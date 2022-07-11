 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спасут ли американские "хаймарсы" БандерВоинство от разгрома? - А.Уваров
11:32 13.07.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 11.07.2022 |
Так что с хаймарсами?
Сегодня на повестке дня два вопроса – ответка и профилактика. Наверное, пришла пора и то и другое использовать "всерьез"

Раздуваемый на Украине "хаймарс-угар" добрался и до воюющих подразделений СВО, и до многочисленных тыловых экспертов. Добрался быстро, за 3-4 дня не только активного, но и, как показали два удара по Шахтерску, эффективного использования "американцев". Дело не только в уничтоженных складах и нефтебазах, удары нанесены по "центрам принятия решений". Да эти центры локальные, но важные.

Украинский министр обороны Алексей Резников заявляет, что HIMARS поменяли правила игры: "Оккупанты используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужны установки с дальностью до 150 км. Также необходимы поставки бронированных машин, танков и беспилотников. Западные партнеры увидели, что мы в состоянии эффективно использовать их оружие, и это хорошо".

УкроСМИ уже пишут о "начале проведения ВСУ операции по демилитаризации России". Эти удары были нанесены сразу после выступления Путина, сообщившего, что "мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали".

Хаймарсами и обещанием собрать миллионную армию Зеленский демонстрирует, что у него уже "всерьез". Он сам на это подписался, доказывая это тысячными поставками ПТУРов и ПЗРК, тысячами наемников и готовностью начать поставлять истребители и ракеты, которые будут бить на 300 км. За несколько дней высказаны десятки гипотез, как защититься от обстрелов, причем к ПВО претензий никто не предъявляет: работают как могут и чем могут. Однако протяженность фронта и ТТД американских РСЗО не могут гарантировать стопроцентную защиту.

Потому сегодня на повестке дня два вопроса – ответка и профилактика. Наверное, пришла пора и то и другое использовать "всерьез". За каждый успешный налет хаймарсов или чего-то подобного – наносить удар вдвойне болезненный, параллельно проводя профилактические удары, для чего есть высокоточные ракеты и тяжелые ударные БПЛА.

Помимо уже не раз названных целей, на Украине есть объекты меньшего значения, ликвидация которых тем не менее будет весьма ощутима. Если не хочешь уничтожить мосты через Днепр, то по линии доставок западного оружия и боеприпасов есть десятки мостов через небольшие реки и даже овраги.

Если не хочется ликвидировать "центры принятия решений", то отчего не разгромить военкоматы, как недавно в Харькове. За это украинские мужики еще спасибо скажут!

Разрушенный военкомат Харькова. Судя по соцсетям, харьковчане довольны

Дадим слово американцам. Для них очевидно: "Эти лихорадочные разговоры о дюжине шестизарядных реактивных систем, заметно влияющих на исход этой войны в данный момент? Это абсурд. Это выдает шокирующее непонимание базовой математики высокоинтенсивного конфликта".

Американские эксперты пишут, что "следует учитывать российские контрмеры", что русские "теперь будут использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для обнаружения подразделений. Сначала это будет непросто. Это небольшие, высокомобильные грузовики. Но чем больше единиц используется, тем легче будет. Они выставят себя. Ожидайте, что Минобороны России вскоре сообщит об уничтожении дополнительных единиц".

Выводы понятны: "Было бы чистым заблуждением полагать, что дюжина единиц HIMARS изменит траекторию этой войны". Эксперты указывают, что часть хаймарсов будут обнаружены и уничтожены в течение нескольких дней или нескольких недель. И задают вопрос: "Тогда что? Отправить больше? Если я правильно помню, общий запас HIMARS в США составляет около 400 единиц. ВСЕ они и даже больше потребуются, чтобы оказать существенное влияние на Украину. Вооруженные силы США не созданы и не оснащены для затяжных конфликтов высокой интенсивности. Они также не могут обеспечить истощенную армию марионеток средствами для ведения затяжного конфликта высокой интенсивности".

И под занавес абсолютно трезвый взгляд на будущее: "Пентагон уже значительно истощил свои запасы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских орудий - все без заметного эффекта. Является ли сейчас стратегией США разоружиться в тщетной попытке переломить ситуацию на Украине? Готовы ли они драться до последнего украинца? И до последнего поддона американских артиллерийских боеприпасов? Если это так, то я подозреваю, что российское высшее командование более чем готово к тому, чтобы США продолжали идти по этому пути".

К концу года у США могут закончиться некоторые вооружения

Кстати, янки признают, что "нет оснований делать вывод о том, что российские запасы боеприпасов опасно истощены, или даже о том, что текущее производство существенно не соответствует требованиям долгосрочной устойчивости". Они правы, ведь еще не началось активное применение бомбардировочной авиации, хотя, по отзывам "захистныкив Азовстали", это было самым ужасным.

Бомбардировщики могут успешно выполнить еще одну задачу – отодвинуть линию боевого соприкосновения пока хотя бы еще на 70 километров. Но это если все всерьез.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657701120


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