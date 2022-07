Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов

11:34 13.07.2022 Нурсултан Назарбаев нанял нового сотрудника – британского лорда и барона. Гульнара Бажкенова и Мария Горбоконенко разбирались, зачем и почему это понадобилось первому президенту и его семье.



Нурсултан Назарбаев и его окружение известны своей избирательностью к лоббистам самого высокого уровня, способным отстоять их интересы среди политической элиты развитых западных демократий. Особым интересом Семьи всегда пользовались выходцы с Британских островов. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра, личного советника тогда еще Елбасы.



Впоследствии Тони Блэр в интервью западным СМИ не раз сокрушался и сожалел о своем сотрудничестве с президентом Казахстана. Впрочем, моральный и репутационный ущерб ему с лихвой должны компенсировать гонорары, стартанувшие в 2011 году с 10 миллионов долларов и выросшие к 2013 году до 16 миллионов.



Также вспоминается принц Эндрю, на сегодня 9-й в очереди на королевский престол, которого еще в нулевых с потрохами купили казахстанские олигархи.



И вот в команде первого президента появился новый игрок высшей английской политической лиги, видимо, призванный спасти репутацию и честь Семьи.



Технологии Jusan

В самом сердце британской столицы на площади Святого Иакова обосновался новый офис Jusan Techologies, британской компании с казахстанскими корнями. Здание находится между Букингемским дворцом и Трафальгарской площадью, в 20 минутах неспешной ходьбы от Вестминстера. Офис компания арендует.



Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов

Виртуальный тур по офису

Что же это за компания в самом центре Лондона? Jusan Techologies напрямую владеет двумя компаниями – First Heartland Securities и Jusan Ventures, через которые, в свою очередь, контролирует ряд крупных компаний в Казахстане или крупные доли в них. Среди них: Jusan Bank, брокерская Jusan Invest, страховая Jusan Garant, кыргызский Optima Bank, концерн "Цесна Астык" (мука, макароны, крупы и другие продукты питания под известными брендами), "Сапа Нан" (хлебобулочные и кондитерские изделия), интернет-маркетплейс Jusan Магазин, торговые центры "Астыкжан", телекоммуникационная Jusan Mobile (бывший "КазТрансКом"), 24% мобильного оператора Kcell и много другого.



Jusan Techologies принадлежит Pioneer Capital Invest (PCI), принадлежащий, в свою очередь, "Назарбаев Фонду" – 68% напрямую и 32% через Назарбаев Университет и Назарбаев интеллектуальные школы.



По данным расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP, конечным бенефициаром этой империи является первый президент Нурсултан Назарбаев, а приблизительная стоимость всех активов его фонда составляет около 8 млрд долларов.



Но вспомнили мы про Jusan Techologies по иной причине. 28 июня этого года в руководстве этой компании появился еще один директор – Дэвид Чарльз, лорд Эванс Уотфордский.



Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов

Копия приказа о назначении

Ты чьих барон будешь?

Дэвид Чарльз Эванс, барон Эванс Уотфодский (David Charles Evans, Baron Evans of Watford) – британский профсоюзный деятель и бизнесмен, член Лейбористской партии (ее представлял и Тони Блэр). В общедоступных источниках информации о нем немного, и она крайне однообразна. Лорд Эванс – крупный издатель и филантроп, его интересы охватывает публицистический бизнес, он владел и руководил рядом крупных издательств. Альтруистическая деятельность лорда касается проблем диагностики и лечения раковых заболеваний, разработки новых методов борьбы с болезнью при помощи радиологии.



С 1998 года Дэвид Чарльз Эванс является пожизненным членом палаты лордов – верхней палаты парламента Великобритании. Его титул является приобретенным, а не наследственным. Возведенные в ранг лордов носят титул барона.



Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов

Дэвид Чарльз Эванс, Барон Эванс Уотфодский

За свою восьмидесятилетнюю жизнь лорд Эванс возглавлял много компаний в разных отраслях от коммуникаций до промышленного производства. Несвойственный разброс интересов для топ-менеджеров, обычно специализирующихся на какой-то одной или смежных отраслях. Что также косвенно свидетельствует о том, что лорд Эванс исполнял в них несколько иные роли, чем руководящие. Специалист по британскому корпоративному бизнесу скажет, что этот человек, скорее всего, обеспечивал связи с законодательными и исполнительными органами власти Великобритании.



Но не все так однозначно. В 2016 году компания Senate Publishing под чутким руководством лорда Эванса принимала самое активное участие в электоральной кампании Садика Хана, нового мэра Лондона. Также за плечами Дэвида Эванса руководство коммуникационной компанией Newsdesk со специализацией на имиджевой поддержке государств, международных организаций и транснациональных корпораций. В числе клиентов Newsdesk есть и правительство Казахстана, и даже правительство Иракского Курдистана. В общем, куда ни копни, обнаруживается лоббистская деятельность.



