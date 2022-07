Джозеф Аравийский против Владимира Персидского. Байден летит к саудитам, Путин - в Иран...

12:34 12.07.2022 Джозеф Аравийский

Что президент США будет обсуждать в ходе ближневосточного турне



...

Президент США Джо Байден приземлится в среду в Израиле, откуда начнет свое первое ближневосточное турне. В планах также посещение Палестины и Саудовской Аравии, где на побережье Красного моря господин Байден встретится с лидерами девяти арабских стран. Программа визита обширна, но главную задачу в Вашингтоне определили четко и откровенно: "противостоять агрессии России и превзойти Китай". Для этого США нужна помощь ближневосточных партнеров, причем в разных сферах - от энергетики до вооружения. Ради этого господин Байден предпочел забыть, что совсем еще недавно гневно обличал Эр-Рияд в нарушении прав человека. Сегодня в Вашингтоне эту тему не считают столь уж важной - задача глобального противостояния России для США сейчас гораздо более актуальна.



Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В Белом доме считают, что сама по себе демонстрация на Ближнем Востоке американского флага важна как знак того, что США не собираются отдавать регион на откуп России и Китаю

В Белом доме считают, что сама по себе демонстрация на Ближнем Востоке американского флага важна как знак того, что США не собираются отдавать регион на откуп России и Китаю



Фото: Ronen Zvulun / Reuters



В Белом доме считают, что сама по себе демонстрация на Ближнем Востоке американского флага важна как знак того, что США не собираются отдавать регион на откуп России и Китаю



Фото: Ronen Zvulun / Reuters



Противостоять России и превзойти Китай

"Более безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях. Его водные пути необходимы для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения последствий войны России на Украине для глобальных поставок",- написал президент США Джо Байден в колонке для американской газеты The Washington Post в преддверии визита на Ближний Восток. Статья вышла под заголовком "Зачем я собираюсь в Саудовскую Аравию".



Переговоры, намеченные у президента США в Джидде,- самая неоднозначная часть визита. Еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден неоднократно критиковал власти королевства за нарушение прав человека, обещая превратить страну в изгоя. Особенно доставалось наследному принцу Мухаммеду бен Сальману, на которого возлагалась ответственность за убийство колумниста The Washington Post, подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашокджи. После прихода в Белый дом Джо Байден поддерживал контакты исключительно с королем Саудовской Аравии Сальманом, абсолютно игнорируя его сына Мухаммеда, который фактически управляет страной. Господин Байден предпочел бы никогда не иметь с ним дело, если бы не жесткая необходимость убедить Саудовскую Аравию, а заодно и другие арабские монархии увеличить нефтедобычу на фоне резкого роста цен на бензин в США. Теперь главная интрига визита, как будет обставлена встреча Джо Байдена и Мухаммеда бен Сальмана. В Вашингтоне всячески дают понять: президент встречается с королем, а наследный принц лишь неизбежное приложение к нему. В Эр-Рияде рисуют картину иначе, подчеркивая, что визит Джо Байдена - победа королевства.



"Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию. Мои взгляды на права человека ясны и давно сформированы, и основные свободы всегда на повестке дня, когда я путешествую за границу,- оправдывается перед читателями The Washington Post президент Байден и тут же поясняет: - Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять агрессии России, поставить себя в наилучшее положение, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в важном регионе мира. Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия одна из них".



С начала российской "специальной военной операции" на Украине США не раз пытались убедить арабских партнеров увеличить нефтедобычу, а также присоединиться к антироссийским санкциям. В ближневосточных столицах не сделали ни того ни другого.



Политически арабские страны заняли очень осторожную и взвешенную позицию, а экономически продолжили активные контакты с Москвой, несмотря на давление Запада и опасения вторичных санкций. Со своей стороны, Вашингтон намерен продолжить свои попытки убедить восточных партнеров отвернуться от России или сделать так, чтобы сотрудничество с ней стало для них невыгодно.



