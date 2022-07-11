Чем рискует Вашингтон, пытаясь собрать антироссийский нефтяной картель

00:47 13.07.2022 Попытки Запада сбить цену на российскую нефть грозят ее подорожанием



Евгений Берсенев

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Рустам Танкаев

Станислав Митрахович



Американские чиновники серьезно озабочены возможным ростом стоимости нефти на 40 процентов - примерно до 140 долларов за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минфина США, не пожелавшего называть себя. В качестве ограничительных мер в Вашингтоне подумывают о введении ценового предела на поставляемое Россией "черное золото", а также принятие некоторых исключений из режима санкций, дающих возможность снизить стоимость топлива.



Вопрос ограничения стоимости российской нефти обсудят министры финансов США и Японии - Джанет Йеллен и Шуничи Судзуки. Японская сторона, кстати, уже выражала беспокойство тем, что вводимые антироссийские санкции негативно влияют на экономику страны.



На днях замминистра финансов США Брайан Нельсон в интервью изданию Nikkei сообщал, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен в начале июля. Он полагает, что решение об установлении такого ценового предела позитивно воспримут в Индии и Китае, значительно увеличивших закупки нефти из РФ. "Существуют весомые причины поддержать такие ценовые ограничения, поскольку они снизят стоимость нефти. В выигрыше от этого будут все государства, покупающие нефть у России", - сказал Нельсон.



Как известно, проработать вопрос о ценовом пределе цены поставляемой Россией нефти договорились в июне государства-участники G7, а также Евросоюз. По их мнению, такая мера позволит уменьшить получаемые Москвой нефтяные доходы и сделать введенные западными странами санкции более действенными. Предполагается, что падение цены будет достигнуто за счет ограничений на доставку и страхование.



Представитель Госдепа заявил РИА "Новости", что "президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение".



Впервые вопрос о введении верхней границы на экспортируемую РФ нефть был поднят весной чиновниками Еврокомиссии, которые выражали недовольство, что вводимые санкции не лишили Москву немалых доходов от продажи топлива в условиях военной операции на Украине.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович убежден, что реально сбить нефтяные цены Вашингтон может только в рамках картеля, в который ему нужно втянуть Китай, Индию и других крупных покупателей российской нефти.



- Есть большие сомнения, что Индия и КНР пойдут на какое-то соглашение с американцами. И, даже если представить невероятное, что пойдут - нет гарантии, что достигнутые соглашения будут соблюдаться. Ведь эти страны и так получают неплохие скидки на нашу нефть, зачем им втягиваться в непонятные договоренности и осложнять с нами отношения? К тому же это все чревато тем, что мы просто перестанем поставлять нефть на рынок, тогда цена поднимется, скажем, до 380 долларов за баррель.



"СП": - Западные страны обещают использовать различные механизмы, в том числе через страховые компании.



- Это решаемая проблема. Будем использовать страховые услуги компаний из стран, не входящих в американскую орбиту влияния. Там немало желающих работать с нами. К тому же у России есть собственные страховые компании, которые в последнее время активно работают.



"СП": - Ограничения на перевозки могут помочь Западу в его намерении?



- Фрахт, конечно, представляет для нас сложность, но не критическую. В настоящее время основным перевозчиком нашей нефти является Греция, на которую оказывается серьезное давление. Есть также азиатские компании, которые хотят более тесно сотрудничать с Россией. Более того, у нас есть собственная компания "Совкомфлот", наращивающая обороты своей деятельности.



Как считает член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев, намерения Вашингтона ввести ограничения на российскую нефть реализовать невозможно.



- В Белом доме, видимо, забыли, что они не настолько широко контролируют нефтяной рынок, на котором к тому же никто не отменял конкуренцию. Конечно, в группу стран, активно покупающих нефть, входят и те, кто в значительной степени ориентируется на США. Они, конечно, хотели бы получать нефть по более низкой цене, но в то же время желают получать энергоносители в достаточном объеме и стабильно, а это возможно только в том случае, если действовать по правилам, установленным на рынке. Поэтому американцы могут использовать свое влияние в довольно ограниченных пределах. К тому же пока не видно, что их возможности расширяются - они в лучшем случае они контролируют нефтяной рынок на треть. Впрочем, это, полагаю, слишком оптимистичная для Америки оценка.



"СП": - А наша страна какой объем контролирует?



- В прошлом году мы контролировали около 20 процентов рынка нефти и нефтепродуктов, эта доля уже выросла до 22 процентов, а в ближайшем будущем она увеличится еще, прежде всего из-за неумелых некомпетентных действий западных стран.



"СП": - Сейчас Байден отправился в Саудовскую Аравию, где, видимо, будет пытаться уговаривать ее правителей оказать содействие в усилиях Запада по уменьшению нефтяных доходов России.



- А наследный принц Саудовской Аравии задаст ему вопрос: а сколько оружия американцы отправили йеменским повстанцам? И будьте уверены, он задаст такой вопрос - для саудитов это очень болезненная тема. Ведь Штаты поставили оружия на 500 млрд долларов - гигантскую сумму. Найдет ли Байден вразумительный ответ? Сомневаюсь.



"СП": - На встрече стран "большой семерки" обсуждался вопрос сбить цену на российскую нефть через страхование.



- Действительно, они могут повысить страховые ставки, это серьезный инструмент. Страховщики могут сказать, что из-за нестабильной ситуации ставки нужно поднять. Но ведь рынок страховщиков тоже конкурентный. Безусловно, компании США и Европы сегодня занимают на нем ведущие места. Но они же не единственные. Есть немало желающих занять более сильные позиции страховых компаний из Юго-Восточной Азии, Индии, Малайзии, Китая. Представители Поднебесной, можно не сомневаться, своей выгоды не упустят и постараются перехватить позиции западных коллег в этой сфере.



"СП": - Какие еще методы могут предпринять США и их союзники?



- Еще могут продавать нефть из стратегических резервов. Те ценовые падения, что мы недавно наблюдали, вызваны как раз таким фактором. Но стратегические резервы тоже надо восполнять. И такой вопрос сейчас стоит перед многими странами, которые втянулись в сомнительные игры. В результате уже перед ними стоит вопрос не том, сколько еще нефти из резервов отправить на рынок, а как снова заполнить свои стратегические хранилища. Все эти действия говорят, что нынешний президент США и его команда просто не владеют информацией о нефтяном рынке и не умеют на нем работать. Это сказывается на экономической ситуации в самих Соединенных Штатах. Недаром уровень доверия Байдену упал до 20 процентов, что является крайне низким показателем. Источник - СвободнаяПресса

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