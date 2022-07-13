Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы, - О.Самофалова

11:52 13.07.2022

Почему евро стал стоить дешевле доллара

13 июля 2022,

Текст: Ольга Самофалова

Европейская валюта переживает не лучшие времена. Курс евро упал до значений двадцатилетней давности – один к одному с долларом и даже ниже. Почему евро ведет себя таким образом, что это значит для экономики Запада и Европы особенно – и какое отношение к происходящему имеют цены на российский газ?



Европейская валюта вошла в новый исторический период. Она уже год дешевела по отношению к доллару, но во вторник произошло, наконец, давно не виданное событие. Курс евро опустился ниже одного доллара. Это произошло впервые с декабря 2002 года, следует из данных мировой биржи Forex. Пара евро–доллар оказалась на уровне 0,9999 к обеду, но вскоре этот показатель поднялся до отметки 1,0008. Это означает, что евро добрался до паритета с курсом доллара.



На Московской бирже евро тоже всех удивлял: в рублях европейская валюта практически сравнялась с долларом в районе 59,3. Более того, в ходе торгов 11 июля курс доллара к рублю несколько раз превышал евро, следует из данных торговой площадки.



Исторический экскурс: с момента образования евро вплоть до 2003 года эта валюта стоила дешевле доллара. Однако с 2003 года ситуация изменилась: евро стоил дороже доллара вплоть до 2022 года.



Такая уникальная ситуация с евро является серьезным признаком проблем в европейской экономике. Ситуация во многом напоминает 2001 год, когда евро также резко подешевел к доллару.



"В 2001 году курс евро обвалился до 0,8283. Инвесторы не верили в евро, поэтому ставили на распад еврозоны и вкладывались в доллар. Сейчас схожая ситуация. Доллар выступает защитным активом, тогда как евро ослабляется по всему рынку из-за высоких цен на энергоресурсы, нехватку газа, высокой инфляции и замедления экономики ЕС. Если ЕС не распадется в течение года, то с восстановлением евро разница (спред) с долларом опять станет положительной, как с 2003 года", – говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.



Ослабление евро связано также с энергетическим кризисом и бездействием ЕЦБ, который не сохраняет ставку нулевой, тогда как американская ФРС начала повышать ставку и тем самым укрепила курс доллара. "Инвесторы опасаются, что из-за бездействия ЕЦБ и нехватки газа в зимний период экономика ЕС не избежит рецессии. Европейские политики опасаются, что Газпром найдет причину, чтобы не запускать "Северный поток – 1" после ремонта и лишить Европу газа в отместку за санкции", – говорит Антонов.



Западным регуляторам надо поднимать ставку для борьбы с рекордной инфляцией, с которой столкнулись как Северная Америка, так и европейские страны. Почему же ЕЦБ не спешит повышать ставку? Вероятно потому, что агрессивные действия ФРС не помогли США сдержать инфляцию.



"Пока кажется, что действия ЕЦБ более оправданны, так как при таких же высоких уровнях инфляции ВВП еврозоны за первый квартал вырос на 5,4%, а в США он упал на 1,6%, усилив риски рецессии. Уже на июльском заседании мы ожидаем от ЕЦБ "ястребиных" действий в данном вопросе для начала борьбы с инфляцией.



Но куда важнее для стран ЕС может стать снижение объемов поставок российского газа, потому что оно приведет к падению объемов промышленного производства и тоже усилит риски рецессии, а также повысит уровень безработицы", – отмечают аналитики "Фридом Финанс".



В дешевом евро можно было бы найти выгоды для европейской экономики. Ведь это снижает стоимость европейских товаров на мировом рынке и помогает экспортерам. Но энергетический кризис в ЕС обесценивает эти выгоды.



"На фоне укрепления рубля и повышения цен на российский газ многие европейские компании на грани закрытия. Они начинают работать в убыток. Отменять санкции для снижения цен на газ никто не хочет. А газ в Европе стоит уже 1800 долларов за тысячу кубометров. Евро реально находится под угрозой", – говорит Антонов.



Что же будет дальше с евро? Точных прогнозов аналитики избегают из-за геополитических рисков. Однако можно выделить несколько направлений.



По мнению Антонова, котировки евро имеют цикличность. Для анализа он использует историю котировок европейской валюты с 1979 года. Тогда был экю – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе в 1979–1998 годах. Но так как экю менялся на евро один к одному, то для анализа можно использовать всю историю котировок, поясняет эксперт.



"По евро отлично работал 16-летний цикл. По нему сейчас должна идти фаза роста вплоть до 2026 года. Однако после пандемии этот восходящий цикл сломался", – рассказывает Антонов.



Далее, по его мнению, есть три варианта развития событий. Первый: цикл удлиняется, и рост евро начнется, только позже. Второй: произойдет переворот цикла, и евро останется в нисходящем тренде до 2026 года с целями в районе 0,80–0,83. Третий путь: если европейские политики продолжат взятый курс на разрушение своей экономики, то продавцы достигнут цели 0,83 к 2024 году, заключает Антонов.