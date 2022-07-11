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Борьба за гегемонию: Кыргызстан и ЦА, как часть "Большой игры", - Виктория Гунгер
00:14 13.07.2022

08 июля 2022 Виктория Гунгер

Борьба за гегемонию: Кыргызстан и ЦА, как часть "Большой игры"

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что конечный результат специальной военной операции на Украине "в любом случае" будет достигнут.

"Нам говорят, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет! Ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году. А затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик и виновник того, что сегодня происходит. Если этот Запад хотел спровоцировать конфликт, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. Но они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски", - подчеркнул глава РФ.

Игры Запада

И этот слом миропорядка по-американски коснется не только Россию, Украину, но и Центральную Азию. Ведь в своей игре за гегемонию в мире Запад использует не только Киев, но и центральноазиатский регион. Эксперты неоднократно подчеркивали, что особо интересен сценарий создания так называемого "Кольца анаконды" вокруг России – зоны нестабильности в ЦА и на Кавказе. И то, что в последнее время происходит в соседних государствах, доказывает, что "большая игра" Запада в регионе ЦА уже началась.

Антироссийская кампания, которую развернули США и их союзники, доказывает, что Украина стала предлогом для ведения необъявленной войны против России и ее союзников. Возможные пути мирного урегулирования конфликта на Украине США ни то что не видят, но и не хотят видеть.

Настраивать на продолжение конфронтации, оказывать "помощь" в виде поставок вооружения, трубить на каждом шагу об "агрессии России", устраивать провокации - это то, что делает Запад, как можно сильнее затягивая конфликт.

Согласны с этой позицией и эксперты. Так, по словам, белорусского политолога Вадима Боровика, во многом проблемы Украины обусловлены их непоследовательной политикой и внешним влиянием.

"Украинское руководство во многом зависит от решений, которые находятся далеко от этой страны - в Лондоне, Вашингтоне. Вот, кто управляет Украиной. Мы должны понимать, что зачастую эскалацию ситуации искусственно создают страны, которые заинтересованы в дестабилизации региона. Украину используют как таран против России и других стран", - подчеркнул Боровик.

Внешняя политика ЦА в новых условиях

Создается на этом фоне "большая игра" и в ЦА. В этом году активность в ЦА обусловлена украинским кризисом, считает и кыргызский политолог Шерадил Бактыгулов.

"Американские эксперты признают, что ситуацию на Украине воспринимают, как столкновение России и коллективного Запада. Это обстоятельство сейчас влияет на всю систему международных отношений. Это касается как Кыргызстана, так и других государств. Более того, большинство внешних игроков не заинтересованы в повышении субъектности страны ЦА и их становлении, как полноправных участников внешнеполитических процессов. Они не заинтересованы и во внутренней интеграции стран ЦА. Странам региона предлагались, и будут предлагаться, такие форматы сотрудничества, при которых объединяющие платформы, будет формироваться вне ЦА. Мы становимся свидетелями эпохи конфронтации ключевых глобальных и региональных игроков. Учитывая масштабы их экономики и возможности влиять на международные процессы, а также сравнивая с экономиками наших стран, мы не сможем остаться в стороне от этих глобальных процессов. Поэтому, сейчас перед каждой страной региона, и КР, в частности, вне зависимости от собственных амбиций, стоит задача проработать свою внешнеполитическую линию на очередном этапе большой игры", - подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Смещение акцентов безопасности

Подобную позицию озвучил и эксперт по вопросам безопасности Динмухамед Алмамбетов. По его мнению, сегодня западный мир создал и поддерживает активность по шести фронтам: европейский – Украина, кавказский, ближневосточный фронт – где пострадали целые страны и погибли миллионы человек, китайский, дальневосточный или японский фронт, а также центральноазиатский.

"Мы можем уверенно говорить об усилении противостояния между основными центрами мировой геополитики – с одной стороны это США и Евросоюз, с другой Китай и Россия, а также ее союзники по ОДКБ. Эта борьба сегодня происходит преимущественно в формате гибридных войн, которые ведутся где-то в холодном варианте, а где-то, как например, на "европейском фронте" – в горячей фазе. Если раньше, говоря о ключевых угрозах безопасности, мы имели в виду Афганистан, то сегодня акценты сместились в сторону Украины, которую США и Европа используют в своих интересах. Западные страны разрушают культурную и историческую память украинского народа, его общность с Россией и другими странами бывшего Советского союза, - отметил Динмухамед Алмамбетов.

Кыргызстан должен осознать тот факт, что есть силы заинтересованные дестабилизировать ситуацию, поэтому нам нужно определиться, что для нас в приоритете – обеспечение национальной, продовольственной и энергетической безопасности или гипотетические выгоды, которые нам декларируют те или иные страны. Мы должны занять твердую позицию, исходя из нынешней ситуации, и не втягиваться добровольно в игры Западных стран.

Источник - vb.kg
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