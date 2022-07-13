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Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко, - Глеб Простаков
11:50 13.07.2022

Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко
Глеб Простаков
бизнес-аналитик
13 июля 2022,
Похоже, Казахстан и его президент Касым-Жомарт Токаев оказались в ситуации, очень похожей на ту, в которой побывала Украина и ее свергнутый президент Виктор Янукович в ноябре 2013 года. Мемы*, рисовавшие Януковича, растянувшегося в шпагате между Россией и Евросоюзом, точно отражали суть происходящего. Тогда Янукович выбрал не выбирать, отложив, но не отказавшись от подписания соглашения об ассоциативном членстве Украины в ЕС. Впрочем, этот кульбит многовекторности, как известно, не спас Януковича от печальной участи изгоя в собственной стране.

Токаев сейчас рискует наступить на те же грабли, что и Янукович. На днях стало известно о том, что казахский Минфин вынес на общественное обсуждение проект приказа, регламентирующего поставки подсанкционных товаров в Россию и Белоруссию. Суть документа сводится к следующему: налоговая и таможенная служба Казахстана не будет заверять копии счетов-фактур на товары, запрещенные странами Запада для экспорта в РФ и РБ. А без заверенных счетов-фактур товары не пересекут границу.

Проект приказа был умело закамуфлирован. Достаточно увидеть его замысловатое название – "Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь" – чтобы стало ровным счетом ничего не понятно. Но содержание "пилота" не оставляет никаких сомнений: предложено запретить экспорт всех подсанкционных товаров в страны, которые, как и Казахстан, являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Публикация проекта приказа вызвала даже больший резонанс, чем заявления Токаева на Петербургском международном экономическом форуме о том, что Нур-Султан никогда не признает "квазигосударства ДНР и ЛНР". Одно дело – геополитические реверансы перед Западом, другое – вполне конкретный удар в спину ключевого партнера в ЕАЭС. После того, как снег сдвинулся с вершины горы, рискуя стать лавиной, проект приказа поспешно убрали с сайта для публикации нормативно-правовых актов, несмотря даже на то, что время для его обсуждения не было исчерпано. Осадочек, впрочем, остался.

Параллельно развивалась другая история, связанная с блокировкой поставок казахстанской нефти через порт Новороссийск. Основным маршрутом экспорта в западном направлении является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), акционерный состав которого представляет собой пеструю смесь из долей государств (России и Казахстана) и частных компаний (Chevron, Shell, "Роснефть" и "Лукойл"). Но поскольку труба заканчивается в порту Новороссийска, именно Россия фактически контролирует экспорт добываемой западными компаниями в Казахстане нефти. После того, как исчез раздражающий приказ, 11 июля по волшебному совпадению Краснодарский суд своим решением заменил приостановку работы КТК на 30 дней (из-за экологических нарушений) штрафом в 200 тыс. рублей.

Этот размен несколько ослабил резко возросшее в последнее время напряжение между Москвой и Нур-Султаном. Но проблема, конечно, никуда не делась. Налицо – откровенно недружественные действия ближайшего союзника России. Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать – санкции не утверждены на уровне ООН.

При этом на западную аудиторию транслируется тезис о том, что Казахстан не желает служить инструментом обхода введенных ограничений и опасается введения вторичных санкций уже против себя самого.

И здесь, конечно, возникает логический вопрос: где заканчиваются национальные интересы и начинаются союзнические обязательства? На этот вопрос в самое ближайшее время и предстоит дать ответ президенту Токаеву. Шпагат уже достиг 180 градусов, растягиваться дальше некуда. Решение для Токаева особенно трудное, учитывая его дефицит легитимности как главы государства. Не секрет, что президент Казахстана стал во главе государства как преемник Нурсултана Назарбаева, который после январских событий в республике утратил рычаги влияния на принятие решений и привилегии, которыми пользовался как елбасы – первый президент Казахстана и лидер нации.

Для подавления беспорядков, грозивших перерасти в бунт с риском для самой государственности Казахстана, были привлечены силы ОДКБ, в которых без сомнения ключевую роль играет Россия. В результате Назарбаев и его клан окончательно сошли с политической сцены. Токаев остался, но почти сразу стал играть в очень рискованную игру. Его присутствие на ПМЭФ можно было бы считать жестом благодарности за более чем толерантное участие России в казахстанских событиях. И даже его заявления о непризнании ДНР и ЛНР можно было воспринять как попытку избавиться от реноме ставленника России.

Но Токаев пошел намного дальше. Для начала он выступил откровенным лоббистом интересов Китая, причем сделал это прямо на площадке ПМЭФ. Из заявлений Токаева следует, что приоритетом для России и Казахстана должно стать сближение с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и китайским проектом "Один пояс – один путь". Причем сближаться предлагается не всем вместе в рамках ЕАЭС, а по отдельности. Открытая же поддержка Казахстаном западных санкций против России и Белоруссии будет фактически означать курс на выход Нур-Султана из ЕАЭС и отдаление от РФ.

И в этот раз Токаев рискует повторить участь другого своего украинского коллеги – Петра Порошенко, который, как известно, взял на вооружение и активно продвигал тезис "Дальше от Москвы!". И пусть Порошенко пока не сбежал с Украины, как Янукович, обстоятельства могут очень скоро вынудить его сделать это.

Источник - vz.ru
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