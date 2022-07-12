Казахский язык не должен оставаться "языком бедности", - Канат Тасибеков

11:51 13.07.2022

Казахский язык не должен оставаться "языком бедности"



12.07.2022 13:30 Лилия ИГЛИКОВА



Канат Тасибеков о том, как меняется статус казахского языка в обществе



