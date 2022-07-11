ЕвроСоюз не подписывается под дострой таджикского Рогуна

12:56 12.07.2022

Минэнерго: Привлечение инвестиции Евросоюза для достройки Рогуна находится на стадии переговоров

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Переговоры ведутся и с другими донорами.



Правительство Таджикистана ведет переговоры с Европейским союзом о привлечении финансовых ресурсов для строительства Рогунской ГЭС, сообщил первый замминистра энергетики и новых технологий Джамшед Шоимзода 12 июля на пресс-конференции в Душанбе.



Он отметил, что говорить о какой-либо конкретной суммы пока рано, так как переговорный процесс еще не завершился.



По словам Шоимзода, наряду с Евросоюзом переговоры ведутся с другими двусторонними и многостронними финансовыми донорами, в том числе и со Всемирным банком.



Он также сообщил, что Таджикистан заключил меморандумы с Узбекистаном и Казахстаном о поставках рогунской энергии в эти страны, что благоприятно повлияет на привлечение средств доноров.



Джамшед Шоимзода

Фото: tiroz.org

Дело в том, что одним из нерешенных вопросов, который сдерживает привлечение денег международных финансовых институтов, является отсутствие конкретного рынка сбыта энергии Рогуна.



В начале этого года постоянный представитель Азиатского банка развития в Таджикистане Шенни Кэмпбелл сообщила "Азия-Плюс", что правительство Таджикистана в конце минувшего года инициировало встречу с международными донорами, где обсуждался вопрос о финансировании Рогунского проекта.



"Однако, - отметила она, - исходя из проведенных Всемирным банком исследований, существует все еще много вопросов, связанных с Рогунским проектом, на которые доноры должны получить ответы, прежде чем вкладывать средства в этот проект".



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К таким вопросам Шенни Кэмпбел причислила вопросы закупок, обеспечения защитных мер и нахождения рынка сбыта Рогунской электроэнергии.



В качестве основных рынков сбыта Рогунской электроэнергии рассматривались Афганистан и Пакистан. Однако после прихода в августе прошлого года к власти в Афганистане талибов, которых власти Таджикистана пока еще не признали, поставки таджикского электричества по ЛЭП CASA-1000 вызывает определенные вопросы.



Напомним, британское информагентство Reuters на минувшей неделе сообщало со ссылкой на официальных представителей Европейского союза, что Европейский инвестиционный банк (финансово-кредитное учреждение ЕС) планирует стать крупнейшим инвестором Рогунской ГЭС.



Представитель Евросоюза объяснил этот шаг желанием "сделать Таджикистан и его соседей независимыми от российской энергии".



В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана работает в параллельном режиме, как с энергосистемой России, так и Центральной Азии, включающей в себя энергосистемы Кыргызстана и Узбекистана.



Таджикистан находится в изоляции от Объединенной энергетической системы Центральной Азии с ноября 2009 года. Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир в конце минувшего года в ходе Евразийского конгресса в Москве заявил, что Таджикистан в течение 2022 года вернется в единую энергосистему региона.



На сегодняшней пресс-конференции Джамшед Шоимзода отметил, что параллельная работа энергосистемы Таджикистана с "энергокольцом" региона будет налажена в конце этого года или в начале будущего года.



Параллельная работа позволяет продавать или покупать излишки электроэнергии в соседних странах, что приносит экономическую выгоду всем участникам системы.

Рогунский проект в 2008 году, когда его реализация была возобновлена, оценивался в $3 млрд. Стоимость проекта в 2016 году во время проведения международного тендера была объявлена в $3,9 млрд. Теперь, по данным Минэнерго Таджикистана, для полной достройки станции необходимо $5 млрд.



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Джамшед Шоимзода объяснил это переоценкой стоимости некоторых работ на Рогуне и инфляцией. Также, по его словам, за последние годы снизилась покупательная способность американского доллара.



В настоящее время Рогунский проект финансируется исключительно за счет государственных средств, которых не хватает для планомерной достройки объекта. По данным Минфина, в 2022 году на эти цели будет направлено примерно 2,5 млрд сомони ($220 млн). С начала достройки (с 2008 года) до текущего года на достройку Рогунской ГЭС было потрачено 37,7 млрд сомони.



На данный момент на малых мощностях работают два гидроагрегата Рогуна. В целом, планируется установить в машинном зале станции шесть агрегатов, проектная мощность каждого из которых составит 600 МВт.

Ожидается, что строительство станции будет полностью завершено к 2033 году.



Между тем, гидроагрегаты для Рогуна, по словам Шоимзода, планируется импортировать из Европы, в том числе рассматриваются поставки оборудования одного из австрийских заводов. Первые два агрегата станции поставлялись с Украины (Харьковский завод), которая в настоящее время охвачена войной.