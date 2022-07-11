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Зачем США отменять тарифы на товары из КНР
00:49 13.07.2022

Пошлинные мысли: зачем США отменять тарифы на товары из КНР
И какие аргументы есть у сторонников и противников этого шага

Наталия Портякова

В США идут жаркие споры о целесообразности отмены повышенных тарифов на целый ряд товаров китайского импорта, введенных еще при экс-президенте Дональде Трампе. Сторонники этого шага утверждают: снижение пошлин позволит сбить рекордную для США инфляцию и станет несомненным бонусом для Демократической партии на промежуточных ноябрьских выборах в конгресс. Противники уверены, что влияние этой меры на экономику окажется минимальным и лишь приведет к обвинениям Джо Байдена в недостаточной жесткости в отношении Китая. "Известия" изучили, какие тут есть за и против.

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Формально задуматься о пересмотре повышенных тарифов на ряд китайских товаров, которые были введены в годы президентства Дональда Трампа, США заставила техническая необходимость. Уже в этом месяце действие тарифов истекает, и в преддверии этого события из Вашингтона стали раздаваться сигналы о том, что, возможно, продлевать их не будут.

Разумеется, никакого дружелюбия к Китаю, все еще имеющему ранг стратегического соперника Штатов, в таком жесте не подразумевалось. Идея была мотивирована строго прагматичным и даже отчасти корыстным расчетом. Сейчас в США наблюдаются самые быстрые темпы инфляции за последние 40 лет (по итогам мая она составила 8,6% в годовом выражении), и в Вашингтоне решили, что отмена тарифов на часть китайского импорта поможет ее немного сбить и снизить цены на предметы повседневного спроса.

Одним из апологетов идеи о том, что ряд пошлин на китайские товары не отвечает интересам США, поскольку это лишь увеличивает издержки для американских потребителей, стала министр финансов Джанет Йеллен. Еще в июне минфин предложил отказаться от тарифов на часть потребительских товаров из КНР, оставив при этом в силе пошлины на китайскую сталь и алюминий, ибо последние относятся к вопросам национальной безопасности.

У Джанет Йеллен нашлись единомышленники и в экспертном сообществе. В частности, бывший американский посол в Сингапуре Дэвид Адельман, ныне работающий на биржевой фонд KraneShares, ориентированный на Китай, отметил в конце июня, что отмена тарифов на импортируемые из КНР товары со временем снизит инфляцию в США на 1%. И тем самым станет, по его мысли, неплохим козырем для президента и его Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

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Как сказал "Известиям" главный азиатский валютный стратег Mizuho Bank в Гонконге Кен Чонг, при отмене тарифов американские производители и рабочие могут пострадать от краткосрочной потери занятости, однако в целом такой шаг будет беспроигрышной ситуацией для потребителей и Китая, и США.

Схожее мнение "Известиям" высказал и профессор политической экономики КНР в Китайском университете Гонконга Чэнь Ли.

- Я думаю, что отмена некоторых тарифов, введенных США в эпоху Трампа, была бы очень позитивным событием для американо-китайских торговых отношений. Это хорошо как для китайских экспортеров, так и для американских потребителей. Торговая война нарушает экономическую рациональность и приводит только к проигрышным результатам. А учитывая инфляционное давление, наносящее ущерб всей мировой экономике, пришло время нормализовать торговые отношения между США и Китаем и добиться результатов, выигрышных для всех сторон, - сказал эксперт "Известиям".

Удар мимо цели

Повышение тарифов на импорт китайских товаров стало первым шагом в полномасштабной торговой войне Вашингтона с Пекином, объявленной 45-м президентом США Трампом летом 2018 года в попытке сократить огромный дефицит США в торговле с Китаем. В июле того года он ввел в действие повышенные тарифы на товары на сумму $34 млрд, постепенно доведя объем обложенного пошлинами импорта из КНР до $370 млрд ежегодно. Китай ответил зеркально, хотя в силу дисбаланса в двусторонней торговле объем американских товаров, на ввоз которых Пекин поднял тарифы, оказался скромнее.

