Зеленский учреждает Укрединомыслие, - Дм.Седов

11:31 13.07.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 13.07.2022 |

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"Оплывшая рожа наркомана теперь на всех каналах с утра до утра"



Кто бы мог подумать, что главный герой популярного комедийного телесериала "Слуга народа", изрекавший на каждом шагу то, что хотели услышать миллионы людей, чудесным образом превратится в свою противоположность?



Уже не экранный персонаж, а полноправный президент Украины Володимир Зеленский ставит в реальной жизни собственное реалити-шоу, от которого содрогаются даже те граждане, которых СМИ давно превратили в толпу безгласных и послушных статистов. Разве они могли подумать, что такой симпатичный комедиант, изображавший на экране "слугу народа", примется подражать французскому королю Людовику XIV, который изрек, как известно: "Государство – это я"?!



Конечно, "демократически избранный" президент самостийной державы не может прямо копировать суверена давних времен, о котором он, возможно, даже и не слышал. Однако политическую линию короля он ведет бестрепетно. А линия такая: "Демократия – это я".



Заметим, что изобретение Зеленского представляется более продуктивным, чем то, что выдумал Людовик. Король имел в виду свою абсолютную монополию на власть. А Зеленский решил, что все жители Украины – и русские, и украинцы, и евреи, и венгры с румынами и поляками – должны думать и говорить под его диктовку, преуспевая в украинизации самих себя. И нужно-то для этого совсем немного: заткнуть род крикунам и недовольным в Раде; "отрегулировать" то, что пишут в СМИ; посадить на цепь остальных. И сдвиги к лучшему в укреплении украинской демократии уже видны всеми миру.



Во-первых, богатейший из украинцев Ринат Ахметов заявил, что его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий на телеканалы и печатные СМИ. Он пояснил, что такое решение связано с вступлением в силу закона об олигархах. Согласно этому документу, олигархом признается предприниматель, контролирующий в том числе средства массовой информации. Во-вторых, следом за Ахметовым пойдет Пинчук, который тоже якобы не в состоянии содержать медиагруппу. Скоро и Коломойский "откажется" от своей медиаимперии, некогда вскормившей распоряжающегося ныне ею "слугу народа". Первые результаты этих перемен описывает Анатолий Шарий: "Оплывшая рожа наркомана теперь на всех каналах с утра до утра".



Однако стать властителем слова на Украине непросто. Глубоко укоренилось отсутствие единомыслия в самостийной державе! И как тут быть? С сильными журналистами – противниками власти – еще со времен первого майдана боролись проверенными и надежными способами: пулей, взрывчаткой, глухим застенком. Однако количество противников власти не убывало, а с началом СВО стало прирастать. Теперь Зеленскому ясно, что введения единомыслия можно добиться только через установление медийного единоначалия. Законы этого единоначалия изобрел в прошлом веке министр пропаганды Третьего рейха:



– пропаганды должно быть очень много;



– она должна быть предельно простой, обращаясь к инстинктам толпы;



– у толпы не должно быть выбора в мнениях, она должна следовать за Единоначальником-фюрером.



Трудности возвращения к этой норме, возрождение которой мы наблюдаем сегодня на Украине, заключаются в том, что комедиант и президент Зеленский как воплощение украинской демократии не в состоянии уследить за установлением единомыслия на местах. Слишком всколыхнули предыдущие майданы все слои украинского общества, теперь в нем идет брожение, зреют неясные ожидания... "Кварталу 95" во главе со своим предводителем придется прибегнуть к проверенным методам установления порядка в новом дивном мире свободы слова. Если на всех болтунов тюрем не хватит, придется отрезать языки. Правда, тогда вместо титула "властитель слова" появится прозвище Властитель отрезанных языков.