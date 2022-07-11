Спасательный круг многовекторности: Центральная Азия между двух огней войны

12:46 12.07.2022 Страны Центральной Азии старательно избегают перспективы стать стороной российско-украинского конфликта, переросшего в мировой. Удастся ли им остаться на своей стороне, выясняла Orda.kz.



Твердое ни да, ни нет

Когда Генассамблея ООН принимала резолюцию, требующую от России немедленно вывести войска из Украины, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан воздержались, а Узбекистан и Туркменистан не голосовали вообще.



За четыре с половиной месяца государства Центральной Азии так и не высказали однозначную позицию по действиям России в Украине. А некоторые прямо заявили, что не признают независимость ДНР и ЛНР.



Впоследствии Казахстан ясно и неоднократно высказывался о своем полном нейтралитете. Министерство обороны республики заявило: мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону, конфликт России и Украины не имеет отношения к Казахстану. А Касым-Жомарт Токаев выразил готовность отправить в Украину гуманитарную помощь. Официальный Нур-Султан не препятствовал народному сбору. Только за первую неделю боевых действий казахстанцы собрали для украинцев 100 миллионов тенге.



Впрочем, все страны Центральной Азии, кроме Таджикистана, отправили Украине гумпомощь.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что нейтралитет сохранить реально, и страна будет его придерживаться. Поскольку поддержка Кыргызстаном той или иной стороны ни на что не повлияет.



В самом начале "спецоперации" Кремль заявил, что президент Узбекистана "выразил понимание" действий России в Украине. Но спустя несколько часов пресс-секретарь Шавката Мирзиеева официально заявил: Узбекистан нейтрален, конфликт должен решаться по нормам международного права.



О нейтралитете Ашхабада сообщил посол РФ в Туркменистане:



"Они (власти Туркмении) придерживаются нейтралитета, стараются занимать равноудаленную позицию по этому вопросу, не принимают чью-либо сторону и всегда призывают к тому, чтобы все конфликты урегулировать дипломатическим способом".



Душанбе старается избегать официальных заявлений. Таджикские государственные СМИ почти не упоминают Украину.



Большой резонанс вызвало откровенное заявление Токаева Путину на эконмическом форуме в Санкт-Петербурге, что Нур-Султан не признает такие "квазигосударственные территории" как ЛНР и ДНР. Эти же "образования" отказались признать и в Ташкенте. Они остаются непризнанными Бишкеком, Душанбе и Ашхабадом.



Узбекский политолог Алишер Ильхамов считает, что политика нейтралитета стран региона не только мудрая, но и необходимая.



"Замыкание на какой-то одной стороне будет бить по суверенитету. Россия оказывает экономическое влияние, которое невозможно игнорировать. Большое значение для Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана имеет фактор трудовых мигрантов в России. Выход к мировым торговым путям также лежит через территорию РФ. Кроме того, Россия – мощная военная держава. Но она не единственный влиятельный игрок в регионе. Среди них и Китай, и США, и Европа. С Западом экономически выгодно сотрудничать. Назарбаеву и Каримову удавалось балансировать между Россией и странами, с которыми она конкурировала, а теперь враждует.



Сегодня у Казахстана хорошие позиции для привлечения западных инвестиций, лучшие в Средней Азии кредитные рейтинги. Но протяженная граница с Россией заставляет считаться с Москвой. Богатый энергоресурсами Туркменистан не сильно нуждается в чьей-то помощи. У него тесные отношения с Китаем, Турцией и Ираном. Более других зависим от Москвы слабый экономически Кыргызстан. Россия активно инвестирует в республику, кредитует, многие ее граждане работают в РФ. Таджикистан тоже зависим от Москвы, в том числе потому, что не наладил отношения с талибами, и ему в этом нужна поддержка России. Но и в Таджикистане ей составляет конкуренцию Китай".



Телесигнал

Россия в информационном поле показывает, что ждет поддержки от стран Средней Азии, особенно, от Казахстана. Самый выразительный сигнал подал ведущий политического телешоу "Международная пилорама" на телеканале "НТВ", супруг главного редактора RT Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян. Через два месяца после начала войны он дал комментарий внешней политике Казахстана, больше всего похожий на угрозу:



Спасательный круг многовекторности: Центральная Азия между двух огней войны

Тигран Кеосаян. Кадр из видео

"На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений… Если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро***ыми, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь… Вот так провилять у вас не получится… Игры в дружбу кончились… Особенно братским странам, нужно определяться и занимать сторону. А нам внимательно посмотреть – кто с нами, а кто нет. И неопределившихся, подающих однозначно недружественные это раз, или неоднозначные сигналы, ну что же делать, относить к нашим врагам".



