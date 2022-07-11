Бишкек. Задержана председатель совета директоров кооператива "Ихсан Групп ЛТД"

16:20 12.07.2022

12 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Задержана председатель совета директоров кооператива "Ихсан Групп ЛТД". Об этом сообщила пресс-служба МВД.



По ее данным, следственная служба МВД расследует уголовные дела, возбужденные по статьями 209 (мошенничество), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) в отношении правления и учредителей некоммерческого жилищного кооператива "Ихсан Групп ЛТД".



"С начала марта со всех регионов республики поступают многочисленные заявления от граждан, вступивших в кооператив. Кыргызстанцы оплачивали вступительные взносы - 4 процента и 7 процентов, а также первоначальные взносы - 25 процентов, 35 процентов и 50 процентов от стоимости приобретаемого имущества. Но не получили ни жилья, ни автомашин. Граждане, отказавшиеся от членства, не могут вернуть собственные деньги", - сообщили в ведомстве.



Размер причиненного ущерба составил 121 миллион 313 тысяч 950 сомов.



11 июля задержана председатель совета директоров некоммерческого жилищного кооператива "Ихсан Групп ЛТД" Б.А., 1975 года рождения, и водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие по делу продолжается.



Министерство внутренних дел просит кыргызстанцев воздержаться от вступления в кооператив "Ихсан Групп ЛТД". "Усматриваются признаки финансовой пирамиды, а внесенные денежные средства могут быть не возвращены. Будьте бдительны", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее обманутые дольщики некоммерческого жилищного кооператива "Ихсан" встретили первую леди и пожаловались ей. Она посоветовала обратиться им с письмом на имя президента. Что дольщики и сделали.