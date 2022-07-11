Траты США на Киев превысили расходы за первые пять лет войны в Афганистане

12:47 12.07.2022

Джозеф Тернер



Обзор американских социальных сетей.



Администрация президента США Джо Байдена и законодатели двух партий США, обещая противостоять России в украинском кризисе, выделили Киеву за четыре месяца больше средств, чем Штаты потратили на первые пять лет в Афганистане.



Следите за развитием событий в трансляции: "Победа будет за нами: спецоперация России на Украине - трансляция"



Так, только 8 июля администрация Байдена выделила Украине $400 млн на военные нужды. В этот же день Пентагон подтвердил, что с конца февраля этого года США выделили Киеву $8 млрд и обязуются потратить еще больше.



Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.



"Надеюсь, вы все понимаете, что когда Путин победит, а он победит, он получит доступ к оставшимся деньгам и оружию, которые мы необъяснимым образом отправляем этому коррумпированному правительству. Хорошее планирование", - пишет lovin. montana.



"Отлично. Наши солдаты и ветераны борются за пропитание своих семей, в то время как мы отправляем за границу эквивалент 1% нашего оборонного бюджета всего за 4 месяца", - негодует ohiocons.



"Это позорно", - отвечает Mark_My_Words.



"Европейский союз сделал все правильно, потребовав вернуть деньги в виде займа", - считает MarcusArelius811.



"Единственное, в чем я никогда не сомневался в отношении Трампа, так это в том, что его политика определяется тем, что лучше для большинства американцев. Невозможно угодить всем и всегда, но все, кого я знаю, чувствовали себя лучше, когда он был у власти", - вспоминает OldTexan (UltraMAGA).



"Полная трата денег. Сколько на самом деле дошло до Украины? Избиратели должны иметь возможность голосовать по таким вопросам. Это наши деньги, которые тратятся впустую", - сердится BidenSucksBalls.



"Всего 2 года назад при Трампе у нас был мир во всем мире, стабильная экономика, детское питание и доступная нефть", - указывает richardgrande894.



"80%-90% оружия будет продано киевской олигархией в другие страны. Россия возьмет под контроль восточную часть страны и аннексирует ее. Если Украина продолжит воевать, война затянется. Нет никакой возможности, что Украина сможет вернуть восточный сектор, так какой смысл посылать больше оружия, на которое у нас нет денег?" - интересуется clinocio.



"Интересно, сколько из этой помощи попадет обратно к Байдену и Пелоси, ведь у них обоих есть сыновья, которые имеют большой доход от Украины…" - напоминает scapeore287.



"Да, действительно интересно, сколько из этих денег реально получит Украина по сравнению с той суммой, которую демократы прикарманят на своих оффшорных счетах", - продолжает keepondreeming.



"Так куда же на самом деле идут деньги? Происходит что-то очень и очень неправильное, если Байден уже потратил больше, чем за первые 5 лет полномасштабной войны в Афганистане, которая была намного дороже в управлении и обслуживании. Где деньги?" - спрашивает Malakie457.