МИД Казахстана отреагировал без "виляний":



"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", -отметил пресс-секретарь Айбек Смадияров. И предположил, что Кеосаян будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.



Так и случилось. Но Кеосаян в ответ нажал на газ:



"Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешения у власти Казахстана. Придет тот момент, когда я приеду обязательно в мой родной, советский, еще раз повторяю, Казахстан".



В нынешних российских реалиях едва ли возможны несанкционированные острые внешнеполитические заявления журналистов, особенно входящих в плеяду кремлевских медиа-звезд.



Алишер Ильхамов:



"Кеосаян имеет большой публичный статус. Заявления фигур такого калибра – не самодеятельность. На высшем уровне Кремль поддерживает с Акордой дружеские отношения. А через лиц уровня популярных телеведущих и депутатов Госдумы сообщает дружественным лидерам о своем недовольстве. Также об этом можно сообщать неприятными экономическими действиями".



И такие действия были предприняты.



Трубы горят

5 июля, по решению суда Новороссийска, Каспийский трубопроводный консорциум (КНК) был вынужден приостановить деятельность морского терминала по отгрузке нефти на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Судебное решение было мотивировано экологическими параметрами. Нефтепровод КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых объемов. Казахстанский экономист Алмас Чукин оценил потери Казахстана и экспортеров от остановки транзита нефти в сумму до $500 млн.



Экологические и санитарные претензии России к зарубежным субъектам уже не раз обострялись именно в тот момент, когда у российских властей возникали политические проблемы с другими странами. В связи с возможной остановкой КТК президент Казахстана поручил национальной компании "КазМунайГаз" проработать варианты реализации Транскаспийского маршрута – он пролегает через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.



В это же время Минфин Казахстана опубликовал для обсуждения проект приказа, по факту реализующий санкционный запрет на экспорт в Россию.



А 8 июля Казахстан вышел из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете. Этот шаг не имеет особого практического значения, поскольку комитет фактически не функционирует. Но сигнал яркий.



Алишер Ильхамов:



"Казахстан политически находится в самом уязвимом положении по отношению к России. В северных районах страны большая доля русскоязычного населения. Москва может разыграть эту карту. С одной стороны, страны Центральной Азии не могут себе позволить осуждать Россию, вступая с ней в конфронтацию. С другой стороны, также опасно подыгрывать ей в текущем конфликте. Есть соблазн, используя свое положение, помочь России с обходом санкций на поставку тех или иных товаров, особенно, военных. Но такие действия ударят по репутации, по кредитным рейтингам и т.д. Это отрежет возможность заимствований на западных рынках. США уже применяют вторичные санкции. 25 китайских компаний подверглись им и потеряли доступ к американским технологиям. Узбекистан тоже подставился".



Речь идет об узбекской компании Promcomplektlogistic. Госдепартамент США ввел ограничения в ее отношении за "активную поддержку российского предприятия "Радиоавтоматика"", которое специализируется на закупках иностранной продукции и электронных компонентов для оборонной промышленности.



В кругу друзей

Страны Центральной Азии традиционно тесно связаны с Россией политически и экономически. Связь закреплена формально через СНГ (куда входят центральноазиатские Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан), Зону свободной торговли СНГ (все те же плюс Туркменистан), ЕАЭС (Казахстан и Кыргызстан) и ОДКБ (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).



Россия – основной партнер бывших советских республик. Но это не значит, что он должен быть единственным. Москва тоже до сих пор развивала партнерство со странами, которые вдруг стали "недружественными".



В Казахстане европейские и американские компании заняты в добыче от четверти до половины объемов газа на крупнейших месторождениях. США – на втором месте по инвестициям в страну.



Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди недавно заявил:



"Сегодня Казахстан выстраивает новый этап отношений с США. Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках комиссии по расширенному стратегическому партнерству".



Душанбе, Ташкент и Бишкек также сотрудничают с Вашингтоном в гуманитарной и военной сферах.



