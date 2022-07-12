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В Китае начался бунт вкладчиков. Действия мошенников поставили под удар внутреннюю стабильность, - В.Скосырев
00:19 13.07.2022

В Китае начался бунт вкладчиков. Действия мошенников поставили под удар внутреннюю стабильность
Владимир Скосырев
12.07.2022

Известие о потере сбережений заставило китайцев выйти на улицы.
Cотни демонстрантов пришли к отделению Центрального банка в городе Чжэнчжоу (Центральный Китай, провинция Хэнань) и потребовали отдать деньги, замороженные сельскохозяйственными банками. Многие их клиенты в разных частях страны, поверив обещаниям выплат больших дивидендов, отдали деньги, накопленные за всю жизнь. Власти попытались предотвратить приезд новых протестующих, ссылаясь на ковид, но это не помогло. Тогда на манифестантов обрушилась полиция. Есть раненые.
Многочисленные местные банки в Китае играют огромную роль в экономике страны. Они дают займы малому и среднему бизнесу. Ожидается, что доходы банков снизятся из-за жестких мер по борьбе с вирусом, и, вероятно, во втором квартале рост экономики замедлится. Скандал, вспыхнувший в Чжэнчжоу, еще больше подорвет доверие к ним.

Вкладчики рассказали агентству Reuters, что связывались друг с другом через мессенджер WeChat, обсуждали, как вернуть деньги. Некоторые распространяли скриншоты замороженных счетов и отчеты разговоров с работниками банков. Другие поехали в главные офисы банков, но путь преградила полиция. Последствия очевидны. Как рассказал Джерри Чан, владелец фабрики в провинции Хубэй, раз нельзя снять деньги со счетов, значит, невозможно платить зарплату рабочим, закупать материалы для производства. Тони Чан, консультант по инвестициям из провинции Чжэцзян говорит, что сильнее всего разгневан тем, что никто не дал им объяснений.

New York Times показала видео, на которых видно, как охранники и агенты безопасности разгоняют демонстрантов. Их толкали, бросали на землю, а потом заталкивали в автобусы. Все это видят и в Китае, местные пользователи. Обычно цензура быстро удаляет изображения протестов, но сцены из Чжэнчжоу оставались доступными. На Weibo, сервисе, подобном Twitter, их посмотрели 32 млн раз.

"Мы проделали длинный путь до Чжэнчжоу и не хотели ни с кем вступать в конфликт. Но власти послали так много людей против безоружных людей. Нас обманули с деньгами, побили, нам нанесли психологический ущерб", – говорит Фэн Тяньюй, 31-летняя женщина из города Харбин. Она беременна. Ее тоже вывезли на автобусе. Потом ее привезли в больницу, но не допустили туда. Фэн вложила все свои сбережения и пенсионные средства отца. Без этих денег она не сможет содержать будущего ребенка и свою двухлетнюю дочь.

Полиция в провинции Хэнань объявила, что ведет расследование, в центре которого преступная группа, возглавляемая неким Ли И. Банда могла использовать компанию Henan New Fortune, которая имеет акции четырех банков, для привлечения вкладчиков со всей страны. При этом для нелегального передвижения денег создавались фиктивные сведения о займах. Но несколько участников демонстрации сказали, что полиция и регуляторы мало что сделали для защиты их интересов. Поэтому своих денег они больше не увидят.

Депозиты в Китае имеют гарантию на сумму до 500 000 юаней (примерно 74 500 долл.). Но многие клиенты в провинции Хэнань завели депозиты на гораздо большие суммы. Механизм гарантий сравнительно нов. Аналитики говорят, что скандал, а также последствия локдаунов из-за вируса могут подвергнуть испытанию нынешний механизм гарантий.

В беседе с "НГ" Андрей Островский, руководитель экономических исследований в Институте Дальнего Востока РАН, отметил: "Порядка в китайских банках больше, чем в российских. Но нарушения и мошенничество тоже случаются. Конечно, скандал, подобный нынешнему, Коммунистической партии ни к чему. Грядет ее съезд осенью. На нем Центральная комиссия по проверке дисциплины даст отчет, сколько раскрыто преступлений, на какую сумму совершены хищения. Детали происшедшего в провинции Хэнань недостаточно известны. Но схема в целом привычная. Сулят вкладчикам более высокие проценты, чтобы заманить их со всей страны. Получив средства, пускают в оборот. А потом выходит, что расплатиться не могут".

В период, когда премьер-министром был Чжу Жунцзи (1998–2003) скандал случился покрупнее нынешнего. В провинции Чжэцзян, где масса предприятий работает на экспорт, банки заблокировали выдачу кредитов предприятиям из-за их долгов. Экспорт остановился. "Разруливать кризис пришлось самому премьеру. Он приехал на место и "убедил" банки дать отсрочку по погашению кредитов. Бизнес заработал. Так что в Китае власть в состоянии воздействовать на бизнес и добиваться нужного результата", – заключил эксперт.

Газета South China Morning Post характеризует ситуацию в менее развитых районах как тревожную. Неустойчивость в финансовой сфере на фоне растущих рисков рецессии в экономике может подорвать социальную стабильность и общественный порядок. Что касается мошенников, то полиция сообщила, что арестовала "первую группу их". Кто в нее входит, не ясно. Но главный подозреваемый не пойман.

Источник - НГ
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