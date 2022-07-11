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Киргизия вводит госмонополию на производство и импорт этилового спирта
21:16 12.07.2022

В КР вводится госмонополия на производство и импорт этилового спирта

12 июля 2022 - Айжан Мамбеталиева

В Кыргызстане с 1 сентября 2022 года вводится стопроцентная государственная монополия на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О неотложных мерах по введению стопроцентной государственной монополии на производство, хранение и реализацию этилового спирта".

Согласно указу, в целях обеспечения эффективного государственного регулирования в сфере производства, импорта, хранения и реализации этилового спирта, пресечения контрабандного ввоза этилового спирта и использования для производства контрафактной продукции, обеспечения полноты поступления в республиканский бюджет налоговых платежей, соблюдения законодательства в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, защиты здоровья населения, руководствуясь статьями 66 и 71 Конституции КР, постановляется:

1. Ввести на территории Кыргызской Республики с 1 сентября 2022 года стопроцентную государственную монополию на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта.

2. Предоставить государственному предприятию "Кара-Балтинский спиртовый завод" эксклюзивное право на производство, импорт этилового спирта, реализацию производимого и импортируемого в Кыргызскую Республику этилового спирта.

Хозяйствующим субъектам, использующим этиловый спирт, в двухнедельный срок предоставить государственному предприятию "Кара-Балинский спиртовый завод" для согласования действующие контракты на поставку и реализацию этилового спирта.

3. Образовать Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции).

4. Установить, что основной задачей Государственного агентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции является осуществление государственной монополии на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта, государственное регулирование и контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Возложить на Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции следующие функции:

разработка и реализация единой государственной политики в сфере производства, импорта, хранения и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
лицензирование производства, оборота, импорта и экспорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
квотирование импорта этилового спирта и алкогольной продукции;
организация и осуществление государственного контроля за производством, оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосоде? ?жащей продукции, их качеством и безопасностью;
организация и осуществление государственного учета и отчетности в области производства, оборота, импорта и экспорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
контроль за соблюдением законодательства в сфере производства, импорта, хранения и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и условий, предусмотренных лицензионными требованиями и техническими регламентами;
проведение в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и/или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
осуществление комплекса мер, обеспечивающих защиту прав потребителей и отечественных товаропроизводителей в сфере производства, хранения, движения и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
6. Внести в указ "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года № 114 следующее изменение:

- пункт 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"– Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции".

7. Кабинету министров в месячный срок:

утвердить положение о Государственном агентстве по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при
Кабинете Министров Кыргызской Республики;
внести на рассмотрение Жогорку Кенеша КР проект закона КР "О государственной монополии на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта";
в установленном порядке решить организационные, финансовые и иные вопросы, вытекающие из настоящего Указа, а также привести свои ранее принятые решения в соответствие с настоящим указом.

Источник - vb.kg
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