В опубликованном в середине июня докладе исследовательской службы Конгресса США "Ближний Восток и Северная Африка: последствия российско-украинской войны 2022 года" отмечается, что американские законодатели могут пересмотреть предлагаемую помощь в области безопасности и политику продажи оружия странам региона ради получения их поддержки политики США в отношении России и Украины и потенциального снижения привлекательности РФ как партнера в сфере безопасности. Приводится пример Египта, который ранее проявлял интерес к американским истребителям F-35. "Конгресс может взвесить ценность получения от Египта обещания отменить закупки российских самолетов в обмен на возможность покупать американские, несмотря на постоянную озабоченность по поводу плохой репутации Египта в области прав человека",- говорится в докладе. Правда, арабские страны уже не раз научены горьким опытом, что обещания США переменчивы и можно остаться без оружия в самый неподходящий момент. Впрочем, для непокорных есть и другие рычаги давления - финансовая помощь и кредиты МВФ.



Газета The New York Times также высказала предположение, что в ходе своего визита на Ближний Восток Джо Байден постарается убедить арабские страны передать Украине имеющееся у них вооружение советского или российского производства, так как "в какой-то момент запасы оружия в США и Европе иссякнут".



"Европейские запасы советского оружия, которое можно было бы передать Украине, либо исчерпаны, либо близки к исчерпанию. При этом европейские страны, как правило, уже отказываются передавать то, что у них осталось, без соответствующей компенсации западным вооружением",- пояснил "Ъ" научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. По его словам, "желающие помочь Киеву вынуждены искать, кто может вне Европы предоставить ему оружие советского или российского производства, однако значительных объемов они не найдут". "В большинстве своем те страны, которые обладают заметными объемами разнообразного советского или российского вооружения, находятся в очень хороших отношениях с Москвой и не захотят их портить. Среди таких стран, к примеру, Алжир, Египет, Ирак, Иордания, ОАЭ",- добавил эксперт.



Но даже вне зависимости от того, насколько Джо Байдену удастся решить поставленные им перед собой задачи, в Белом доме уверены: сама демонстрация готовности США по-прежнему активно присутствовать на Ближнем Востоке, чтобы ограничить свободу действий в регионе России и Китаю, будет крайне полезной.



Из Тель-Авива в Джидду

В программе Джо Байдена переговоры с израильским руководством - как с новым премьером Яиром Лапидом, так и с главой оппозиции Биньямином Нетаньяху, с которым у американского президента весьма непростые отношения. Согласно заявлению Белого дома, президент также посетит район, где используются системы ПВО "Железный купол", на закупки которых США выделили $1 млрд.



Кроме того, в программе визита - проведение виртуального саммита созданной в октябре прошлого года группы I2U2, куда вошли Израиль, Индия, США и ОАЭ. Цель объединения - сотрудничество в области безопасности, экономики и технологий.



Затем президент Байден отправится в Вифлеем, где встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Предыдущая администрация США отказывалась от контактов с палестинцами, сейчас ситуация кардинально изменилась, в частности Вашингтон возобновил оказание им финансовой помощи. Себе в заслугу США ставят и проведение первого за пять лет телефонного разговора между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Но тут следует отметить, что вряд ли это стало бы возможным, если бы не произошедшая в конце июня смена главы израильского правительства, которое после ухода с поста премьера придерживающегося правых взглядов Нафтали Беннета возглавил центрист Яир Лапид.



В отличие от Израиля, где президент США сможет обнародовать понятные и приятные для руководства страны вещи, в том числе о противодействии иранской ядерной угрозе, в Палестине от Джо Байдена ждут конкретных действий



По информации источника израильской газеты Jerusalem Post в МИД Палестины, у палестинской стороны есть пять требований к Вашингтону. Среди них восстановление "политического горизонта" (переговорного процесса) между Израилем и Палестиной (в том числе скорейшее проведение личной встречи между Яиром Лапидом и Махмудом Аббасом), открытие консульства США в Иерусалиме, исключение Организации освобождения Палестины из списка террористических организаций и открытие ее дипломатического представительства в Вашингтоне, давление на израильское правительство с целью остановить "эскалацию против палестинцев", восстановление в полной мере финансовой помощи Палестинской администрации. Реализация значительной части этих пунктов зависит от Израиля, чье руководство вряд ли решится на смену курса в период предвыборной кампании. Напомним, что 1 ноября Израиль ждут пятые за три с половиной года выборы в Кнессет.



