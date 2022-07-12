Банк России отрегулирует исламский банкинг, - Къ

11:57 13.07.2022

В РФ может появиться новый вид некредитных финансовых организаций



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Исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов, может быть узаконен в России в скором времени. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида - организации партнерского финансирования (ОПФ). Их регулятором станет ЦБ, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними. ОПФ смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах, что в целом напоминает доверительное управление. ЦБ готов к инновациям, но предпочитает сначала протестировать новый режим на ограниченном круге регионов.



В распоряжении "Ъ" оказался законопроект об исламском банкинге в РФ, а точнее, законопроект "О деятельности по партнерскому финансированию" и два законопроекта-спутника к нему. По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому банки, как и любые другие кредитные организации с их стандартными продуктами, не могут оказывать услуги исламского банкинга. Банки, в которые направил запрос "Ъ", от комментариев воздержались. Во вторник, 12 июля, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что проекты законов, регулирующих исламский банкинг в России, могут быть внесены в Думу до конца недели. "Сейчас документы разосланы на согласование, а рассматриваться законы будут уже в осеннюю сессию",- сообщил он "Ъ".



В мае прошлого года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы, для того чтобы простимулировать приток финансов из ОАЭ и других исламских стран. Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и др.



В пояснительной записке к основному проекту "Об ОПФ" говорится, что такие услуги будут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида. Эти организации будут внесены в реестр Банка России, а также состоять в саморегулируемой организации (СРО).



ОПФ, согласно проекту, будут предоставлять финансирование посредством следующих операций:



предоставление денежных займов юридическим и физлицам без взимания вознаграждения;

финансирование их в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров финансовой аренды (лизинга);

финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства;

предоставление поручительств.

При этом ОПФ вправе привлекать денежные средства от физических и юрлиц по договорам партнерского финансирования и (или) через участие в капитале организации (для товариществ на вере), говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Экономическая модель деятельности ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга. "Передавая денежные средства ОПФ, инвестор участвует в прибылях и убытках организации партнерского финансирования, что исключает гарантированный возврат вложенной суммы",- говорится в пояснительной записке к законопроекту.



"В новой ситуации, характеризующейся разрывом связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность российских граждан, компаний реального сектора экономики, а также финансовых институтов в инструментах партнерского (исламского) финансирования",- отмечают авторы проекта.



Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на заседании Совета федерации 26 ноября 2014 года:



"Представители банков обращались с тем, чтобы было введено специальное регулирование [исламского банкинга]. Мы этот вопрос сейчас изучаем".



Банк России в целом поддерживает развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования. "Это даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора,- указывают там.- Вместе с тем проект требует тщательного обсуждения". Банк России полагает возможным развивать систему партнерского финансирования поэтапно, в том числе создавая условия регуляторного эксперимента, пояснили в ЦБ.



Что такое банкинг по канонам шариата

Исламский банкинг - очень специфическая и долгоиграющая тема, указывает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Одним из документов, которые предполагается внести в Думу на этой неделе, является проект закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налогообложение операций партнерского финансирования" в Чеченской Республике, а также в республиках Татарстан, Башкортостан и Дагестан". Согласно ему, эксперимент будет проводиться с 2023 по 2025 год и предполагает освобождение ряда операций ОПФ от налога на добавленную стоимость и на прибыль.



Максим Буйлов, Ксения Дементьева

Газета "Коммерсантъ" №124 от 13.07.2022,