Алишер Ильхамов:



"Казахстан интересен Западу как поставщик углеводородов. Узбекистан привлекает США благодаря геополитическому положения. Едва ли интерес стран Запада к региону уменьшится".



Восточный экспресс

В конце июня президент России совершил первые с начала "спецоперации" визиты за рубеж. Сначала Владимир Путин провел в Душанбе переговоры с Эмомали Рахмоном. Затем отправился в Ашхабад для участия в саммите "Каспийской пятерки". В нее входят Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран.



В Душанбе во время протокольной части встречи ни один из лидеров не упомянул Украину. Между тем, Таджикистан, начавший прежде активное сближение с ЕАЭС, приостановил его. Тесная экономическая интеграция с экономическим союзом, где первую скрипку играет РФ, сегодня чревата санкциями. Тема ЕАЭС в открытой части встречи Путина и Рахмона также осталась не раскрытой, как и украинская.



Саммит в Ашхабаде должен был показать миру движение России и Востока навстречу друг другу. Однако прессе от лидеров снова достались общие слова. И слова "Украина" среди них не было. Тем не менее, в итоговом коммюнике глав-участников каспийского торгово-экономического сотрудничества зафиксированы тезисы, свойственные оборонным договорам.



А именно:



неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам, непредоставление прибрежным государством территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств;

обеспечение баланса вооружений прибрежных государств и ненанесения ущерба безопасности друг друга;

соблюдение согласованных мер доверия в сфере военной деятельности;

уважение суверенитета, территориальной целостности, неприменение силы или угрозы силой;

использование Каспийского моря в мирных целях;

поддержание региональной безопасности; продвижение переговоров по проекту Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии.

Впрочем, военного соглашения между странами "Каспийской пятерки" пока нет. Все тезисы касаются безопасности в регионе, дают определенные надежды центральноазиатским республикам на безопасность и не требуют от них солидарности за пределами региона.



Алишер Ильхамов:



"Не вижу вероятности, что ОДКБ примет участие в боевых действиях в Украине. В то же время, не вижу перспективы выхода центральноазиатских стран из ОДКБ и ЕАЭС. Давление Москвы для них может быть чувствительным. Для России важнее всего не остаться в полной изоляции, поддерживать торгово-экономические отношения со странами за пределами евроатлантического региона, компенсировать потери, которые она несет на Западе. Также ей нужны территории, которые можно использовать для обхода санкций".



Придется определиться?

Эксперты Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО спрогнозировали два сценария будущего Центральной Азии после конфликта в Украине.



Согласно первому, "умеренному", довольно быстро сформируются новые правила поведения в отношениях между "Западом" и "не-Западом". Снизится санкционное противостояние, военно-политическое соперничество примет политико-дипломатические формы. Страны Центральной Азии смогут продолжить стратегию "неприсоединения" и иметь пространство для политического маневра.



По второму сценарию, глобальное противостояние усилится, правила международной политики не будут соблюдаться вообще. Из-за влияния внешних сил государства Центральной Азии окажутся в ситуации строгого выбора между сторонами и таким образом станут участниками конфликта.



Эксперты МГИМО посчитали негативный сценарий более реалистичным.



Однако Алишер Ильхамов с ними не согласен.



"Сейчас не вижу необходимости для Средней Азии занимать чью-то сторону. В Украине патовая ситуация. Очевидно, что Россия не может одержать полную победу. Украина тоже пока не способна освободить занятую территорию. И даже при самом позитивном для нее развитии событий не в состоянии полностью разгромить Россию. Россия в любом случае останется военной державой с ядерным оружием и экономическим потенциалом, с которой надо считаться".



Если говорить о непосредственном влиянии России на страны Центральной Азии, по мнению Ильхамова, северный сосед уже не так силен с геополитической и военной точки зрения:



"Вероятность прямой агрессии, допустим, против соседнего Казахстана, даже ниже, чем раньше. Вряд ли дело зайдет дальше включения экономических рычагов. А поскольку Москва близка к международной изоляции, портить отношения с ближайшими союзниками нерационально".



Также нельзя забывать о влиянии Китая. Центральная Азия стала полноценной зона его интересов.



Алишер Ильхамов:



"Показательно, что Китай вложил деньги в строительство центральноазиатского газопровода, а в российский – не стал. Пекин, кроме того, получает все больше возможностей воздействовать на Россию. И как раз Китай способствовал выводу войск ОДКБ из Казахстана". Источник - orda.kz

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