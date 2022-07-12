"Супружеский пенсионный аннуитет" внедрят в Казахстане. Реформаторы, блин-баурсак...

11:42 13.07.2022

Главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности", сообщает Zakon.kz.

Основной целью закона является совершенствование законодательства в области регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности, а также расширение потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса.



Кроме того, законом предусмотрены внедрение новых продуктов, оптимизация отдельных требований и цифровизация услуг, а также дополнительные механизмы для дальнейшего повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов.



Законом предлагается внедрить новые социально важные продукты страхования жизни: накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Последний позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.



Анастасия Стативкина