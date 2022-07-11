 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.07.2022
13:16  Ракета компании SpaceX загорелась на старте во время испытаний
13:14  Сердар Бердымухаммедов перетряхнул КабМин - уволены 26 министров и VIP-чиновников
12:56  ЕвроСоюз не подписывается под дострой таджикского Рогуна
12:47  Траты США на Киев превысили расходы за первые пять лет войны в Афганистане
12:46  Спасательный круг многовекторности: Центральная Азия между двух огней войны
12:45  Альтернативы КТК нет: готов ли Казахстан пойти на нефтяную авантюру? - Максим Скопин
12:43  О хронической неполноценности Израиля по Бен-Гуриону, - Л.Савин

12:41  Восстановление границы 1921 года и соседи Польши, - Анджей Ротманн
12:34  Джозеф Аравийский против Владимира Персидского. Байден летит к саудитам, Путин - в Иран...
12:30  У жены фаворита в новые британские премьеры Сунака найден бизнес в России
12:23  Мягкая сила антимонопольного регулирования в ЕАЭС, - Арман Шаккалиев
12:16  Некультурные декорации KZкультуры, - Алма Бектенова
11:57  Шпион, выйди вон! Как грибы после дождя, появляются новые герои "каракалпакского кейса".., - Б.Курбанов.
11:25  Нашлась (сидит в колонии) пропавшая без вести в 2016-м туркменская вице-премьерша Майса Язмухаммедова
09:46  В Москве задержан и выдан на родину беглый каз-чиновник-коррупционер Алтынбеков-Алшер
09:40  Турция и Греция делят острова в Эгейском море, - НГ
08:59  Апокалипсис-2022: Ядерное оружие начнет расползаться по миру, - Дэниэл Лэрисон
00:44  Москва и Нур-Султан "помирились" из-за КТК. До нового шторма?..
00:39  Foreign Affairs: Невероятные теории победы Украины
00:38  "Полный железный занавес": как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
00:36  ООН: В Центральной и Южной Азии самый высокий процент браков в детском возрасте
00:34  Христианское единство разрушают "русский вопрос" и "гей-реформация", - Милена Фаустова
00:32  РосКомпании в Казахстан приехали – теперь бы получить от них выгоды...
00:31  Узбекистан – дружественная страна, а его территория неделима! - Элер Сангинов
00:30  Постигая феномен колониализма… Как империи сами создавали проблемы в жизни порабощенных народов, а потом имитировали решение этих проблем, - Н.Нуртазина
00:28  Ташкент. Задержаны женщины, пытавшиеся продать своих детей
00:27  Зеленое лицо современного фашизма, - Виталий Волков
Понедельник, 11.07.2022
23:04  Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод сыновей экс-спикера казпарламента Нигматулина
16:25  Россия вводит в бой на Украине добровольческие батальоны
16:17  В центре Душанбе работает "концлагерь". Для животных
16:12  В Прибалхашье выпустили новое стадо бухарских оленей (корм для тугайных тигров)
13:19  Обзор законопроектов по конституционной реформе Казахстана, - Данияр Ашимбаев
13:01  Российский суд отменил решение о приостановке работы КТК
12:55  "В Китае видят исторические корни и подоплеку событий на Украине", - посол А.Денисов
12:54  Farda: Альтернативы российской нефти нет. А скоро она станет еще дороже
12:52  Хуаньцю шибао: Запад решил загнать Россию в угол. Ответит за это весь мир
12:51  Вакансия открыта. Британия ищет нового премьер-министра. Риши Сунак? - Джейн Спай
12:48  Русский язык и кыргызский народ в контексте филогенеза, - Султан Турсуналиев
12:40  "На профилактику". Россия с утра полностью выключила газ-трубу "Северный поток"
12:29  Более 171 млн тенге украли у студентов чиновники Жамбылской области
11:23  Страсти по Рыбакиной: казахcтанцам не угодишь
10:16  Дочь Болата Назарбаева уволилась с должности судьи, проработав 3 недели
09:49  Германия подготовилась к "кошмару" из-за отключения Россией газа, - МК
08:27  Весь мир - как большая Шри-Ланка, - Олег Ясинский
08:02  НАТО представила миру рецепт спасения "либерального миропорядка", - Е.Пустовойтова
07:58  Следуя маршрутами Chevron и ExxonMobil, Казахстан окончательно поссорится с Россией и Китаем, - В.Прохватилов
07:37  Незаживающая Шри-Ранка. Как райский остров в Индийском океане стал кромешным адом, - Ксения Аскерова
01:43  Каково простой кыргызке быть депутатом Сеульского горсовета
01:41  Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
00:39  Если завтра ядерная война: сценарии американских аналитиков
00:36  Путин вынес последнее предупреждение Западу и начал сносить "пятую колонну", - Д.Попов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
ЕвроСоюз не подписывается под дострой таджикского Рогуна
12:56 12.07.2022

Минэнерго: Привлечение инвестиции Евросоюза для достройки Рогуна находится на стадии переговоров
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Переговоры ведутся и с другими донорами.

