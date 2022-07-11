Восстановление границы 1921 года и соседи Польши, - Анджей Ротманн

12:41 12.07.2022

Анджей Ротманн



Восстановление границы 1921 года и соседи Польши



Воссоединение пяти западноукраинских областей с Польшей поддержит Румыния - как говорится, пепел Буковины стучит в ее сердце.



Как уже было сказано в самом начале этой серии статей, высшие должностные лица России, в частности господа Нарышкин и Патрушев, выражают крайнюю озабоченность возможной ирредентой Западной Украины и готовы грудью встать на защиту территориальной целостности Украины. То есть можно предположить, что Россия в случае сецессии пяти западноукраинских областей и воссоединения их с Польшей будет против сего действа решительно протестовать - впрочем, как кажется автору, более играя на публику, нежели всерьез озаботясь изменением европейских границ. И Ялта, и Хельсинки - в далеком прошлом, договоры тех времен неактуальны, границы, как мы знаем на примере Центральной Европы и Балкан, склонны рушиться и по более мелким поводам. Так что Россия, скорее всего, в конце концов примет польский суверенитет над территориями по Збруч - восстановив status quo Рижского мира. Русские понимают, что на западе Украины им вряд ли кто-то будет рад (впрочем, как и в остальных областях нынешней Украины, за исключением разве что небольшой части Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей, да и то - под большим сомнением), и, полагаю, с облегчением примут такое изменение границ.



Но с Украиной граничит не только Польша. И более того, остальные приграничные государства имеют куда большие основания на территориальные претензии к оной Украине - во всяком случае, не меньшие, чем Польша, это точно. И Венгрия здесь - номер один: только она одна имеет в Закарпатской области Украины достаточно большое национальное меньшинство - все же двенадцать процентов, это вам не хиханьки-хаханьки. Венгры составляют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района, а также заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. И есть вполне обоснованное подозрение, что в случае ирреденты западной Украины венгры Закарпатья решат вернуться в объятья матери-Венгрии…



Но в Закарпатье живут не только венгры - довольно много там и русинов. Которые, так уж случилось, составляют немалую часть населения восточной Словакии. И которая на этом основании тоже может поднять вопрос о восстановлении национального единства русинского народа. Между прочим, русины, как самостоятельный этнос, создавший первую Чехословакию вместе с чехами и словаками, имели свою администрацию на своей территории. В декабре 1938 года русины получили автономию (Подкарпатская Русь). Так что словаков совсем не стоит сбрасывать со счетов - они вполне могут поддержать ирреденту западной Украины в своих собственных интересах.



Тем более воссоединение пяти западноукраинских областей с Польшей поддержит Румыния - как говорится, пепел Буковины стучит в ее сердце. Черновцы вопиют о возвращении в родную гавань! И поэтому Бухарест вполне реально может поддержать Варшаву - потому что у него тоже есть интересы на Украине…



И лишь одна Белоруссия будет упорно твердить о нерушимости границ, сохранении территориальной целостности Украины и прочей беллетристике в стилистике Pacta sunt servanda - но лишь потому, что у батьки Лукашенко, во-первых, нет никакого интереса к лесисто-болотистым песчаным почвам Волыни и, во-вторых, нет сил на деукраинизацию этих территорий. И поэтому Белоруссия в случае ирреденты Западной Украины будет изображать из себя стойкого поборника международного права - то есть делать хорошую мину при плохой игре…