США не добились поддержки Саудовской Аравии по Украине

В Палестине Джо Байдену также придется прокомментировать смерть палестинской журналистки и одновременно гражданки США Ширин Абу Акле, погибшей в начале мая во время израильского антитеррористического рейда в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Ее семья, живущая в Вифлееме, запросила встречи с президентом. "Следственная комиссия координатора США по вопросам безопасности (USSC) пришла к выводу, что гибель Ширин Абу Акле, вероятнее всего, наступила в результате выстрела со стороны вооруженных сил Израиля. США не нашли никаких оснований считать случившееся преднамеренным, речь идет о трагическом стечении обстоятельств",- сообщил на прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Однако в Палестине требуют продолжения расследования.



После завершения всех встреч в Израиле и Палестине президент Джо Байден вылетит в Джидду. "Это путешествие станет небольшим символом зарождающихся отношений и шагов к нормализации отношений между Израилем и арабским миром, над углублением и расширением которых работает моя администрация",- отметил президент США.



В последние недели на Ближнем Востоке активно обсуждается перспектива вывода в публичное поле контактов между Израилем и Саудовской Аравией. В частности, Вашингтон активно участвует в переговорах между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом в отношении потенциальной сделки по передаче двух стратегических островов в Красном море из-под египетского суверенитета Эр-Рияду, на что нужно и израильское согласие. В Джидде помимо встречи с руководством Саудовской Аравии Джо Байден также проведет саммит с лидерами пяти монархий Персидского залива (Кувейт, Катар, Оман, ОАЭ, Бахрейн), а также еще трех арабских стран - Египта, Иордании и Ирака. В повестку дня включены вопросы безопасности (в частности, возможность интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны на фоне опасений развития ракетной программы Ирана), а также вопросы сотрудничестве в сфере экономики и энергетики. Не останется без внимания и одна из актуальных для всех тема продовольственной безопасности, где также не обойдется без обсуждения ситуации вокруг Украины.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №123 от 12.07.2022,



-----------------------



Иран анонсировал визит Путина в Исламскую республику на следующей неделе

4K

1 мин.



...

Президент России Владимир Путин приедет с визитом в Иран на следующей неделе, сообщил глава экономической комиссии Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммадрез Пур-Эбрахими. Кремль пока не подтверждал встречу.



Господин Пур-Эбрахими сообщил, что стороны будут обсуждать экономическое сотрудничество. Владимир Путин встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.



40 лет санкций: как Иран переживает экономическую блокаду Запада

Читать далее



"Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом в переговорах между президентами двух стран",- сказал Мохаммадрез Пур-Эбрахими иранскому агентству Mehr.



Ранее российские власти не раз заявляли, что на фоне санкций Запада планируют развивать экономическое сотрудничество с Ираном. 23 июня в Тегеране прошли переговоры Сергея Лаврова и Хосейна Амира-Абдоллахиана. Стороны обсудили развитие торговли и сотрудничества между странами, в том числе в сфере энергетики.



Подробнее о встрече - в материале "Ъ" "Враг не проймет".



Олеся Павленко



---------------------------------------- Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657618440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2022 года №955

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №957

- Алихан Смаилов поручил своевременно решать волнующие казахстанцев вопросы

- Постановление ЦИК РК от 7 июля 2022 года №51/517

- Обзор законопроектов по конституционной реформе

- Кадровые перестановки

- Насколько соответствовали бодрые рапорты об успехах цифровизации реальному положению дел?

- Асхат Аймагамбетов о важности ранней подготовки и развития ребенка в дошкольный период

- Стартовал Съезд молодежного крыла партии "AMANAT"