Правительство Таджикистана ведет переговоры с Европейским союзом о привлечении финансовых ресурсов для строительства Рогунской ГЭС, сообщил первый замминистра энергетики и новых технологий Джамшед Шоимзода 12 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что говорить о какой-либо конкретной суммы пока рано, так как переговорный процесс еще не завершился.

По словам Шоимзода, наряду с Евросоюзом переговоры ведутся с другими двусторонними и многостронними финансовыми донорами, в том числе и со Всемирным банком.

Он также сообщил, что Таджикистан заключил меморандумы с Узбекистаном и Казахстаном о поставках рогунской энергии в эти страны, что благоприятно повлияет на привлечение средств доноров.

Джамшед Шоимзода
Фото: tiroz.org
Дело в том, что одним из нерешенных вопросов, который сдерживает привлечение денег международных финансовых институтов, является отсутствие конкретного рынка сбыта энергии Рогуна.

В начале этого года постоянный представитель Азиатского банка развития в Таджикистане Шенни Кэмпбелл сообщила "Азия-Плюс", что правительство Таджикистана в конце минувшего года инициировало встречу с международными донорами, где обсуждался вопрос о финансировании Рогунского проекта.

"Однако, - отметила она, - исходя из проведенных Всемирным банком исследований, существует все еще много вопросов, связанных с Рогунским проектом, на которые доноры должны получить ответы, прежде чем вкладывать средства в этот проект".

11:02 7 июля
Reuters: Евросоюз поручил направить на достройку Рогуна миллиарды
К таким вопросам Шенни Кэмпбел причислила вопросы закупок, обеспечения защитных мер и нахождения рынка сбыта Рогунской электроэнергии.

В качестве основных рынков сбыта Рогунской электроэнергии рассматривались Афганистан и Пакистан. Однако после прихода в августе прошлого года к власти в Афганистане талибов, которых власти Таджикистана пока еще не признали, поставки таджикского электричества по ЛЭП CASA-1000 вызывает определенные вопросы.

Напомним, британское информагентство Reuters на минувшей неделе сообщало со ссылкой на официальных представителей Европейского союза, что Европейский инвестиционный банк (финансово-кредитное учреждение ЕС) планирует стать крупнейшим инвестором Рогунской ГЭС.

Представитель Евросоюза объяснил этот шаг желанием "сделать Таджикистан и его соседей независимыми от российской энергии".

В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана работает в параллельном режиме, как с энергосистемой России, так и Центральной Азии, включающей в себя энергосистемы Кыргызстана и Узбекистана.

Таджикистан находится в изоляции от Объединенной энергетической системы Центральной Азии с ноября 2009 года. Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир в конце минувшего года в ходе Евразийского конгресса в Москве заявил, что Таджикистан в течение 2022 года вернется в единую энергосистему региона.

На сегодняшней пресс-конференции Джамшед Шоимзода отметил, что параллельная работа энергосистемы Таджикистана с "энергокольцом" региона будет налажена в конце этого года или в начале будущего года.

Параллельная работа позволяет продавать или покупать излишки электроэнергии в соседних странах, что приносит экономическую выгоду всем участникам системы.
Рогунский проект в 2008 году, когда его реализация была возобновлена, оценивался в $3 млрд. Стоимость проекта в 2016 году во время проведения международного тендера была объявлена в $3,9 млрд. Теперь, по данным Минэнерго Таджикистана, для полной достройки станции необходимо $5 млрд.

12:29 6 декабря, 2021
Что даст Таджикистану возвращение в единое "энергокольцо" Центральной Азии?
Джамшед Шоимзода объяснил это переоценкой стоимости некоторых работ на Рогуне и инфляцией. Также, по его словам, за последние годы снизилась покупательная способность американского доллара.

В настоящее время Рогунский проект финансируется исключительно за счет государственных средств, которых не хватает для планомерной достройки объекта. По данным Минфина, в 2022 году на эти цели будет направлено примерно 2,5 млрд сомони ($220 млн). С начала достройки (с 2008 года) до текущего года на достройку Рогунской ГЭС было потрачено 37,7 млрд сомони.

На данный момент на малых мощностях работают два гидроагрегата Рогуна. В целом, планируется установить в машинном зале станции шесть агрегатов, проектная мощность каждого из которых составит 600 МВт.
Ожидается, что строительство станции будет полностью завершено к 2033 году.

Между тем, гидроагрегаты для Рогуна, по словам Шоимзода, планируется импортировать из Европы, в том числе рассматриваются поставки оборудования одного из австрийских заводов. Первые два агрегата станции поставлялись с Украины (Харьковский завод), которая в настоящее время охвачена войной.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657619760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2022 года №955
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №957
- Алихан Смаилов поручил своевременно решать волнующие казахстанцев вопросы
- Постановление ЦИК РК от 7 июля 2022 года №51/517
- Обзор законопроектов по конституционной реформе
- Кадровые перестановки
- Насколько соответствовали бодрые рапорты об успехах цифровизации реальному положению дел?
- Асхат Аймагамбетов о важности ранней подготовки и развития ребенка в дошкольный период
- Стартовал Съезд молодежного крыла партии "AMANAT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  