О хронической неполноценности Израиля по Бен-Гуриону, - Л.Савин

12:43 12.07.2022

ЛЕОНИД САВИН | 12.07.2022 |

О хронической неполноценности Израиля по Бен-Гуриону



21 июня 2022 г. премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и его заместитель, министр иностранных дел Яир Лапид объявили о своем решении распустить кнессет и провести досрочные всеобщие выборы. Согласно договоренности, Лапид будет занимать пост временного премьер-министра, а Беннет станет альтернативным премьер-министром, ответственным за "иранское досье".



Новые выборы станут пятыми по счету за три с половиной года.



9 апреля 2019 года партия "Ликуд" тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 35 из 120 мест в кнессете. Его главный соперник, "бело-голубая" коалиция, возглавляемая Бенни Ганцем и его партнером Яиром Лапидом, также получила 35 мест. Ни тот ни другой не смогли сформировать правительство, поэтому парламент был распущен, и повторные выборы назначены на 17 сентября того же года. В итоге альянс "бело-голубых" во главе с Ганцем и Лапидом получил 33 места, "Ликуд" – 32. Опять ни одна из партий не смогла сформировать правительство. Следующие выборы были назначены на март 2020 года. На них "Ликуд" получил 36 мест, "бело-голубые" – 33. Опять не удалось сформировать правительство. Нетаньяху и Ганц договорились возглавлять правительство по очереди, но между ними возникли разногласия, и кнессет в декабре 2020 года снова был распущен.



В марте 2021 года "Ликуд" Нетаньяху получил наибольшее количество мест (30), а альянс между Лапидом и Ганцем распался. Нетаньяху, однако, не смог сформировать правительство. Был создан шаткий блок между восемью партиями, которые объединила идея удаления Нетаньяху от власти. 13 июня 2021 года появилось коалиционное правительство.



Договорились, что премьерство будет ротироваться между Лапидом, лидером центристской партии "Еш Атид", и Беннетом, лидером правой партии "Ямина". Беннет вступил в должность первым, и планировалось, что он поменяется местом с Лапидом в сентябре 2023 года. В блок вошли также "Новая надежда" (правое крыло) во главе с Гидеоном Сааром; Исраэль Бейтейну (националистическая правая партия, враждебная религиозным евреям) во главе с Авигдором Либерманом; "бело-голубые" (центр) во главе с Бенни Ганцем; лейбористы (центр) во главе с Меравом Михаэли; "Мерец" (левое крыло) во главе с Ницаном Горовицем, а также Объединенный арабский список Мансура Аббаса.



Здесь причиной очередного распада стала уязвимость коалиции, которая имела лишь половину мест в парламенте. Когда правый депутат Нир Орбах заявил, что он "больше не является частью" правительства, баланс окончательно был нарушен. Последней каплей стала неспособность продлить действие закона о чрезвычайном положении, согласно которому еврейские поселенцы на оккупированном Западном берегу считаются израильтянами с такими же правами, как у остальных.



Глава политического альянса религиозного сионизма Бецалель Смотрич предлагал принять закон, который установит суверенитет Израиля над оккупированным Западным берегом, и эта инициатива тоже внесла раскол в правительство Беннета. Если бы законопроект Смотрича был принят, это привело бы к применению израильских законов на Западном берегу, который формально становился бы частью Израиля путем аннексии. Однако Беннет заявил, что его страна не будет аннексировать Западный берег (хотя и не будет вести никакого сотрудничества с Палестинской администрацией).



Теперь Биньямин Нетаньяху, видимо, в последний раз попытается стать премьер-министром. Также прошли слухи, что он надеется передать государство своему преемнику. Однако сейчас не лучшая ситуация для этого в связи с инфляцией и экономическим кризисом. Ядерная программа Ирана и активность иранских прокси в Сирии и Ливане добавляют беспокойство израильскому истеблишменту.



Если раньше Нетаньяху регулярно приезжал за поддержкой в Москву, то теперь, в обстановке СВО, это гораздо сложнее, израильское общество поляризовано по "украинскому вопросу". Кроме того, Кремль высказывал открытый протест по поводу недавних бомбардировок Израилем сирийской территории. А сближение России и Ирана, о чем свидетельствует недавний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран, где были достигнуты новые договоренности, явно не в интересах Израиля.



Процесс новых выборов будет трудным не только для Нетаньяху. С одной стороны, нужно найти ответы на текущие вызовы, как их представляет израильское общество, с другой – удержаться от эскалации конфликта в отношениях с Ираном, Сирией и Ливаном.



Ситуация заставляет вспомнить высказывание первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона, который говорил, что израильское государство страдает от хронической неполноценности. Он имел в виду демографию и территорию. Эта неполноценность вызвала к жизни программу репатриации, на что Израиль не жалел сил и средств, и политику расширения за счет оккупации Палестины. Однако хроническая неполноценность никуда не делась. Она сохраняется.



Новые парламентские выборы в Израиле назначены на 1 ноября 2022 года.