродукт с правильным смысловым посылом", – сказал глава ведомства. Также он отметил, что в связи с практическим отсутствием детских отечественных фильмов, Комитету культуры совместно с "Казахфильмом" и государственным центром поддержки национального кино нужно подготовить соответствующие предложения.



Международные контры



Еще весной некоторые казахстанцы выразили возмущение грядущим музыкальным фестивалем "Жара", который должен состояться в конце июля. Традиционно в фестивале принимают участие артисты из стран СНГ, в том числе российские звезды. В этом году из-за конфликта России и Украины многие культурные мероприятия воспринимаются сквозь призму политики.



Министру Абаеву пришлось комментировать ситуацию, прежде всего, он подчеркнул, что Казахстан открыт для всех артистов, как российских, так и украинских.



"Нам надо посмотреть контент, участников. По законодательству Казахстана давать или не давать разрешение, если они приезжают и соблюдают все условия, относится исключительно к компетенции акиматов. Не буду скрывать, это серьезный вопрос. Например, приезжает 20 артистов из любой страны. Тогда мы должны смотреть высказывания всех 20 артистов, что они говорили раньше и по конфликту в Украине, и про Казахстан. Нам нужно найти баланс. Если они приехали на законных основаниях, но допустили какие-то высказывания в отношении Казахстана, тогда нам надо смотреть гораздо серьезнее", – сказал министр.



Также он отметил, что казахстанцы, в том числе бойкотирующие фестиваль "Жара", имеют право высказывать мнение и писать петиции, а государство должно к ним прислушиваться. "Если есть общественный резонанс, мы обязаны реагировать, потому что мы работаем на народ. Мнение народа мы обязательно будем учитывать", – заявил Абаев.



Отразились на сфере искусства и события трагического января. Сразу после установления порядка Кыргызстан вручил посольству Казахстана ноту протеста в связи с задержанием джазового музыканта Викрама Рузахунова, о чем заявили местные и соседские СМИ. В нашей стране Рузахунов вначале был представлен в качестве террориста, но после был опознан родными и пользователями соцсетей. Как сообщается, вскоре музыканта освободили, но осадок, как говорится, остался.



Словом, прошедшие полгода могли бы обогатить казахстанскую культурную среду более позитивными явлениями, но талантам трудно прорваться сквозь слой коррупции и конфликтов.



Бектенова Алма

12.07.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657617360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2022 года №955

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №957

- Алихан Смаилов поручил своевременно решать волнующие казахстанцев вопросы

- Постановление ЦИК РК от 7 июля 2022 года №51/517

- Обзор законопроектов по конституционной реформе

- Кадровые перестановки

- Насколько соответствовали бодрые рапорты об успехах цифровизации реальному положению дел?

- Асхат Аймагамбетов о важности ранней подготовки и развития ребенка в дошкольный период

- Стартовал Съезд молодежного крыла партии "AMANAT"

