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|Казахский язык не должен оставаться "языком бедности", - Канат Тасибеков
11:51 13.07.2022
Казахский язык не должен оставаться "языком бедности"
12.07.2022 13:30 Лилия ИГЛИКОВА
Канат Тасибеков о том, как меняется статус казахского языка в обществе