Кроме того, разносторонний лорд Эванс был попечителем музея Королевских военно-воздушных сил и директором одноименной торговой компании, что сведущим людям говорит не об увлечении историей авиации, а тесных связях с министерством обороны Великобритании и военно-промышленным комплексом.



И, наконец, еще один примечательный факт в биографии лорда: в 2014 году он стал главным советником генерального директора Arcanum Global – компании с очень неоднозначной репутацией.



Fati Arcanum – Тайна судьбы

Arcanum Global – частная разведывательно-аналитическая компания с головным офисом в швейцарском Цюрихе, принадлежащая американскому бизнесмену бангладешского происхождения Рону Вахиду.



В руководстве компании – сплошь бывшие дипломаты, высокопоставленные офицеры разведывательных и военных структур США, Великобритании, Франции и Израиля. Есть в их рядах и бывшие адмиралы, и бригадные генералы, и бывший директор Национально разведки США (назначаемый непосредственно президентом США), и экс-советник по национальной безопасности вице-президента США Дика Чейни. Компания подобралась чрезвычайно серьезная.



На своем сайте Arcanum заявляет, что предоставляет услуги суверенным правительствам и транснациональным корпорациям, а разработки компании позволяют клиентам принимать решения, основанные на точных аналитических данных. А в переводе с политкорректного, перед нами образец современного экономического шпионажа самого высокого уровня.



И хотя компания отрицает, что использует методы нарушающие законодательство, судя по тому, что писали британские СМИ, ее сотрудникам не составит большого труда взломать какой-нибудь сервер, залезть в государственную базу данных, спрятать несколько миллионов долларов сомнительного происхождения или разработать план похищения человека.



Офисы компании разбросаны по всему миру – Лондон, Вашингтон, Шарлотт, Париж, Дубай, Манама, Гонконг и даже Нур-Султан.



Офис в Нур-Султане расположен по адресу Мангелик ел, 27/2, но сейчас он закрыт и на телефонные звонки никто не отвечает. Мы отправили корреспондента на место – никто из соседей ничего об Arcanum не знает. Вероятно, и без того непубличное представительство, свернуло свою работу после январских событий.



Большая статья, посвященная работе Arcanum в Казахстане, вышла в Financial Times еще в 2017 году. По данным журналистов, компания работала в интересах правительства Казахстана и персонально Нурсултана Назарбаева, осуществляя преследование Мухтара Аблязова – слежку за ним и его семьей, а также охоту за активами. Клиентом Arcanum называли и одного из зятьев Назарбаева.



Неизвестно, какими еще делами для режима и окружения первого президента занимался Arcanum. Возможно, сотрудничество продолжается и сегодня.



Семья превыше всего

Для чего же могли понадобиться группе Jusan услуги британского лорда, лишь чуть-чуть менее дорогого, чем британский премьер? На поверхности две очевидные причины, а других просто нет.



Первая – сохранение активов. Покупка группой Jusan Цеснабанка и АТФБанка вызвала много вопросов и критики в казахстанском обществе. Сделки были проведены максимально непрозрачно, государство выложило сотни миллиардов тенге, что позволило не только спасти банки, но и выплатить акционерам группы Jusan около полумиллиарда долларов дивидендов. Прямые потери государства только на оздоровлении и продаже АТФБанка составили не менее 250 млрд тенге.



Убытки при спасении Цеснабанка были куда значительнее. Когда информация об этом была предана огласке, кстати, не без нашего участия, акционерам Jusan банка общество выдвинуло требование вернуть деньги государству. С критикой сделки по продаже АТФБанка выступил и обратился с запросом к премьер-министру депутат мажилиса Канат Нуров. Над Jusan Bank замаячила перспектива перейти в руки государства.



Поскольку Jusan Techologies является британской компанией, надо полагать, что защищать свои имущественные интересы от притязаний Казахстана она собирается в британском же суде.



Вторая причина – защита семьи. 3 февраля 2022 года, в аккурат после январских событий, в британском парламенте прошли слушания, посвященные Казахстану и антикоррупционным санкциям против его бизнес-элиты, преимущественно связанной с семьей первого президента. Член британского парламента Маргарет Ходж призвала наложить санкции на казахстанских бизнесменов, происхождение капитала которых вызывает сомнение, а также лишить их "золотых паспортов". Депутат пообещала, что люди из списка больше не смогут въехать в Великобританию, а их счета и активы будут заморожены и отобраны.



К сожалению, пока дело дальше слов не двинулось, что понятно, британское общество, да и весь мир сейчас беспокоит не Казахстан, а Украина. У первого президента и его семьи появилось время принять превентивные меры, чтобы не лишиться возможности проживать в Лондоне, а также не потерять заработанное упорным трудом за годы нахождения у власти.



По всей видимости, эти две непростые задачи и предстоит решать новоявленному сотруднику Нурсултана Назарбаева. Опыта и связей для этого у Дэвида Чарльза, лорда Эванса Уотерфордского наверняка хватит.