В январе 2020 года Вашингтон и Пекин смогли выйти на перемирие в торговой войне, договорившись, что Штаты снизят часть тарифов, а Китай увеличит в течение двух последующих лет закупки американской продукции и услуг на $200 млрд по сравнению с объемом 2017 года. В итоге, правда, за этот срок китайцы так и не сумели нарастить импорт из США на обещанную сумму - но не по злой воле, а во многом из-за замедления экономической активности на фоне пандемии.

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Но самое главное - удар по китайской экономике от американских пошлин оказался далеко не таким, как рассчитывал Дональд Трамп. К примеру, по расчету главного экономиста Capital Economics по Азии Марка Уильямса, повышенные американские тарифы "съели" не более 0,5% ВВП КНР. К тому же, по его словам, немало китайских фирм смогли избежать их, перенаправив поставки в США через третьи страны, в основном в Юго-Восточной Азии.

Как заметил "Известиям" профессор финансов Школы менеджмента Гуанхуа Пекинского университета Майкл Петтис, тарифы эпохи Трампа были пустой тратой усилий, поскольку они основывались на устаревшем взгляде на причины торговых дисбалансов.

- Китай, как и другие страны с устойчивым профицитом торгового баланса, страдает от слабого внутреннего спроса главным образом потому, что обычные китайские рабочие и домохозяйства сохраняют очень низкую долю в общем объеме ВВП - безусловно, самую низкую среди всех крупных экономик. И двусторонние тарифы не могут устранить этот внутренний дисбаланс. Неудивительно, что они не оказали никакого влияния на общий профицит торгового баланса Китая или на общий торговый дефицит Америки, - сказал эксперт.

По этой же причине, по словам Майкла Петтиса, отмена тарифов не окажет никакого влияния на инфляцию в США. Она вызвана общим дисбалансом между спросом и предложением, и, хотя двусторонние тарифы могут перераспределять последнее между разными странами, на общем предложении это не скажется, резюмировал эксперт.

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Неудивительно, что наряду со сторонниками отмены действующего режима торговых ограничений США против КНР в стране нашлось и немало противников этой затеи. Причем не только по сугубо экономическим соображениям.

В частности, торговый представитель США Кэтрин Тай выступила за сохранение всех пошлин, сочтя, что это оставит Штатам рычаги влияния на любых последующих переговорах с КНР. А директор Института Киссинджера Центра Вильсона по Китаю и США Роберт Дейли предположил в интервью CNBC, что политическое давление с требованием оставаться жестким в отношении Китая перевесит желание Байдена заботиться о потребителях и избавить их от бремени растущей стоимости жизни. Особенно если глава Белого дома решит убрать тарифы без дополнительных уступок со стороны Пекина.

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При этом готовность КНР сдабривать потенциальную отмену американских пошлин какими-то пряниками со своей стороны сомнительна. Как непрозрачно намекнула в недавнем комментарии китайская официальная газета Global Times, США "не должны рассматривать исправление своей ошибки как подарок Китаю и обменивать его на другие интересы".

Последнее слово в этом вопросе будет за Байденом. Причем для отмены тарифов ему даже не потребуется разрешение конгресса - он может распорядиться о временных исключениях из определенных пошлин или подписать исполнительный указ об отмене тарифов, защитив при этом отдельные отрасли промышленности США. Но пока глава Белого дома, чей рейтинг скатился до рекордно низких 29%, никак не может определиться. По крайней мере, последние недели на все вопросы о тарифах президент США неизменно отвечал уклончивое: "Мы работаем над этим".

И, очевидно, будут работать вплоть до телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Пообщаться с ним "в ближайшее время" Байден пообещал еще в июне. И, как заметил 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам пятичасовой встречи с китайским коллегой Ван И на Бали, "это становится все ближе". А до тех пор США, очевидно, так и продолжат подавать Пекину крайне противоречивые сигналы.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657662540


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