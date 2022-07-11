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Горнорудный сектор и чиновники: почему кыр-бизнес обеспокоен действиями власти, - 24.kg
16:17 12.07.2022

12 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Последние два года от представителей горнорудного сектора поступает все больше жалоб. Работать в секторе добычи полезных ископаемых становится практически невозможно. Международный деловой совет обеспокоен ситуацией.

Проблем накопилось немало: от рисков монополизации рынка недропользования до статуса Госгеологии, уполномоченного госоргана.

"Беспокоят инвесторов непоследовательность государственной политики и многие другие вопросы, которые могут привести к дальнейшему упадку нашей горнодобывающей промышленности. Стоит напомнить, что эта отрасль дает более 20 процентов налоговых доходов в госбюджет и создает более 20 тысяч прямых рабочих мест и в несколько раз больше - косвенных, причем в самых отдаленных, высокогорных и приграничных районах страны", - отметил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Монополизация рынка
Обеспокоенность представителей отрасли вызвала норма по обязательной передаче минимум 30 процентов доли предприятий государству. Соответствующие поправки к закону о недрах подписал недавно президент Садыр Жапаров.

"Норма будет применяться к новым объектам. Но даже это значительно ухудшит инвестиционный климат отрасли и отпугнет потенциальных инвесторов. Неясно, на каких условиях государство будет получать 30-процентную долю в этих предприятиях", - говорит Аскар Сыдыков.

Нет и разъяснений чиновников о том, что государство взамен вложит в эти предприятия. Будет ли это освобождение от налогов, вклад в уставной капитал или предоставление техники. Или же это будет просто безвозмездная передача доли государству. В таком случае вряд ли это заинтересует добросовестных инвесторов. Неопределенность, отсутствие четких и понятных комментариев кабинета министров вызывает кривотолки среди общественности и в СМИ.

Привилегии для госкомпаний
С 2021 года в Кыргызстане действуют нормы по выдаче лицензий госкомпаниям на месторождения без конкурса и аукциона. Бизнес считает, что это может привести к неэффективному использованию лицензионных объектов, снижению поступлений в госбюджет и коррупционным рискам.

Везде должна быть конкуренция. Задача государства - обеспечить не безусловное госуправление в горной добыче, а наибольшую эффективность при добыче полезных ископаемых.

Аскар Сыдыков
Глава МДС уверен, что только такой подход даст результат для экономики, бюджета и других направлений развития.

Но власти на этом не остановились. Сейчас у них новая идея. Госкомпании, которые занимаются недропользованием, предлагается освободить от уплаты бонусов и ставок сбора за удержание лицензий на право пользования недрами.

Возникает вопрос: будет ли это стимулировать госкомпании работать эффективно? Кроме того, эта инициатива тоже противоречит основам конкуренции и законодательству о конкуренции.

Монополизация исследований и перевозки
Еще одна проблема, с которой столкнулись недропользователи - планомерная работа по монополизации лабораторных исследований. Речь идет об инспекциях и анализах проб руд и концентратов драгоценных металлов. Уже вынесен на обсуждение проект постановления, которым предусматривается проведение всех этих инспекций и анализов исключительно государственной лабораторией.

Сейчас таких лабораторий несколько, в том числе частных компаний с мировым именем и стандартами деятельности.

Эксперты напоминают, что при отсутствии конкуренции есть риски снижения качества анализов руд и концентратов, скорости анализов. Вырастет стоимость и коррупционные риски при проведении анализов, потому что не к кому будет обращаться на альтернативной основе.

Предлагается монополизировать и рынок перевозки драгоценных металлов. Предусматривается, что это будет проведено исключительно государственным предприятием "Служба специальной связи".

По неясным причинам ограничен вывоз руд и концентратов драгметаллов на переработку за пределы страны.

"Здесь тоже нужно снимать ограничительные меры, потому что это влияет на производство. Могут нарушиться производственные цепочки, снизиться объемы и, соответственно, налоговые отчисления", - подчеркнул Аскар Сыдыков.

Инициативы кабмина могут плохо сказаться не только на бизнесе. Если государство возьмет на себя все перечисленные выше функции, то, соответственно, повысятся и расходы. Кроме того, снизится привлекательность отрасли для инвесторов. Возможны коррупционные риски, снижение качества ведения геологических и горных работ, стандартов экологической и технической безопасности.

Бюрократия и неразбериха
К тому же в отрасли накопилось много других проблем, требующих оперативного решения. Прежде всего, это неясная и непоследовательная государственная политика в сфере недропользования.

Компании не знают, чего им ждать от законодательства.

К примеру, уже год идет обсуждение Горного кодекса. Но до сих пор неясно, каким он будет, когда будет принят и на каких условиях. Иногда некоторые нормы противоречат друг другу.

Много вопросов по статусу уполномоченного госоргана. Сейчас статус Госгеологии спустили до уровня департамента при Министерстве природных ресурсов. Причем в самом ведомстве совмещены противоречащие друг другу направления - охрана окружающей среды, лесное хозяйство, геология, горнодобывающая промышленность и несколько контрольно-надзорных функций бывшей госэкотехинспекции.

Скорее всего, в мире не существует таких практик, чтобы в одном министерстве совмещали и промышленность, и экологию. По крайней мере мы не нашли таких примеров.

Аскар Сыдыков
Поэтому неудивительно, что этот орган получает столько нареканий и вопросов от бизнеса. Уже больше года идут обращения о бездействии и бюрократии в ведомстве.

"Пора наладить нормальную, адекватную работу основного регулятора одной из приоритетных отраслей экономики. Бюрократия в недропользовании затягивает деловые процессы, рассмотрение планов горных работ, выдачу необходимых экспертиз, разрешительной документации. Чтоб изменить ситуацию, необходима оптимизация всех лицензионно-разрешительных процедур и цифровизация всех процессов. Чтобы максимально снизить контакт между предпринимателями, предприятиями и госорганами, документы выдавать в режиме онлайн в электронном формате", - отметил глава МДС.

Сделать отрасль убыточной
За последние годы значительно выросло и налоговое бремя недропользователей. Да, в мировой практике этот сектор действительно должен платить больше налогов. Но система должна быть адекватной, чтобы не сделать деятельность отрасли нерентабельной, не отпугнуть добросовестных инвесторов.

С 2020 года в стране повышены размеры роялти, ставки налога на доходы золотодобывающих предприятий, вывозящих концентраты и руды драгметаллов. Беспрецедентно в сотни раз повышены ставки сборов за удержание лицензий. Бизнес надеется, что в ближайшее время они будут снижены - проект постановления уже прошел согласования, но до сих пор не принят. Тысячекратно повышены ставки сбора за пользование поверхностными водами.

Сейчас в госорганах рассматриваются предложения, которые могут увеличить налоговое бремя горнодобывающей отрасли.

"Нам и государству нужно определиться, по какому пути идти. Продвигать рыночную экономику, как в развитых странах - с минимальным вмешательством государства в экономику. Или придерживаться административно-командной, плановой системы, которая доказала свою несостоятельность в мировой практике. Пока мы видим больше проявлений второго направления не только в горнодобывающей отрасли, но и во многих других решениях", - заключил Аскар Сыдыков.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657631820


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