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Ракета компании SpaceX загорелась на старте во время испытаний
13:16 12.07.2022

Ракета-носитель, разработанная компанией Илона Маска SpaceХ для пуска космического корабля Starship, загорелась и взорвалась на стартовой площадке.



Испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy проходили в американском штате Техас.

По словам Маска, все прошло "не так уж хорошо", в настоящее время оценивается ущерб от аварии.

Предприниматель уточнил, что проблема произошла при тесте запуска двигателя с вращением, так как у двигателя Raptor сложная последовательность активации.

"В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно", - написал он в Twitter.

В свою очередь главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Берджин сообщил в этой же соцсети, что огонь после взрыва, вероятно, удалось потушить, хотя на месте площадки все еще можно видеть дым.

Накануне SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 46 спутниками Starlink. Ракета стартовала с площадки на базе ВВС США в Ванденберге.

Источник - Газета.Ru
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