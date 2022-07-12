Амеры утверждают, что убили в Сирии очередного "халифа ДАИШ" Махера аль-Агала

22:45 12.07.2022

Байден указал на сокращение возможностей ИГ в Сирии после ликвидации их лидера



12 июля 2022,

Ликвидация лидера группировки "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии значительно сокращает возможности этой террористической организации планировать акции и действовать в регионе. Об этом заявил 12 июля президент США Джо Байден.



Главарь гидры: что последует за уничтожением США лидера ИГ

И почему ликвидация аль-Курайши не снижает угрозу возрождения халифата

Ранее во вторник центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные ударом с воздуха ликвидировали на северо-западе Сирии - Махера аль-Агала - одного из пятерки крупнейших главарей ИГ. Сообщалось, что он отвечал за активное развитие сетей ИГ за пределами Ирака и Сирии.



"Его смерть лишает (террористов. - Ред.) возможности действовать и значительно снижает способность ИГИЛ планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе. И, как и февральская операция США, в ходе которой был ликвидирован главный лидер ИГИЛ, она посылает мощный сигнал всем террористам, которые угрожают нашей родине и нашим интересам во всем мире", - заявил Байден. Его обращение опубликовано на сайте Белого дома.



До этого, 3 февраля, Байден сообщил, что Вооруженные силы США уничтожили в Сирии главаря ИГ Абу Ибрагиме аль-Хашими аль-Курайши.